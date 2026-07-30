RM 31 ASF, 200l
Detergente fuertemente alcalino para limpieza a fondo con alta presión. Limpia eficazmente a cualquier temperatura, elimina grasas, aceites, hollín, etc…
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|200
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|14
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|235
Campos de aplicación
- Transporte y maquinaria
- Limpieza de establos
- Limpieza de barriles
- Lavado del motor y del vehículo
- Lavado de piezas
- Desengrasado de superficies
- Camión cisterna para alimentos
- Limpieza de fachadas