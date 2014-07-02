Пылесосы для влажной и сухой уборки
Незаменимые помощники. Пылесосы для влажной и сухой уборки справляются с любыми загрязнениями. Сухая, влажная или жидкая грязь – неважно! Подходящие пылесосы с ассортимента Керхер соберут всё. При этом, Вы можете использовать эти пылесосы только для влажной или только для сухой уборки.
Tact-класс
Пылесосы серии NT с запатентованной системой автоматической очистки фильтра Tact обеспечивают стабильно высокую мощность всасывания даже при работе с большим количеством мелкодисперсной пыли. Очистка фильтра происходит автоматически с помощью мощного воздушного импульса, что позволяет работать без перерывов. Модели с системой Tact разработаны для профессионального использования и отвечают самым высоким требованиям пользователей на строительных объектах, в мастерских и промышленных условиях.
Ap-класс
Мощные универсальные пылесосы класса Ap рассчитаны как на сбор жидкостей и влажного мусора, так и на удаление мелкой пыли. Поддержание высокой силы всасывания обеспечивается полуавтоматической системой очистки фильтра, гарантирующей продолжительное и эффективное выполнение уборочных работ.
Стандартный класс
Пылесосы стандартного класса предназначены для сбора крупного мусора и больших объемов жидкостей. Благодаря высокой прочности, долгому сроку службы и удобству в обращении они прекрасно подходят для клининговых компаний.
Безопасный класс
Безопасные пылесосы Керхер гарантируют пользователям надежную защиту от вредной для здоровья тонкой пыли, способной проникать глубоко в легкие (например, асбестовой).
Специальный класс
Керхер предлагает специальные пылесосы для пекарен и пожарных частей. Пылесосы для уборки в пекарнях способны выдерживать высокие температуры, а аппараты для пожарных частей оснащаются насосами для утилизации воды и самыми современными защитными устройствами.
Какой пылесос для влажной и сухой уборки подходит мне?
Пылесосы для влажной и сухой уборки от Керхер: разработаны для профессионального и коммерческого использования
-
Пылесосы NT Tact разработаны для самых требовательных областей применения в промышленности и торговле, облегчая Вашу повседневную работу благодаря максимальной мощности. Самоочищающиеся системы фильтров для профессиональных пылесосов обеспечивают мощную силу всасывания даже большого количества мелкой пыли.
-
Профессиональные пылесосы класса Ap – это универсальные пылесосы, устраняющие сухую, влажную или мокрую грязь. Например, они идеально подходят для любых задач по уборке в автомобильной промышленности.
-
Долговечность и удобство в использовании – вот что отличает надежные пылесосы стандартного класса. Аппараты этой серии в основном используются для уборки жидкостей в зданиях, а также в гостиницах и ресторанах.
-
Специальные пылесосы предлагают индивидуальные решения для конкретных областей применения, например, пылесосы со встроенными насосами для откачивания большого количества воды для пожарных бригад и строительных компаний. Кроме того, в ассортименте есть и пылесос для пекарен.
-
Безопасные пылесосы обеспечивают защиту здоровья в тех случаях, когда пользователи подвергаются воздействию вдыхаемой пыли класса M или опасной пыли класса H. Кроме того, в нашем ассортименте есть взрывобезопасные пылесосы NT для зоны класса опасности 22.
Что такое пылесос для влажной и сухой уборки?
Пылесосы для влажной и сухой уборки – это универсальное оборудование, которое подходит как для торговли и промышленности, так и для гостиничного и ресторанного бизнеса. Они удаляют как сухую, так и влажную грязь, включая жидкости. Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки незаменимы для удаления крупной и мелкой пыли, особенно при выполнении различных работ на строительных площадках или в мастерских.
Будь то жидкость или большое количество мелкой пыли, они превосходят обычные пылесосы для сухой уборки в частном или коммерческом секторе, прежде всего по типу и количеству загрязнений, которые они могут устранить. Кроме того, корпус, ролики, кабели питания и т. д. отвечают требованиям ежедневного использования в сложных условиях эксплуатации.
Пылесосы для сбора мелкой пыли с системой очисткой фильтра
Высокое качество не бывает случайным – это результат тяжелого труда. Особенно на строительных площадках и в мастерских, где скапливается большое количество сухой пыли, образуются опилки, остатки материалов падают на пол и застревают в оборудовании. Пылесосы от Керхер для сбора мелкодисперсной пыли разработаны специально для решения этих задач. Запатентованная технология очистки фильтра Tact от Керхер позволяет собирать большое количество мелкой пыли без использования фильтр-мешка. Это позволяет использовать весь объем контейнера и не тратиться на фильтр-мешки. Мощность всасывания остается неизменно высокой, поэтому Вы можете работать с максимальной эффективностью без перерывов – как для уборки пыли от работы электроинструмента, так и для удаления пылевых отложений.
Пылесосы класса Ap разработаны с полуавтоматической системой очистки фильтра для небольших и средних объемов мелкой пыли. Разумеется, они также прекрасно справляются с крупным мусором и жидкостями – настоящий универсал.
Пилососи для вологого прибирання
Большие объемы жидкости трудно удалить без пылесоса для влажной уборки. Влага повреждает пол и может стать причиной несчастных случаев из-за опасности поскользнуться. С этими проблемами легко справиться с помощью наших пылесосов для влажной уборки. Неважно, используете ли Вы их для глубокой очистки пола или для удаления пролитых жидкостей – все наши пылесосы для влажной и сухой уборки быстро и надежно устраняют от малых до больших объемов жидкости. Если Вам нужен аппарат преимущественно для влажной уборки, вам подойдут пылесосы стандартного класса.
Безопасные пылесосы: легко убирают вредные вещества
Безопасные пылесосы дают Вам уверенность в своей безопасности. С их помощью Вы легко и правильно убираете опасные загрязнения. Если Вы работаете в среде с вдыхаемой пылью, имеете отношение к канцерогенным материалам или даже подвергались воздействию асбеста, безопасные пылесосы от Керхер станут вашим спасением и позволят Вам работать с пользой для здоровья. Сертифицированные плоские складчатые фильтры класса H сохраняют собранные вещества там, где они должны быть – внутри пылесоса. Запатентованная система очистки фильтров Tact от Керхер позволяет пылесосить в течение длительного времени с мощной силой всасывания. Когда Вы легко и безопасно убираете вредные вещества, Вы можете сосредоточиться на главном – работе.
Как работает пылесос Керхер для влажной и сухой уборки?
Для того чтобы справиться со сложными требованиями, предъявляемыми пользователями на строительных площадках, в мастерских или в промышленности, пылесосы для влажной и сухой уборки от Керхер предлагают различные принципы работы в зависимости от типа загрязнения.
Различают сухие и влажные загрязнения, где важную роль играет конкретный состав грязи. Это крупнозернистая или пылевидная грязь? Имеет ли загрязнение низкую или высокую вязкость? Пылесос для влажной и сухой уборки от Керхер подходит для загрязнений любого состояния – от твердых до жидких.
Принцип сбора влажной грязи пылесосом
Жидкость попадает в контейнер через всасывающий шланг благодаря разрежению, создаваемому в контейнере с помощью байпасного вентилятора. Чтобы предотвратить попадание жидкости в вентилятор в случае переполнения, механическая поплавковая система прерывает поток воздуха, при этом поплавок перекрывает всасывающий канал или электронное автоматическое отключение выключает пылесос.
Механические поплавковые системы
Когда количество жидкости в контейнере увеличивается, система толкает поплавок вверх, пока он не перекроет канал всасывания, предотвращая переполнение, которое может привести к заливанию всасывающего вентилятора.
Электронные поплавковые системы
Если жидкость в контейнере соединяется с электропроводящими контактами, пылесос отключается, чтобы предотвратить переполнение.
Принцип сбора сухих загрязнений пылесосом
В контейнере создается разрежение с помощью байпасного вентилятора, который перемещает пыль внутрь контейнера через шланг. В результате грязь отделяется или фильтруется через плоский или патронный фильтр. Со временем пыль забивается в фильтр, снижая мощность всасывания. Чтобы предотвратить это, существуют модели с возможностью полуавтоматической или полностью автоматической системой очистки фильтра. Благодаря конструкции отверстия всасывающего шланга на контейнере собранная грязь вращается, и тяжелые, крупные частицы оседают прямо на дно контейнера, подобно циклону.
В чем преимущества полуавтоматической или полностью автоматической системы очистки фильтра?
При уборке пыли без использования фильтр-мешка, основной фильтр необходимо регулярно очищать, чтобы свести к минимуму потерю мощности всасывания. Многие пылесосы оснащены встроенной функцией очистки фильтра, что делает ее более удобной.
Преимущества автоматической системы очистки фильтра
-
Неизменно высокая мощность всасывания
-
Не нужно снимать фильтр
-
Отсутствие контакта с пылью
-
Отсутствие вдыхания пыли во время очистки фильтра
-
Отсутствие механических нагрузок, например, при выбивании пыли
-
Экономия рабочего времени
-
Сокращение случаев неправильной очистки
-
Экономия средств, поскольку нет необходимости использовать фильтр-мешки
-
Полное использование всего объема контейнера (в отличие от ситуации при наличии фильтр-мешка)
-
Контейнер не нужно опорожнять так часто
Система AP
Универсальность
При полуавтоматической системе очистки фильтра Ap пользователь может самостоятельно определять интервалы очистки. Для этого при включении пылесоса нажмите кнопку три раза подряд – предпочтительно при закрытом отверстии всасывающего шланга (мощная очистка).
Система Tact для сбора пыли класса L
Технология очистки пневматическими импульсами
На пылесосах для сбора пыли класса L интервал автоматической очистки фильтра может быть установлен в два этапа. При настройке MIN (3) очистка происходит каждые 60 секунд. При настройке MAX (2) очистка происходит каждые 15 секунд. При сборе жидкостей или работе с фильтр-мешками функция Tact остается выключенной (1).
Система Tact для сбора пыли классов M и H
Технология очистки пневматическими импульсами
При автоматической очистке пылесос сам выбирает оптимальный интервал очистки фильтра на аппаратах классов пыли M и H. Электронное измерение перепада давления решает, будет ли очистка производиться каждые 7, 15 или 60 секунд или не будет производиться вообще.
Безопасность – это забота пылесоса класса Tact
Мы хотим внести свой вклад в защиту работников строительной отрасли от опасностей, связанных с мелкодисперсной пылью. Поэтому мы разработали линейку пылесосов для удаления влажной и сухой грязи – с возможностью всасывания пыли непосредственно у источника ее образования, т.е. благодаря всасыванию стружки и пыли. Мы сделали еще один шаг вперед в нашем последнем поколении пылесосов для влажной и сухой уборки класса Tact H и M.
Что означает слово «Tact»? Технология очистки пневматическими импульсами
Благодаря ряду функций, таких как новая система автоматической очистки фильтра (Tact) с сенсорным управлением, профессиональные пылесосы от Керхер определяют, когда плоский складчатый фильтр нуждается в очистке, и кратковременно меняют направление воздушного потока и продувают воздух через фильтр. В результате пользователи могут работать без потери мощности всасывания и без перерывов. Эта революционная система позволяет добиться невиданного ранее количества пыли, которую можно убирать пылесосом без ручной очистки фильтра, а также значительно снизить уровень шума при наличии небольшого количества пыли.
Благодаря такой высокоэффективной очистке фильтров мощные пылесосы класса Tact идеально подходят как для типичной, так и для опасной пыли. Фильтры имеют беспрецедентный срок службы – их нужно менять только после уборки 180 килограммов мелкой пыли (минеральная пыль категории А). В результате Вы можете наслаждаться более длительными периодами беспрерывной работы с постоянно высокой мощностью всасывания, а также лучшей защитой от мелкой пыли.
Обзор функционала пылесоса
-
Центральный поворотный переключатель для настройки и регулировки системы очистки фильтра в соответствии с Вашими потребностями
-
Подключение всасывающего шланга к голове аппарата для увеличения полезного объема мусоросборника и упрощения разгрузки собранного мусора
-
Прочный мусоросборник с отбойником и захватами для обеспечения долгого срока службы и удобства в обращении
-
Панель для укладки контейнера с инструментами и приспособления для его фиксации
-
Универсальный фиксатор для надежного закрепления кабеля и различных шлангов
-
Отсек с боковой стороны для хранения щелевой насадки и муфты для присоединения электроинструментов, исключающий их потерю
-
Большие и прочные металлические поворотные ролики для обеспечения высокой мобильности и возможности применения на стройплощадках
Обзор функционала аксессуаров
-
Муфта для присоединения электроинструментов с регулятором подсоса воздуха и резиновым наконечником для оптимального взаимодействия с разными инструментами
-
Широкая насадка для пола с быстро заменяемыми вставками для сбора влажного и сухого мусора
-
Эргономичное колено с мягкой рукояткой для удобного выполнения работ
-
Усовершенствованная защелка для легкой замены принадлежностей (например, для установки муфты для присоединения электроинструментов вместо колена)
-
Нечувствительный к загрязнению байонетный замок для легкого отсоединения всасывающего шланга от аппарата
Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки: классы пыли
Что означают классы L, M и H?
Пыль – это сложная смесь воздуха и твердых частиц различных форм и размеров. Химический состав и физические характеристики также могут существенно различаться. В зависимости от степени опасности пыль подразделяется на классы L, M или H. Особо опасные асбестовые и минеральные волокна (при размере < 5 мкм), также могут проникать глубоко в дыхательные пути. Поэтому точное определение отдельных классов пыли важно для того, чтобы после оценки степени опасности можно было выбрать подходящий пылесос.
Класс L
Пылесосы класса L особенно хорошо подходят для уборки мягкой древесной, меловой и гипсовой пыли. Пыль класса L представляет собой умеренный риск. Особых мер предосторожности при ее утилизации не существует.
Класс M
Улучшенное решения по сравнению с классом L. Подходит для уборки пыли и грязи, образующихся при работе со следующими материалами: древесина твердых пород, плитные материалы, частицы пыли от краски, керамика, бетон и кирпич. Класс M – это самый низкий класс, требуемый законом для использования на строительных площадках.
Класс H
Пылесосы класса H идеально подходят для уборки больших объемов как безопасных, так и опасных/высококанцерогенных веществ, таких как асбестовая пыль, свинец, уголь, никель, кобальт, медь, кадмий и плесень.
Класс пыли
L
Макс. степень пропускания
≤ 1.0%
Подходит для
- Пыль со значениями ПДК > 1 мг/м³
Использовать для
- Известковая пыль
- Штукатурная пыль
Класс пыли
M
Макс. степень пропускания
< 0.1%
Подходит для
- Пыль со значениями ПДК ≥ 0,1 мг/м³
- Древесная пыль до 1200 Вт/50 л
Использовать для
- Древесная пыль (бук, дуб)
- Частицы лакокрасочной пыли
- Керамическая пыль
- Пыль от пластмасс
Класс пыли
H
Макс. степень пропускания
< 0.005%
Подходит для
- Пыль со значениями ПДК < 0,1 мг/м³
- Канцерогенная пыль
Использовать для
- Канцерогенные виды пыли (свинец, уголь, кобальт, никель, смола, медь, кадмий и т.д.)
- Плесень, бактерии
- Споры микробов
- Формальдегид
Класс пыли
Особое требование: Асбест*
Макс. степень пропускания
< 0.005%
Подходит для
- Асбестосодержащая пыль
Использовать для
- Асбестовая пыль от ёмкостных водонагревателей или брандспойтов
Класс пыли
Взрывоопасные виды пыли (зона ATEX 22)
Макс. степень пропускания
Как пыль класса L, M или H, но со специальными требованиями
Подходит для
- Виды пыли, относящиеся к классу взрывоопасной пыли в зоне 22
Использовать для
- Бумажная пыль
- Мучная пыль
Фильтры: лучшие решения в каждом классе
Эффективность пылесоса в большой степени определяется его фильтром
Цветовая кодировка гарантирует максимальную безопасность труда. Наши фильтры имеют цветовую маркировку, указывающую на область их применения. Коричневый цвет обозначает возможность сбора древесной и волокнистой пыли. Красный указывает на фильтр HEPA. Черный цвет обозначает фильтры, рассчитанные на самые сложные условия эксплуатации. Синий означает, что это универсальные фильтры, которые можно использовать везде. А зеленым обозначаются экономичные фильтры для сбора сухой пыли.
Фильтр-свеча Wood
Наш фильтр-свеча совместим с любыми одномоторными пылесосами для влажной и сухой уборки от Керхер нового поколения, оснащенными системой Tact. 8 цилиндров с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ) гарантируют высочайшую эффективность фильтрации.
Фильтр сертифицирован по классам M и L. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,9 %.
- Первый фильтр, позволяющий собирать волокнистую пыль без фильтр-мешка.
- Высокая сила всасывания (фильтр не забивается пылью).
- Устойчивость к влаге и гниению.
Класс фильтра: M + L
Фильтр Safety/HEPA
Плоский складчатый решение от Керхер: первый фильтр класса H для пылесосов влажной и сухой уборки, допускающий очистку. В односекционном исполнении, сертифицирован по классу H. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,995 % (HEPA).
- Пригодность для сбора вредной для здоровья и взрывоопасной пыли.
- Первый на рынке фильтр класса H с ПТФЭ-покрытием, допускающий очистку. Позволяет собирать большие объемы мелкой пыли без фильтр-мешка.
- При сборе вредной для здоровья пыли необходимо использовать комплект безопасного фильтра или мешок для утилизации.
Класс фильтра: H
Плоский складчатый фильтр Ultimate
Лучшее решение для выполнения работ, связанных с образованием больших объемов пыли (например, шлифовки свежего бетона или утилизации тонера): наши фильтры с ПТФЭ-покрытием, которые могут устанавливаться в любые пылесосы серии NT с системой Tact. Сертифицированы по классам M и L. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,9 %.
- Устойчивость к влаге и гниению.
- Повышенная экономичность за счет увеличенного срока службы фильтра.
- Высокая сила всасывания (фильтр не забивается пылью).
Класс фильтра: M + L
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry
Фильтры из полиэфирного шелка, которыми серийно оснащаются наши новые пылесосы серии NT с системой Tact, обеспечивают превосходные результаты сбора влажного и сухого мусора. Сертифицированы по классам M и L. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,9 %.
- Устойчивость к влаге и гниению.
- Повышенная экономичность за счет увеличенного срока службы фильтра.
- Возможность частого чередования операций влажной и сухой уборки.
Класс фильтра: M + L
Плоский складчатый фильтр Dry
Оптимальное бюджетное решение: бумажные фильтры для сбора сухого мусора, которые могут устанавливаться в любые пылесосы серии NT с системой Tact. Сертифицированы по классам M и L. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,9 %.
- Высокая сила всасывания при сборе мелкой пыли.
- Эффективное задержание пыли.
- После сбора жидкостей фильтр должен высушиваться.
Класс фильтра: M + L
Мелкая пыль на строительных площадках
Строительная пыль – это общий термин для описания типов пыли, которые обычно образуются при работе в строительном секторе. При отсутствии надлежащего контроля эти виды пыли могут оказывать серьезное негативное воздействие на дыхание и здоровье. Новые пылесосы от Керхер для влажной и сухой уборки выделяются среди прочих благодаря усовершенствованной технологии фильтрации, которая помогает контролировать пыль в окружающей среде, а также защищать от нее Вас и окружающих.
Что такое строительная пыль?
Строительная пыль – это общий термин, описывающий типы пыли, которые обычно образуются при работе в строительном секторе. Эта пыль не просто раздражает – при отсутствии надлежащего контроля эти виды пыли могут серьезно навредить вашему дыханию и здоровью. Длительное воздействие некоторых видов пыли может вызвать опасные для жизни заболевания легких и даже привести к смерти.
Мы хорошо знакомы с мелкими частицами пыли, которые циркулируют в атмосфере изо дня в день, такими как клетки человеческой кожи, текстильные волокна и даже частицы сгоревшего метеорита. Однако работники строительной отрасли сталкиваются с гораздо более опасными видами пыли.
Существует три основные категории пыли, образующейся при резке, обработке напильником, шлифовке или любом другом способе разрушения материалов:
Кремниевая пыль
Бетон, кирпич, плитка, строительный раствор и песчаник (также известный как «вдыхаемый кристаллический кремнезем»)
Древесная пыль
Древесина хвойных и лиственных пород, а также изделия из дерева, такие как МДФ и фанера.
Пыль с низкой токсичностью
Гипс (например, в гипсокартоне), известняк, мрамор и доломит
Пылесосить, а не кашлять
Наши легкие просто не приспособлены для борьбы с мелкой пылью. Не говоря уже о больших ее количествах. И именно эти большие объемы могут быть чрезвычайно опасны. Поэтому хронические заболевания легких занимают 3-е место в статистике болезней. Лечение обходится в несколько миллиардов евро. Сколько стоит ваше здоровье?
Какую пыль я вдыхаю?
- Особенно опасны кремнезем и асбестовая пыль, которые могут вызывать рак.
- Ядовитая или канцерогенная пыль, содержащая свинец, кадмий, ванадий или марганец, не только повреждает легкие, но и поражает другие органы, например, печень и селезенку. Такая пыль образуется, в частности, во время сварочных работ.
- Древесная пыль (например, дубовая и буковая) в долгосрочной перспективе может вызвать рак носа и носовых полостей.
- Аллергенная пыль имеет растительное или животное происхождение и образуется во время уборки в зданиях, загрязненных, например, птичьим пометом. Споры плесени или микроорганизмы также могут вызывать аллергические реакции.
- Фибриногенная пыль вызывает образование рубцовой ткани и прогрессивно изменяет состав легочной ткани при частом воздействии в течение длительного времени. Пневмокониоз, также известный как «черные легкие», вызываемый кварцем и асбестом, является одним из самых распространенных признанных профессиональных заболеваний.
Профилактика всегда лучше лечения
Пыль, которая изначально не образуется, не может представлять опасности. Существует множество различных способов предотвратить образование пыли. А если мы не можем предотвратить образование пыли, мы все равно можем связать ее, пропылесосить или предотвратить ее попадание в легкие с помощью защитной одежды и противопылевых масок.
Что я могу сделать для предотвращения образования пыли?
- Пылесосьте пыль, как только она образуется. Во многих электроинструментах есть порт для подключения пылесоса. Пылесосы с гнездами для подключения включаются автоматически при запуске подключенного электроинструмента. Всегда используйте подходящий фильтр.
- Выбирайте малопыльные методы работы, например, влажную уборку.
- Разбавляйте пыль водой, например, во время демонтажных работ или шлифовки на открытом воздухе.
- Используйте малопылящие продукты, например, гранулы строительного раствора, готовые бетонные смеси и штукатурку.
- Избегайте излишнего вздымания пыли. Вместо сухой уборки и использования воздуходувок применяйте пылесосы и подметально-всасывающие машины.
- Организуйте и проводите медицинские осмотры на рабочем месте.
- Регулярно убирайте рабочие места, хорошо проветривайте рабочие помещения, следите за чистотой спецодежды.
- Удаляйте отходы немедленно и без образования пыли.
- Регулярно проверяйте эффективность всасывания пылесоса. При необходимости очищайте или заменяйте фильтр. Используйте пылесосы с автоматической системой очистки фильтра для обеспечения стабильно высокой мощности всасывания.
- Носите защитную одежду и маски от пыли. При выполнении особо пыльных работ необходимо всегда надевать подходящую маску, даже если воздействие пыли не очень сильное.