Хозяйственные пылесосы

Влажная или сухая, крупная или мелкая грязь - в машине, подвале, гараже, мастерской или дома - хозяйственный пылесос Kärcher для влажной и сухой уборки - впечатляет своей многофункциональностью. Они чрезвычайно прочны, обладают отличной мощностью всасывания и энергоэффективны. Благодаря компактному дизайну их можно легко хранить практически в любом месте и они всегда будут под рукой. Многочисленные функции и широкий выбор принадлежностей обеспечивают идеальные результаты очистки и максимальное удобство использования. Наши аккумуляторные модели удобно использовать везде, где нет розеток.

Популярная серия WD от Kärcher включает модели различной мощности: от компактного WD 2 до профессионального WD 6. Особенно популярна модель Kärcher WD 5 – характеристики этого пылесоса включают объем контейнера 25 литров, мощность всасывания до 280 Вт, функцию очистки фильтра и возможность подключения электроинструментов.