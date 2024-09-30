Čišćenje radionica

Važnost čistoće i reda

Imati čistu i uređenu radionicu je veoma važno na više nivoa. S jedne strane, ovi faktori ostavljaju kupcima pozitivan opšti utisak o kompaniji i uveravaju ih da je njihovo vozilo u profesionalnim rukama i da će se njime pažljivo rukovati.

S druge strane, čisto i uredno okruženje je vitalna komponenta za efikasnije i bezbedne radne procese. Ako se svaki korak mora prekinuti da bi se prvo pronašao odgovarajući alat ili ako prljavština ometa sledeću radnju, čak i najlakše aktivnosti će trajati mnogo duže nego što je potrebno i produktivnost će biti manja.