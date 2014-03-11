Аппараты высокого давления без подогрева воды

Максимальная мобильность — благодаря компактному и эргономичному дизайну, наши аппараты Kärcher HD незаменимы там, где нужна простота и удобство транспортировки. Вам не составит особого труда их погрузить в автомобиль или прицеп либо перемещать по ступеням.

Полная независимость - возможно использование даже там, где нет воды или электричества. Аппараты высокого давления Kärcher с бензиновым или дизельным двигателем позволяют напрямую всасывать воду из водоемов либо из цистерн с водой, что делает их применимыми в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальной сфере.

Отраслевые решения – Kärcher предлагает аппараты, специально подобранные и адаптированные к требованиям самых разных отраслей, включая соблюдение строгих гигиенических требований пищевой промышленности до использования во взрывоопасных средах.