Портативная мойка

Kärcher всегда рядом: чистота без границ!

Мобильная уборка - это процесс очистки поверхностей или предметов с помощью портативных, автономных устройств, которые обеспечивают свободу действий без необходимости в постоянном доступе к электросети или водопроводу. Такие устройства идеально подходят для использования дома, в путешествиях, на природе или в других местах, где доступ к ресурсам ограничен.

Где бы вы ни находились, мощные мобильные решения для чистки от Kärcher станут вашими надежными помощниками. Аккумуляторные модели OC 3 и OC 4 со встроенным резервуаром для воды работают с низким давлением, что идеально подходит для бережной и быстрой очистки обуви, детских колясок, велосипедов и даже ваших пушистых друзей.

Мойки среднего давления предоставляют еще больше возможностей: вода может быть набрана как из-под крана, так и из альтернативных источников, например, бочки, с помощью всасывающего шланга. Благодаря мощным аккумуляторам вы получаете полную гибкость и достаточную силу, чтобы вернуть чистоту и блеск в любом месте.