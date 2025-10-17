Портативная мойка
Мобильные мойки среднего и низкого давления - ваши незаменимые помощники для быстрой и эффективной очистки в любом месте!
Эти легкие и компактные устройства легко справятся с грязью на велосипедах, туристических ботинках, кемпинговой мебели, детских колясках или даже на любимых домашних животных. Они идеально подходят для использования как в путешествиях, так и дома, обеспечивая максимальное удобство.
Забудьте о зависимости от электросети или водоснабжения! Благодаря мощным литий-ионным аккумуляторам и встроенному резервуару для воды или удобному всасывающему шлангу, вы сможете мгновенно навести чистоту даже в самых отдаленных местах.
Наши мобильные решения для очистки
Какой из них самый лучший?
Kärcher всегда рядом: чистота без границ!
Мобильная уборка - это процесс очистки поверхностей или предметов с помощью портативных, автономных устройств, которые обеспечивают свободу действий без необходимости в постоянном доступе к электросети или водопроводу. Такие устройства идеально подходят для использования дома, в путешествиях, на природе или в других местах, где доступ к ресурсам ограничен.
Где бы вы ни находились, мощные мобильные решения для чистки от Kärcher станут вашими надежными помощниками. Аккумуляторные модели OC 3 и OC 4 со встроенным резервуаром для воды работают с низким давлением, что идеально подходит для бережной и быстрой очистки обуви, детских колясок, велосипедов и даже ваших пушистых друзей.
Мойки среднего давления предоставляют еще больше возможностей: вода может быть набрана как из-под крана, так и из альтернативных источников, например, бочки, с помощью всасывающего шланга. Благодаря мощным аккумуляторам вы получаете полную гибкость и достаточную силу, чтобы вернуть чистоту и блеск в любом месте.
OC 6-18 Premium
Чисто. Везде. В любое время.
Нет доступа к розетке или водопроводу, но велосипеды или садовая мебель нуждаются в быстрой очистке? С мойкой среднего давления OC 6-18 Premium вы легко вернете им безупречный вид.
KHB 6 Battery
Очистка без подключения к сети
Неважно, нужно ли очистить небольшой участок возле дома, садовую мебель, велосипед или собачью будку - мойки среднего давления серии KHB в сочетании с садовым шлангом обеспечат все необходимое для эффективной уборки.
OC 3
WOW поехали
Аккумуляторные портативные мойки идеально подходят для бережной очистки обуви, детских колясок, велосипедов или даже домашних любимцев. Благодаря низкому давлению они безопасны для чувствительных поверхностей. Удобные в использовании на улице, эти мойки оснащены резервуаром для воды, мощным литий-ионным аккумулятором и аксессуарами, такими как конусная насадка или всасывающий шланг, что делает уборку еще более эффективной.
Минимойки Kärcher
Когда требуется большее давление - выбор за вами!
Иногда для достижения идеальной чистоты требуется мойка высокого давления. От компактных устройств для периодического использования до мощных моделей с поддержкой приложений, способных легко справиться с большими площадями или массивными объектами.
Для каждой задачи - от очистки садовой мебели до мытья фасадов или транспортных средств - у нас есть устройства с оптимальными характеристиками.
АКСЕССУАРИ
С нашими мойками среднего и низкого давления ваши вещи всегда будут выглядеть безупречно, даже в дороге.
Даже если вы находитесь далеко от розеток, наши портативные устройства быстро вернут чистоту вашим вещам. Специальные аксессуары для уборки «на ходу» делают процесс еще более удобным и эффективным, позволяя легко справиться с любыми задачами.