Паровые гладильные системы
И утюжка, и паровая чистка. Пар может использоваться как для глажения, так и для уборки: паровая гладильная система Керхер сочетает обе функции. Входящий в нее пароочиститель обеспечивает тщательную уборку пола, а паровой утюг и активная гладильная доска – превосходную утюжку.
Паровые гладильные станции
Гладьте и проводите очистку, как профессионалы, с помощью паровой гладильной станции Kärcher. Паровая гладильная станция состоит из пароочистителя, утюга и гладильной доски.
- Двойная польза: глажение и паровая очистка в одном устройстве
- Гладильная доска с функцией воздушной подушки для комфортного и легкого глажения и активным отводом пара: ваше белье будет сухим и его сразу можно сложить в бельевом шкафу
- Глажение на 50% быстрее благодаря постоянному высокому давлению пара
- Оптимальные фиксированные настройки температуры на утюге для всех типов тканей позволяют оставить в прошлом утомительную ручную регулировку температуры и трудоемкую предварительную сортировку белья
- Повышенная безопасность во время глажки благодаря функции автоматического отключения утюга
- Система с двумя резервуарами для непрерывного использования пароочистителя
Свойства и особенности
С помощью паровой гладильной станции Kärcher можно гладить и чистить паром. Все, что вам нужно, - это водопроводная вода (без других добавок). Пароочиститель вмещает значительно больше воды, чем простой паровой утюг, и создает в три-четыре раза большее давление в минуту. Эта высокопроизводительная гладильная система обеспечивает длительное и эффективное глажение при стабильно высоком давлении пара и делает работу на 50% быстрее. Пар легко проникает даже в толстые материалы и обеспечивает сухость белья благодаря активному его отводуг. Если активировать функцию воздушной подушки на гладильной доске, можно гладить очень тонкие материалы без образования складок.
С соответствующими принадлежностями ваш пароочиститель становится также многофункциональным чистящим устройством. Пароочиститель Kärcher обеспечивает идеально чистые полы, используя только пар и никаких химических средств.
Глажка паром
Гладильная станция Kärcher обладает множеством специальных функций, облегчающих работу.
Пароочиститель оснащен большим резервуаром для воды, который легко наполнить. Пароочиститель подает на подошву утюга пар под высоким давлением через шланг. Он создается водой, которая нагревается под давлением и направляется через соединительный шланг в виде пара. Сам паровой утюг не имеет резервуара для воды, поэтому вы не столкнетесь с проблемой, когла вместо пара из утюга капает вода, а также не требуется дозалив воды. Кроме того, это существенно влияет на вес утюга: он на 800 г легче традиционного утюга. Небольшой вес особенно заметен при длительной глажке. Благодаря специальной подошве паровой утюг почти автоматически скользит по белью и легко и быстро разглаживает как толстые, так и деликатные материалы.
Гладильная доска с функцией всасывания пара и воздушной подушкой
Паровая гладильная станция Kärcher - это оптимальное решение для использования всей силы пара и одновременной сушки белья. Благодаря высокому давлению пар эффективно проникает во все волокна, а также обеспечивает превосходный результат глажения толстых материалов. Благодаря активному отводу пара излишки убираются уже во время глажения. Это предотвращает намокание гладильной доски, а белье остается не только без складок, но и сухим для дальнейшего размещения в шкафу. Kärcher также гарантирует превосходный результат глажения деликатных материалов. Поскольку при глажении непосредственно на гладильной доске даже малейшие следы могут быть перенесены на тонкие ткани, гладильная станция Kärcher оснащена функцией воздушной подушки. Например, блузку кладут на воздушную подушку, но не прямо на гладильную доску. Ваше белье практически парит в воздухе. Тонкие ткани легко гладятся, не оставляя складок.
Глажка на 50% быстрее
Гладильная станция порадует даже перфекционистов. Высокая сила подачи пара обеспечивает разглаживание даже сильно помятых тканей без проблем. Пар подается дольше, чем при использовании обычного утюга, а высокое давление не только избавляет материал от складок, но и исключает из вашего лексикона словосочетание "сложная стирка". Вы можете гладить толстые материалы или несколько слоев друг на друге только с одной стороны и при этом получать белье без складок. Это экономит половину традиционного времени глажки. Также отпадает необходимость в предварительной сортировке по материалу перед глажением. Благодаря оптимальным, фиксированным температурным настройкам утюга, все материалы можно безопасно гладить при неизменно высоком давлении пара без регулировки температуры.
Пароочиститель для всего дома
Пароочиститель Kärcher можно легко снять с гладильной доски и использовать для решения многих задач по дому. В сочетании с аксессуарами и чистящими возможностями пароочиститель становится практичным помощником для всего дома. Верните блеск полам и стеклянным поверхностям или даже местам приготовления пищи с помощью пара. Пароочиститель Kärcher также идеально подходит для таких сложных задач, как глубокая очистка щелей, стыков и радиаторов. Гладите ли вы или убираете, принцип остается одним и тем же: пар эффективен и идеально гигиеничен, без добавления моющих средств или химикатов. Уборка еще никогда не была такой простой и экологичной!
Широкий выбор аксессуаров для всех областей
Пароочиститель Kärcher - настоящий универсал. Его можно легко отсоединить от гладильной доски, а при использовании предлагаемых насадок он становится помощником в уборке всего дома. Как для мытья пола, так и для стеклянных поверхностей - еще никогда уборка не была такой простой и экологичной. Варочные панели, радиаторы, щели и стыки можно гигиенично очистить с помощью пароочистителя без добавления каких-либо химических средств.
