Незаменимые помощники. Пылесосы для влажной и сухой уборки справляются с любыми загрязнениями. Сухая, влажная или жидкая грязь – неважно! Подходящие пылесосы с ассортимента Керхер соберут всё. При этом, Вы можете использовать эти пылесосы только для влажной или только для сухой уборки.

Kärcher Tact-класс

Tact-класс

Пылесосы серии NT с запатентованной системой автоматической очистки фильтра Tact обеспечивают стабильно высокую мощность всасывания даже при работе с большим количеством мелкодисперсной пыли. Очистка фильтра происходит автоматически с помощью мощного воздушного импульса, что позволяет работать без перерывов. Модели с системой Tact разработаны для профессионального использования и отвечают самым высоким требованиям пользователей на строительных объектах, в мастерских и промышленных условиях.

Kärcher Ap-класс

Ap-класс

Мощные универсальные пылесосы класса Ap рассчитаны как на сбор жидкостей и влажного мусора, так и на удаление мелкой пыли. Поддержание высокой силы всасывания обеспечивается полуавтоматической системой очистки фильтра, гарантирующей продолжительное и эффективное выполнение уборочных работ.

Kärcher Стандартный класс

Стандартный класс

Пылесосы стандартного класса предназначены для сбора крупного мусора и больших объемов жидкостей. Благодаря высокой прочности, долгому сроку службы и удобству в обращении они прекрасно подходят для клининговых компаний.

Kärcher Безопасный класс

Безопасный класс

Безопасные пылесосы Керхер гарантируют пользователям надежную защиту от вредной для здоровья тонкой пыли, способной проникать глубоко в легкие (например, асбестовой).

Kärcher Специальный класс

Специальный класс

Керхер предлагает специальные пылесосы для пекарен и пожарных частей. Пылесосы для уборки в пекарнях способны выдерживать высокие температуры, а аппараты для пожарных частей оснащаются насосами для утилизации воды и самыми современными защитными устройствами.

Какой пылесос для влажной и сухой уборки подходит мне?

Пылесос для сухой и влажной уборки Kärcher

Пылесосы для влажной и сухой уборки от Керхер: разработаны для профессионального и коммерческого использования

 

  • Пылесосы NT Tact разработаны для самых требовательных областей применения в промышленности и торговле, облегчая Вашу повседневную работу благодаря максимальной мощности. Самоочищающиеся системы фильтров для профессиональных пылесосов обеспечивают мощную силу всасывания даже большого количества мелкой пыли.

  • Профессиональные пылесосы класса Ap – это универсальные пылесосы, устраняющие сухую, влажную или мокрую грязь. Например, они идеально подходят для любых задач по уборке в автомобильной промышленности.

  • Долговечность и удобство в использовании – вот что отличает надежные пылесосы стандартного класса. Аппараты этой серии в основном используются для уборки жидкостей в зданиях, а также в гостиницах и ресторанах.

  • Специальные пылесосы предлагают индивидуальные решения для конкретных областей применения, например, пылесосы со встроенными насосами для откачивания большого количества воды для пожарных бригад и строительных компаний. Кроме того, в ассортименте есть и пылесос для пекарен.

  • Безопасные пылесосы обеспечивают защиту здоровья в тех случаях, когда пользователи подвергаются воздействию вдыхаемой пыли класса M или опасной пыли класса H. Кроме того, в нашем ассортименте есть взрывобезопасные пылесосы NT для зоны класса опасности 22.

Что такое пылесос для влажной и сухой уборки?

Что такое пылесос для влажной и сухой уборки?

Пылесосы для влажной и сухой уборки – это универсальное оборудование, которое подходит как для торговли и промышленности, так и для гостиничного и ресторанного бизнеса. Они удаляют как сухую, так и влажную грязь, включая жидкости. Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки незаменимы для удаления крупной и мелкой пыли, особенно при выполнении различных работ на строительных площадках или в мастерских.

Будь то жидкость или большое количество мелкой пыли, они превосходят обычные пылесосы для сухой уборки в частном или коммерческом секторе, прежде всего по типу и количеству загрязнений, которые они могут устранить. Кроме того, корпус, ролики, кабели питания и т. д. отвечают требованиям ежедневного использования в сложных условиях эксплуатации.

Пылесосы для сбора мелкой пыли с системой очисткой фильтра

Высокое качество не бывает случайным – это результат тяжелого труда. Особенно на строительных площадках и в мастерских, где скапливается большое количество сухой пыли, образуются опилки, остатки материалов падают на пол и застревают в оборудовании. Пылесосы от Керхер для сбора мелкодисперсной пыли разработаны специально для решения этих задач. Запатентованная технология очистки фильтра Tact от Керхер позволяет собирать большое количество мелкой пыли без использования фильтр-мешка. Это позволяет использовать весь объем контейнера и не тратиться на фильтр-мешки. Мощность всасывания остается неизменно высокой, поэтому Вы можете работать с максимальной эффективностью без перерывов – как для уборки пыли от работы электроинструмента, так и для удаления пылевых отложений.

Пылесосы класса Ap разработаны с полуавтоматической системой очистки фильтра для небольших и средних объемов мелкой пыли. Разумеется, они также прекрасно справляются с крупным мусором и жидкостями – настоящий универсал.

Пылесосы для сбора мелкой пыли с системой очисткой фильтра

Пилососи для вологого прибирання

Большие объемы жидкости трудно удалить без пылесоса для влажной уборки. Влага повреждает пол и может стать причиной несчастных случаев из-за опасности поскользнуться. С этими проблемами легко справиться с помощью наших пылесосов для влажной уборки. Неважно, используете ли Вы их для глубокой очистки пола или для удаления пролитых жидкостей – все наши пылесосы для влажной и сухой уборки быстро и надежно устраняют от малых до больших объемов жидкости. Если Вам нужен аппарат преимущественно для влажной уборки, вам подойдут пылесосы стандартного класса.

Пылесосы для влажной уборки

Безопасные пылесосы: легко убирают вредные вещества

Безопасные пылесосы дают Вам уверенность в своей безопасности. С их помощью Вы легко и правильно убираете опасные загрязнения. Если Вы работаете в среде с вдыхаемой пылью, имеете отношение к канцерогенным материалам или даже подвергались воздействию асбеста, безопасные пылесосы от Керхер станут вашим спасением и позволят Вам работать с пользой для здоровья. Сертифицированные плоские складчатые фильтры класса H сохраняют собранные вещества там, где они должны быть – внутри пылесоса. Запатентованная система очистки фильтров Tact от Керхер позволяет пылесосить в течение длительного времени с мощной силой всасывания. Когда Вы легко и безопасно убираете вредные вещества, Вы можете сосредоточиться на главном – работе.

Безопасные пылесосы: легко убирают вредные вещества
Какие бывают пылесосы Керхер для влажной и сухой уборки

Как работает пылесос Керхер для влажной и сухой уборки?

Для того чтобы справиться со сложными требованиями, предъявляемыми пользователями на строительных площадках, в мастерских или в промышленности, пылесосы для влажной и сухой уборки от Керхер предлагают различные принципы работы в зависимости от типа загрязнения.

Различают сухие и влажные загрязнения, где важную роль играет конкретный состав грязи. Это крупнозернистая или пылевидная грязь? Имеет ли загрязнение низкую или высокую вязкость? Пылесос для влажной и сухой уборки от Керхер подходит для загрязнений любого состояния – от твердых до жидких.

Принцип сбора влажной грязи пылесосом

Жидкость попадает в контейнер через всасывающий шланг благодаря разрежению, создаваемому в контейнере с помощью байпасного вентилятора. Чтобы предотвратить попадание жидкости в вентилятор в случае переполнения, механическая поплавковая система прерывает поток воздуха, при этом поплавок перекрывает всасывающий канал или электронное автоматическое отключение выключает пылесос.

Механические поплавковые системы

Механические поплавковые системы

Когда количество жидкости в контейнере увеличивается, система толкает поплавок вверх, пока он не перекроет канал всасывания, предотвращая переполнение, которое может привести к заливанию всасывающего вентилятора.

Электронные поплавковые системы

Электронные поплавковые системы

Если жидкость в контейнере соединяется с электропроводящими контактами, пылесос отключается, чтобы предотвратить переполнение.

Принцип сбора сухих загрязнений пылесосом

В контейнере создается разрежение с помощью байпасного вентилятора, который перемещает пыль внутрь контейнера через шланг. В результате грязь отделяется или фильтруется через плоский или патронный фильтр. Со временем пыль забивается в фильтр, снижая мощность всасывания. Чтобы предотвратить это, существуют модели с возможностью полуавтоматической или полностью автоматической системой очистки фильтра. Благодаря конструкции отверстия всасывающего шланга на контейнере собранная грязь вращается, и тяжелые, крупные частицы оседают прямо на дно контейнера, подобно циклону.

 

В чем преимущества полуавтоматической или полностью автоматической системы очистки фильтра?

При уборке пыли без использования фильтр-мешка, основной фильтр необходимо регулярно очищать, чтобы свести к минимуму потерю мощности всасывания. Многие пылесосы оснащены встроенной функцией очистки фильтра, что делает ее более удобной.

 

Преимущества автоматической системы очистки фильтра

  • Неизменно высокая мощность всасывания

  • Не нужно снимать фильтр

  • Отсутствие контакта с пылью

  • Отсутствие вдыхания пыли во время очистки фильтра

  • Отсутствие механических нагрузок, например, при выбивании пыли

  • Экономия рабочего времени

  • Сокращение случаев неправильной очистки

  • Экономия средств, поскольку нет необходимости использовать фильтр-мешки

  • Полное использование всего объема контейнера (в отличие от ситуации при наличии фильтр-мешка)

  • Контейнер не нужно опорожнять так часто

Система AP - Универсальность

Система AP

Универсальность

При полуавтоматической системе очистки фильтра Ap пользователь может самостоятельно определять интервалы очистки. Для этого при включении пылесоса нажмите кнопку три раза подряд – предпочтительно при закрытом отверстии всасывающего шланга (мощная очистка).

Система Tact для сбора пыли класса L

Система Tact для сбора пыли класса L

Технология очистки пневматическими импульсами

На пылесосах для сбора пыли класса L интервал автоматической очистки фильтра может быть установлен в два этапа. При настройке MIN (3) очистка происходит каждые 60 секунд. При настройке MAX (2) очистка происходит каждые 15 секунд. При сборе жидкостей или работе с фильтр-мешками функция Tact остается выключенной (1).

Система Tact для сбора пыли классов M и H

Система Tact для сбора пыли классов M и H

Технология очистки пневматическими импульсами

При автоматической очистке пылесос сам выбирает оптимальный интервал очистки фильтра на аппаратах классов пыли M и H. Электронное измерение перепада давления решает, будет ли очистка производиться каждые 7, 15 или 60 секунд или не будет производиться вообще.

Что означает слово «Tact»?

Безопасность – это забота пылесоса класса Tact

Мы хотим внести свой вклад в защиту работников строительной отрасли от опасностей, связанных с мелкодисперсной пылью. Поэтому мы разработали линейку пылесосов для удаления влажной и сухой грязи – с возможностью всасывания пыли непосредственно у источника ее образования, т.е. благодаря всасыванию стружки и пыли. Мы сделали еще один шаг вперед в нашем последнем поколении пылесосов для влажной и сухой уборки класса Tact H и M.

Что означает слово «Tact»? Технология очистки пневматическими импульсами

 

Благодаря ряду функций, таких как новая система автоматической очистки фильтра (Tact) с сенсорным управлением, профессиональные пылесосы от Керхер определяют, когда плоский складчатый фильтр нуждается в очистке, и кратковременно меняют направление воздушного потока и продувают воздух через фильтр. В результате пользователи могут работать без потери мощности всасывания и без перерывов. Эта революционная система позволяет добиться невиданного ранее количества пыли, которую можно убирать пылесосом без ручной очистки фильтра, а также значительно снизить уровень шума при наличии небольшого количества пыли.

Благодаря такой высокоэффективной очистке фильтров мощные пылесосы класса Tact идеально подходят как для типичной, так и для опасной пыли. Фильтры имеют беспрецедентный срок службы – их нужно менять только после уборки 180 килограммов мелкой пыли (минеральная пыль категории А). В результате Вы можете наслаждаться более длительными периодами беспрерывной работы с постоянно высокой мощностью всасывания, а также лучшей защитой от мелкой пыли.

Обзор функционала пылесоса NT

Обзор функционала пылесоса

  1. Центральный поворотный переключатель для настройки и регулировки системы очистки фильтра в соответствии с Вашими потребностями

  2.  Подключение всасывающего шланга к голове аппарата для увеличения полезного объема мусоросборника и упрощения разгрузки собранного мусора

  3.  Прочный мусоросборник с отбойником и захватами для обеспечения долгого срока службы и удобства в обращении

  4. Панель для укладки контейнера с инструментами и приспособления для его фиксации

  5.  Универсальный фиксатор для надежного закрепления кабеля и различных шлангов

  6.  Отсек с боковой стороны для хранения щелевой насадки и муфты для присоединения электроинструментов, исключающий их потерю

  7.  Большие и прочные металлические поворотные ролики для обеспечения высокой мобильности и возможности применения на стройплощадках

Обзор функционала аксессуаров для Kärcher NT

Обзор функционала аксессуаров

  1. Муфта для присоединения электроинструментов с регулятором подсоса воздуха и резиновым наконечником для оптимального взаимодействия с разными инструментами

  2.  Широкая насадка для пола с быстро заменяемыми вставками для сбора влажного и сухого мусора

  3. Эргономичное колено с мягкой рукояткой для удобного выполнения работ

  4.  Усовершенствованная защелка для легкой замены принадлежностей (например, для установки муфты для присоединения электроинструментов вместо колена)

  5. Нечувствительный к загрязнению байонетный замок для легкого отсоединения всасывающего шланга от аппарата

Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки: классы пыли

Что означают классы L, M и H?

Пыль – это сложная смесь воздуха и твердых частиц различных форм и размеров. Химический состав и физические характеристики также могут существенно различаться. В зависимости от степени опасности пыль подразделяется на классы L, M или H. Особо опасные асбестовые и минеральные волокна (при размере < 5 мкм), также могут проникать глубоко в дыхательные пути. Поэтому точное определение отдельных классов пыли важно для того, чтобы после оценки степени опасности можно было выбрать подходящий пылесос.

 

Класс L

Пылесосы класса L особенно хорошо подходят для уборки мягкой древесной, меловой и гипсовой пыли. Пыль класса L представляет собой умеренный риск. Особых мер предосторожности при ее утилизации не существует.

Класс M

Улучшенное решения по сравнению с классом L. Подходит для уборки пыли и грязи, образующихся при работе со следующими материалами: древесина твердых пород, плитные материалы, частицы пыли от краски, керамика, бетон и кирпич. Класс M – это самый низкий класс, требуемый законом для использования на строительных площадках.

Класс H

Пылесосы класса H идеально подходят для уборки больших объемов как безопасных, так и опасных/высококанцерогенных веществ, таких как асбестовая пыль, свинец, уголь, никель, кобальт, медь, кадмий и плесень.

Класс пыли

L

 

Макс. степень пропускания

≤ 1.0%

 

Подходит для

  • Пыль со значениями ПДК > 1 мг/м³

Использовать для

  • Известковая пыль
  • Штукатурная пыль

Класс пыли

M

Макс. степень пропускания

< 0.1%

Подходит для

  • Пыль со значениями ПДК ≥ 0,1 мг/м³
  • Древесная пыль до 1200 Вт/50 л

Использовать для

  • Древесная пыль (бук, дуб)
  • Частицы лакокрасочной пыли
  • Керамическая пыль
  • Пыль от пластмасс

Класс пыли

H

Макс. степень пропускания

< 0.005%

Подходит для

  • Пыль со значениями ПДК < 0,1 мг/м³
  • Канцерогенная пыль

Использовать для

  • Канцерогенные виды пыли (свинец, уголь, кобальт, никель, смола, медь, кадмий и т.д.)
  • Плесень, бактерии
  • Споры микробов
  • Формальдегид

Класс пыли

Особое требование: Асбест*

Макс. степень пропускания

< 0.005%

Подходит для

  • Асбестосодержащая пыль

Использовать для

  • Асбестовая пыль от ёмкостных водонагревателей или брандспойтов

Класс пыли

Взрывоопасные виды пыли (зона ATEX 22)

Макс. степень пропускания

Как пыль класса L, M или H, но со специальными требованиями

Подходит для

  • Виды пыли, относящиеся к классу взрывоопасной пыли в зоне 22

Использовать для

  • Бумажная пыль
  • Мучная пыль

Фильтры: лучшие решения в каждом классе

Эффективность пылесоса в большой степени определяется его фильтром

Цветовая кодировка гарантирует максимальную безопасность труда. Наши фильтры имеют цветовую маркировку, указывающую на область их применения. Коричневый цвет обозначает возможность сбора древесной и волокнистой пыли. Красный указывает на фильтр HEPA. Черный цвет обозначает фильтры, рассчитанные на самые сложные условия эксплуатации. Синий означает, что это универсальные фильтры, которые можно использовать везде. А зеленым обозначаются экономичные фильтры для сбора сухой пыли.

Фильтр-свеча Wood

Фильтр-свеча Wood

 

Наш фильтр-свеча совместим с любыми одномоторными пылесосами для влажной и сухой уборки от Керхер нового поколения, оснащенными системой Tact. 8 цилиндров с покрытием из политетрафторэтилена (ПТФЭ) гарантируют высочайшую эффективность фильтрации.

Фильтр сертифицирован по классам M и L. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,9 %.

  • Первый фильтр, позволяющий собирать волокнистую пыль без фильтр-мешка.
  • Высокая сила всасывания (фильтр не забивается пылью).
  • Устойчивость к влаге и гниению.

Класс фильтра: M + L

Фильтр Safety/HEPA

Фильтр Safety/HEPA

Плоский складчатый решение от Керхер: первый фильтр класса H для пылесосов влажной и сухой уборки, допускающий очистку. В односекционном исполнении, сертифицирован по классу H. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,995 % (HEPA).

  • Пригодность для сбора вредной для здоровья и взрывоопасной пыли.
  • Первый на рынке фильтр класса H с ПТФЭ-покрытием, допускающий очистку. Позволяет собирать большие объемы мелкой пыли без фильтр-мешка.
  • При сборе вредной для здоровья пыли необходимо использовать комплект безопасного фильтра или мешок для утилизации.

Класс фильтра: H

Плоский складчатый фильтр Ultimate

Плоский складчатый фильтр Ultimate

Лучшее решение для выполнения работ, связанных с образованием больших объемов пыли (например, шлифовки свежего бетона или утилизации тонера): наши фильтры с ПТФЭ-покрытием, которые могут устанавливаться в любые пылесосы серии NT с системой Tact. Сертифицированы по классам M и L. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,9 %.

  • Устойчивость к влаге и гниению.
  • Повышенная экономичность за счет увеличенного срока службы фильтра.
  • Высокая сила всасывания (фильтр не забивается пылью).

Класс фильтра: M + L

Плоский складчатый фильтр Wet & Dry

Плоский складчатый фильтр Wet & Dry

Фильтры из полиэфирного шелка, которыми серийно оснащаются наши новые пылесосы серии NT с системой Tact, обеспечивают превосходные результаты сбора влажного и сухого мусора. Сертифицированы по классам M и L. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,9 %.

  • Устойчивость к влаге и гниению.
  • Повышенная экономичность за счет увеличенного срока службы фильтра.
  • Возможность частого чередования операций влажной и сухой уборки.

Класс фильтра: M + L

Плоский складчатый фильтр Dry

Плоский складчатый фильтр Dry

Оптимальное бюджетное решение: бумажные фильтры для сбора сухого мусора, которые могут устанавливаться в любые пылесосы серии NT с системой Tact. Сертифицированы по классам M и L. Гарантированная эффективность пылезадержания 99,9 %.

  • Высокая сила всасывания при сборе мелкой пыли.
  • Эффективное задержание пыли.
  • После сбора жидкостей фильтр должен высушиваться.

Класс фильтра: M + L

Мелкая пыль на строительных площадках

Строительная пыль – это общий термин для описания типов пыли, которые обычно образуются при работе в строительном секторе. При отсутствии надлежащего контроля эти виды пыли могут оказывать серьезное негативное воздействие на дыхание и здоровье. Новые пылесосы от Керхер для влажной и сухой уборки выделяются среди прочих благодаря усовершенствованной технологии фильтрации, которая помогает контролировать пыль в окружающей среде, а также защищать от нее Вас и окружающих.

Что такое строительная пыль?

Строительная пыль – это общий термин, описывающий типы пыли, которые обычно образуются при работе в строительном секторе. Эта пыль не просто раздражает – при отсутствии надлежащего контроля эти виды пыли могут серьезно навредить вашему дыханию и здоровью. Длительное воздействие некоторых видов пыли может вызвать опасные для жизни заболевания легких и даже привести к смерти.

Мы хорошо знакомы с мелкими частицами пыли, которые циркулируют в атмосфере изо дня в день, такими как клетки человеческой кожи, текстильные волокна и даже частицы сгоревшего метеорита. Однако работники строительной отрасли сталкиваются с гораздо более опасными видами пыли.

Существует три основные категории пыли, образующейся при резке, обработке напильником, шлифовке или любом другом способе разрушения материалов:

Кремниевая пыль

Кремниевая пыль

Бетон, кирпич, плитка, строительный раствор и песчаник (также известный как «вдыхаемый кристаллический кремнезем»)

Древесная пыль

Древесная пыль

Древесина хвойных и лиственных пород, а также изделия из дерева, такие как МДФ и фанера.

Пыль с низкой токсичностью

Пыль с низкой токсичностью

Гипс (например, в гипсокартоне), известняк, мрамор и доломит

Пылесосить, а не кашлять

Наши легкие просто не приспособлены для борьбы с мелкой пылью. Не говоря уже о больших ее количествах. И именно эти большие объемы могут быть чрезвычайно опасны. Поэтому хронические заболевания легких занимают 3-е место в статистике болезней. Лечение обходится в несколько миллиардов евро. Сколько стоит ваше здоровье?

Какую пыль я вдыхаю?

  • Особенно опасны кремнезем и асбестовая пыль, которые могут вызывать рак.
  • Ядовитая или канцерогенная пыль, содержащая свинец, кадмий, ванадий или марганец, не только повреждает легкие, но и поражает другие органы, например, печень и селезенку. Такая пыль образуется, в частности, во время сварочных работ.
  • Древесная пыль (например, дубовая и буковая) в долгосрочной перспективе может вызвать рак носа и носовых полостей.
  • Аллергенная пыль имеет растительное или животное происхождение и образуется во время уборки в зданиях, загрязненных, например, птичьим пометом. Споры плесени или микроорганизмы также могут вызывать аллергические реакции.
  • Фибриногенная пыль вызывает образование рубцовой ткани и прогрессивно изменяет состав легочной ткани при частом воздействии в течение длительного времени. Пневмокониоз, также известный как «черные легкие», вызываемый кварцем и асбестом, является одним из самых распространенных признанных профессиональных заболеваний.
Подробнее
Какую пыль я вдыхаю?

Профилактика всегда лучше лечения

Пыль, которая изначально не образуется, не может представлять опасности. Существует множество различных способов предотвратить образование пыли. А если мы не можем предотвратить образование пыли, мы все равно можем связать ее, пропылесосить или предотвратить ее попадание в легкие с помощью защитной одежды и противопылевых масок.

Staubvermeidung_Sauger

Что я могу сделать для предотвращения образования пыли?

  • Пылесосьте пыль, как только она образуется. Во многих электроинструментах есть порт для подключения пылесоса. Пылесосы с гнездами для подключения включаются автоматически при запуске подключенного электроинструмента. Всегда используйте подходящий фильтр.
  • Выбирайте малопыльные методы работы, например, влажную уборку.
  • Разбавляйте пыль водой, например, во время демонтажных работ или шлифовки на открытом воздухе.
  • Используйте малопылящие продукты, например, гранулы строительного раствора, готовые бетонные смеси и штукатурку.
  • Избегайте излишнего вздымания пыли. Вместо сухой уборки и использования воздуходувок применяйте пылесосы и подметально-всасывающие машины.
  • Организуйте и проводите медицинские осмотры на рабочем месте.
  • Регулярно убирайте рабочие места, хорошо проветривайте рабочие помещения, следите за чистотой спецодежды.
  • Удаляйте отходы немедленно и без образования пыли.
  • Регулярно проверяйте эффективность всасывания пылесоса. При необходимости очищайте или заменяйте фильтр. Используйте пылесосы с автоматической системой очистки фильтра для обеспечения стабильно высокой мощности всасывания.
  • Носите защитную одежду и маски от пыли. При выполнении особо пыльных работ необходимо всегда надевать подходящую маску, даже если воздействие пыли не очень сильное.

