Čišćenje radionica

Bilo da se radi o podovima, površinama ili vozilima, postoji širok spektar zadataka čišćenja koji se obavljaju u radionicama. Da bi se osiguralo da je cela radionica besprekorno čista, mašine i metode za čišćenje uvek treba da se koriste u skladu sa zahtevima za čišćenje. Na kraju, ovo ne samo da povećava očuvanje vrednosti – čista radionica takođe dovodi do zadovoljstva kolega i kupaca, kao i povećanja produktivnosti unutar kompanije.

Cleaning at workshops

Važnost čistoće i reda

Imati čistu i uređenu radionicu je veoma važno na više nivoa. S jedne strane, ovi faktori ostavljaju kupcima pozitivan opšti utisak o kompaniji i uveravaju ih da je njihovo vozilo u profesionalnim rukama i da će se njime pažljivo rukovati.

S druge strane, čisto i uredno okruženje je vitalna komponenta za efikasnije i bezbedne radne procese. Ako se svaki korak mora prekinuti da bi se prvo pronašao odgovarajući alat ili ako prljavština ometa sledeću radnju, čak i najlakše aktivnosti će trajati mnogo duže nego što je potrebno i produktivnost će biti manja.

Možete koristiti „5S“ metod iz lean menadžmenta da biste razumno organizovali radna mesta i okončali haos. U pet koraka, ovaj metod uvodi red i bolju strukturu kompanijama, a izveden je iz japanskih koncepata seiri, seiton, seiso, seiketsu i shitsuke:

  • Sortiraj (seiri): Ovo uključuje temeljno sortiranje kroz stavke, zadržavajući samo elemente koji su zaista potrebni. Ovo smanjuje vreme provedeno u potrazi za alatima i drugim predmetima.
  • Postavite po redu (seiton): Svaki objekat ima fiksnu poziciju i svi često korišćeni predmeti se nalaze na dohvat ruke. Ovo zahteva sistematski pristup i cilj je stvaranje što kraćih udaljenosti.
  • Sjaj (seiso): Ovo uključuje čišćenje radnog mesta i pregled alata. Ciklusi održavanja i odgovornosti takođe treba da budu specificirani. Cilj je stvaranje čistog i prijatnog radnog okruženja. Ovo takođe smanjuje rizik od nesreća na radu.
  • Standardizacija (seiketsu): Ovo uključuje pričvršćivanje serijskih brojeva i etiketa na stavke. Šta gde pripada? Takođe treba definisati standarde. Korišćenje tabla za senke u radionicama pomaže svakom članu osoblja da razume kako je radno mesto organizovano.
  • S Održavanje/samo-disciplina (shitsuke): Ovo kaže da nova pravila treba da postanu navike. Trebalo bi objasniti njihove prednosti. Ovaj metod može da funkcioniše samo ako je svaki zaposleni spreman da preuzme odgovornost za svoje postupke.

 

Čistoća i sigurnost idu ruku pod ruku

Štaviše, čišćenje u radionici je više od samo neophodnog zla kada je u pitanju bezbednost: čisti podovi – na primer, bez lokvi ulja – znači da postoji mali rizik od klizanja, kao što je potrebno, a mogu se sprečiti nesreće na radu uključujući padove . Uklanjanje labave prljavštine mašinom za čišćenje ili usisivačem minimizira rizik od povreda usled oštrih predmeta, na primer. Redovno čišćenje dvorišta sprečava da rastresita prljavština čak i uđe u radionicu, što znači da se ne može slegnuti. Pametno uključivanje mašina za čišćenje u radne procese može uštedeti dodatni posao čišćenja. Na primer, prilikom izvođenja radova brušenja, posedovanje odgovarajućih mokrih i suvih usisivača obezbeđuje da prašina ne pobegne u okolinu, već da se odmah usisava na izvoru.

Kreiranje rasporeda čišćenja

Izrada sofisticiranog plana za redovno čišćenje radionice može u početku zvučati kao dodatni posao koji će vezati osoblje. Međutim, dugoročno gledano, dosledno čišćenje u radionici će biti vredno truda i čak će uštedeti troškove. To je zato što će održavani pribor, kao što su alati, podne obloge i nameštaj, duže zadržati svoju vrednost i značiti da će se ređe menjati.

Opsežno dubinsko čišćenje

U svakom slučaju, dublje čišćenje i dalje treba obavljati u redovnim intervalima. Na primer, pod treba da se podvrgne temeljnom mokrom čišćenju, očistiti prozore, baciti stari alat, očistiti retko korišćena mesta, očistiti ili zameniti filtere, ukloniti mrlje i pravilno odložiti poseban otpad, itd.

Dubinsko čišćenje radionice treba zakazati u fiksnim, redovnim intervalima – ako je moguće, na osnovu prethodnog iskustva kada je kompanija manje zauzeta i površine koje treba očistiti su uglavnom prazne.

Čišćenje podova u radionicama: Strogi zahtevi za podne obloge

Zahtevi za podne obloge se veoma razlikuju između radionica i, na primer, prostorija za kupce ili kancelarija: Pored neophodnih robusnih i čvrstih kvaliteta, otpornost na alkalije i kiseline je takođe veoma važna. Na primer, teški alati mogu više puta da budu ispušteni na pod i to ne bi trebalo da izazove momentalno vidljivo lomljenje. Ulja, masnoća i vlaga čine površine glatkima. Zbog toga je potrebna zaštita protiv klizanja kako bi se sprečile nezgode. Površinska prašina koja je već prisutna može značajno smanjiti vuču tvrdih podova. Oko 30 odsto svih prijavljenih nesreća na radu je uzrokovano trčanjem i hodanjem, odnosno često su rezultat spoticanja, klizanja ili pada radnika. Ne manje važno, redovno održavanje i dubinsko čišćenje služe da osiguraju zadržavanje vrednosti poda. To je zato što pesak, prašina i druge čestice prljavštine mogu oštetiti površinu tako što je hrapavi. Ovo ne samo da obezbeđuje bolje prianjanje za prljavštinu, već i dovodi do većeg nivoa habanja na površini poda.

Da bi se osiguralo da su zahtevi za čistoću, očuvanje vrednosti i zaštitu protiv klizanja ispunjeni, pod se mora redovno čistiti mašinskom tehnologijom. Potrebna metoda zavisi od podne obloge:

Kitchen cleaning_11_Floor cleaning
Cement screed
Ceramic tile

Poslovi čišćenja u radionicama

Car workshop dry ice blasting
Setting up a wash bay
Vehicle interior preparation and cleaning
Car workshop parts cleaning
Car park cleaning
Warehouse
Cleaning restrooms
Office cleaning

Pogodni proizvodi za vašu oblast primene

Tvrdokorna prljavština i masne naslage mogu se nakupiti bilo gde i ponekad ih je teško ukloniti. Sve nastale nečistoće treba temeljno očistiti kako bi se poboljšalo zdravlje i bezbednost na radu u radionicama.

Čist i uredan magacin ne samo da doprinosi unapređenju zdravlja i bezbednosti na radu, već doprinosi efikasnoj zaštiti i očuvanju skladištenih predmeta.

Efikasno čišćenje vozila podrazumeva uklanjanje i sitne i tvrdokorne prljavštine. Zato će biti potrebno odabrati pravo sredstvo za čišćenje i odgovarajuće mašine za čišćenje. Svako vozilo ima individualne potrebe za čišćenjem. Razlike u obliku i materijalu, kao i zaprljanost, moraju se uzeti u obzir tokom čišćenja, nege i održavanja vozila.

Vaš prijemni prostor ostavlja prvi, trajan utisak na kupce. Da biste odmah ostavili dobar utisak, trebalo bi ovaj prostor održavati posebno čistim. Održavati radionice čistim ne samo u okviru vidljivog prostora ima višestruku vrednost; higijensko okruženje u kancelarijskim i prijemnim prostorima takođe obezbeđuje prijatnu radnu atmosferu.

Čisto spoljašnje okruženje je ključno za stvaranje opšteg utiska urednosti. Zbog učestale upotrebe i stalnog uticaja vremenskih uslova, na tim površinama se brzo nakupljaju različite vrste prljavština. Snažne mašine za čišćenje omogućavaju da se čistoća održava pod kontrolom tokom cele godine.

Zona za pranje vozila mora odavati vrhunski utisak kada je u pitanju čišćenje vozila. Kupci očekuju kvalitetnu uslugu koja ispunjava njihove standarde. Da bi se to postiglo, neophodna je upotreba snažne i profesionalne opreme za čišćenje.

Površine u toaletima mogu brzo da nakupe prljavštinu i stoga je potrebno temeljno čišćenje. To znači da se sprečava opasnost od klizanja, uklanjaju tvrdokorni zagađivači i obezbeđuju higijenski uslovi. Specijalne mašine za čišćenje ispunjavaju ove zahteve.

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