Čišćenje radionica

Čišćenje radionica
Bilo da se radi o podovima, površinama ili vozilima, postoji širok spektar zadataka čišćenja koji se obavljaju u radionicama. Da bi se osiguralo da je cela radionica besprekorno čista, mašine i metode za čišćenje uvek treba da se koriste u skladu sa zahtevima za čišćenje. Na kraju, ovo ne samo da povećava očuvanje vrednosti – čista radionica takođe dovodi do zadovoljstva kolega i kupaca, kao i povećanja produktivnosti unutar kompanije.
Važnost čistoće i reda
Imati čistu i uređenu radionicu je veoma važno na više nivoa. S jedne strane, ovi faktori ostavljaju kupcima pozitivan opšti utisak o kompaniji i uveravaju ih da je njihovo vozilo u profesionalnim rukama i da će se njime pažljivo rukovati.
S druge strane, čisto i uredno okruženje je vitalna komponenta za efikasnije i bezbedne radne procese. Ako se svaki korak mora prekinuti da bi se prvo pronašao odgovarajući alat ili ako prljavština ometa sledeću radnju, čak i najlakše aktivnosti će trajati mnogo duže nego što je potrebno i produktivnost će biti manja.
Čistoća i sigurnost idu ruku pod ruku
Štaviše, čišćenje u radionici je više od samo neophodnog zla kada je u pitanju bezbednost: čisti podovi – na primer, bez lokvi ulja – znači da postoji mali rizik od klizanja, kao što je potrebno, a mogu se sprečiti nesreće na radu uključujući padove . Uklanjanje labave prljavštine mašinom za čišćenje ili usisivačem minimizira rizik od povreda usled oštrih predmeta, na primer. Redovno čišćenje dvorišta sprečava da rastresita prljavština čak i uđe u radionicu, što znači da se ne može slegnuti. Pametno uključivanje mašina za čišćenje u radne procese može uštedeti dodatni posao čišćenja. Na primer, prilikom izvođenja radova brušenja, posedovanje odgovarajućih mokrih i suvih usisivača obezbeđuje da prašina ne pobegne u okolinu, već da se odmah usisava na izvoru.
Kreiranje rasporeda čišćenja
Izrada sofisticiranog plana za redovno čišćenje radionice može u početku zvučati kao dodatni posao koji će vezati osoblje. Međutim, dugoročno gledano, dosledno čišćenje u radionici će biti vredno truda i čak će uštedeti troškove. To je zato što će održavani pribor, kao što su alati, podne obloge i nameštaj, duže zadržati svoju vrednost i značiti da će se ređe menjati.
Opsežno dubinsko čišćenje
U svakom slučaju, dublje čišćenje i dalje treba obavljati u redovnim intervalima. Na primer, pod treba da se podvrgne temeljnom mokrom čišćenju, očistiti prozore, baciti stari alat, očistiti retko korišćena mesta, očistiti ili zameniti filtere, ukloniti mrlje i pravilno odložiti poseban otpad, itd.
Dubinsko čišćenje radionice treba zakazati u fiksnim, redovnim intervalima – ako je moguće, na osnovu prethodnog iskustva kada je kompanija manje zauzeta i površine koje treba očistiti su uglavnom prazne.
Čišćenje podova u radionicama: Strogi zahtevi za podne obloge
Zahtevi za podne obloge se veoma razlikuju između radionica i, na primer, prostorija za kupce ili kancelarija: Pored neophodnih robusnih i čvrstih kvaliteta, otpornost na alkalije i kiseline je takođe veoma važna. Na primer, teški alati mogu više puta da budu ispušteni na pod i to ne bi trebalo da izazove momentalno vidljivo lomljenje. Ulja, masnoća i vlaga čine površine glatkima. Zbog toga je potrebna zaštita protiv klizanja kako bi se sprečile nezgode. Površinska prašina koja je već prisutna može značajno smanjiti vuču tvrdih podova. Oko 30 odsto svih prijavljenih nesreća na radu je uzrokovano trčanjem i hodanjem, odnosno često su rezultat spoticanja, klizanja ili pada radnika. Ne manje važno, redovno održavanje i dubinsko čišćenje služe da osiguraju zadržavanje vrednosti poda. To je zato što pesak, prašina i druge čestice prljavštine mogu oštetiti površinu tako što je hrapavi. Ovo ne samo da obezbeđuje bolje prianjanje za prljavštinu, već i dovodi do većeg nivoa habanja na površini poda.
Da bi se osiguralo da su zahtevi za čistoću, očuvanje vrednosti i zaštitu protiv klizanja ispunjeni, pod se mora redovno čistiti mašinskom tehnologijom. Potrebna metoda zavisi od podne obloge: