Электрошвабры
Почувствуйте WOW-эффект после уборки пола!
Ищете электро швабру, которая сделает мытье пола быстрым и удобным? С нашими моделями вам больше не нужно предварительно пылесосить! Беспроводная электрошвабра одновременно собирает грязь и моет пол, обеспечивая идеальную чистоту за один проход. Это решение, которое точно соответствует вашим потребностям!
Моющая электрошвабра FC 7 — это мощное и интуитивно понятное решение для быстрой ежедневной уборки пола: она эффективно удаляет сухие и влажные загрязнения за один проход и не требует сложных настроек. FC 8, в свою очередь, является флагманской «умной» моделью, созданной для пользователей, которые ценят полный контроль над процессом уборки, расширенную персонализацию режимов и максимум технологических возможностей — от дисплея и LED-подсветки до управления через мобильное приложение.
Благодаря новейшим технологиям вы сможете быстро и эффективно восстановить блеск вашего пола, сэкономив время и усилия. Выбирайте современные модели электрошвабр от Kärcher для идеальной чистоты!
FC 8 Smart Signature Line - наша «умная» гордость
Электрошвабра Kärcher FC 8 Smart Signature Line легко меняет старое правило «Сначала пылесос, потом швабра» на новый подход к уборке. Она эффективно справляется с любой сухой и влажной грязью благодаря двум парам вращающихся в противоположных направлениях роликов, которые быстро возвращают полу блеск - вдвое быстрее, чем обычная швабра.
Теперь моющий пылесос для твердых напольных покрытий с удобным ЖК-дисплеем и возможностью подключения к приложению, вы можете выбирать из 10 режимов уборки, оптимизированных для различных типов полов, или настраивать собственные, чтобы достичь идеальных результатов уборки.
Приложение Home & Garden
Узнайте, как обеспечить идеальную чистоту с FC 8 Smart Signature Line. Благодаря Bluetooth, вы легко подключите электрошвабру к своему смартфону через приложение «Home & Garden». Получите доступ к советам от наших экспертов и рекомендованным режимам для различных типов полов, или создайте собственные настройки для максимально эффективной уборки.
Детальнее
Два стандартных режима очистки и функция Boost
Оптимальные настройки для любого типа загрязнений.
На устройстве предусмотрено два стандартных режима очистки с разным объемом подачи воды и скоростью вращения роликов, а также функция Boost для удаления стойких загрязнений. Это позволяет бережно и эффективно очищать любое напольное покрытие.
10 режимов для разных типов полов - в приложении
Организуйте уборку так, как удобно именно вам.
В приложении можно выбрать один из 10 режимов очистки с разным уровнем подачи воды и скоростью роликов - для каждого типа пола. Выбранный режим сохраняется на устройстве, поэтому вы всегда получаете идеальный результат именно для вашей поверхности.
25 вариантов настроек для индивидуальных режимов очистки
Создавайте собственные режимы очистки, настраивая подачу воды и скорость вращения роликов на пяти уровнях - и находите оптимальную комбинацию именно для вашего пола.
Пошаговые инструкции и предупреждения
Приложение и дисплей сопровождают вас на каждом этапе уборки. Они показывают четкие инструкции и полезные подсказки, чтобы вы легко и правильно пользовались устройством.
Индивидуальные настройки
Настройте аппарат под себя - так, как удобно именно вам.
Через дисплей на корпусе можно выбрать язык (есть 36 вариантов), просмотреть уровень заряда аккумулятора и изменить другие основные параметры. В приложении доступны расширенные настройки: персонализированное приветствие, подсветка, продолжительность предварительного увлажнения, время работы функции Boost и показ уведомлений.
Обновление системы
Если для устройства доступно обновление системы, в приложении появится уведомление - и вы сможете запустить обновление прямо из него.
Использование FC 8 Smart Signature Line
- Запуск устройства (0:00)
- Уборка твердых, неделикатных напольных покрытий, таких как плитка или ламинат (0:27)
- Активация режима Boost (0:47)
- Чистка деликатных полов (0:51)
- Выбор и передача режимов чистки (0:59)
- Создание индивидуальных режимов очистки (1:11)
- Заполнение бака для чистой воды (1:35)
- Опорожнение бака для грязной воды (1:50)
- Окончательная очистка, хранение устройства (2:00)
Электрошвабра FC 7 Cordless
Известное правило «Сначала пылесос, потом швабра» больше не актуально: аппарат FC 7 Cordless легко справляется с любыми видами повседневных влажных и сухих загрязнений. Две пары вращающихся во встречном направлении роликовых щеток вдвое быстрее возвратят Вашим полам прежний блеск. Кнопки на рукоятке позволяют изменять расход воды и скорость вращения щеток в зависимости от вида напольного покрытия и включать режим Boost для устранения стойких пятен. Теперь каждый может одновременно сделать два дела, не намочив при этом руки.
- Настройка устройства и ввод в эксплуатацию (0:00)
- Чистка деликатных полов (0:24)
- Чистка полов из прочных материалов (0:39)
- Активация режима Boost (0:49)
- Заполнение резервуара для чистой воды после сигнала индикатора (0:56)
- Очистка прибора (1:59)
- Опорожнение резервуара для грязной воды и запуск режима самоочистки (1:07)
- Окончательная очистка и упаковка прибора (1:36)
Преимущества, которые создают разницу
Запатентованная технология Kärcher: 500 оборотов в минуту для мощной очистки
Запатентованная технология очистки Kärcher обеспечивает непрерывное смачивание роликов чистой водой. Они вращаются со скоростью до 500 оборотов в минуту и эффективно очищают пол. Вся грязная вода при этом соскабливается и сразу попадает в отдельный бак - для гигиеничной и удобной уборки.
Чистый пол на 50% быстрее**
Благодаря запатентованной технологии соскабливания электрошвабры 2-в-1 обеспечивают идеальную чистоту вдвое быстрее. Они одновременно моют и собирают сухие и влажные загрязнения всего за один проход - даже в углах и вдоль краев. А встроенные расчески эффективно собирают волосы и шерсть.
Максимальный комфорт благодаря технологии Hover
Почувствуйте, насколько легкой может быть уборка с моделями FC 7 и FC 8.
Четыре ролика, вращающиеся в противоположных направлениях, мягко скользят по полу, эффективно удаляя загрязнения. Благодаря эффекту «плавания» устройство буквально парит над поверхностью - вам почти не нужно прилагать усилий.
А гибкий шарнир обеспечивает легкое маневрирование вокруг мебели и в труднодоступных местах.
Опускается на 180° - легко убирает под мебелью
Наконец-то устройство, которое действительно убирает везде!
Электрошвабры Kärcher без труда достают в каждый угол. Благодаря тонкому корпусу и возможности вращения на 180°, они легко скользят под мебелью и очищают даже труднодоступные места от пыли, грязи и пятен.
Уборка может быть действительно тихой
Никакого шума во время работы! Благодаря запатентованной технологии соскабливания электрошвабры Kärcher работают без всасывающего вентилятора - мощно, но почти беззвучно. Можно убирать, пока дети спят или играют, а домашние любимцы не будут пугаться от лишнего шума.
Система самоочистки System!Clean
Чистые ролики - в мгновение ока! С интегрированной функцией самоочистки System!Clean в моделях FC 8 и FC 7 хлопоты с ручной мойкой роликов остались в прошлом. Просто активируйте режим самоочистки - и ролики будут вращаться со скоростью 400 оборотов в минуту, эффективно удаляя грязь и волосы. В модели FC 8 этот процесс можно запустить непосредственно из меню на дисплее - для еще большего удобства. Для дополнительной гигиены ролики можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C. Сэкономьте время и оцените комфорт системы автоматической очистки.
Гибкие настройки для эффективной уборки любых поверхностей
Электрошвабры Kärcher оснащены режимами для различных типов пола и загрязнений. В модели FC 8 вы можете передать на устройство один из десяти готовых режимов с помощью приложения. Кроме того, эта модель позволяет создавать собственные индивидуальные режимы очистки - в соответствии с вашими потребностями и типом покрытия.
Удаляет до 99,9% бактерий
Благодаря технологии Hygienic!Spin электрошвабры Kärcher удаляют до 99,9% распространенных бытовых бактерий со всех типичных твердых напольных покрытий.****
Эффективное мытье пола
Больше не нужно мыть пол вручную. Больше никакого утомительного выжимания тряпок для мытья пола, поскольку грязь постоянно удаляется с валиков благодаря функции самоочистки. Больше не нужно таскать за собой ведро благодаря отдельно встроенным и легко снимаемым бакам для чистой и грязной воды.
Подходит для всех твердых полов
Благодаря низкой остаточной влажности подходит для всех твердых полов (камень, плитка, паркет, ламинат, винил). По полам можно снова ходить в кратчайшие сроки. Идеальный уход за полами в сочетании с моющими средствами Kärcher.
Идеальная очистка краевых участков
Центральный привод роликов обеспечивает отличную очистку в углах и вдоль краев.
Ролики Pure!Roll, пригодные для стирки
Высококачественные ролики для очистки Pure!Roll легко и быстро устанавливаются и снимаются. Их можно стирать в стиральной машине при температуре до 60 °C.
До 93 % экономии воды***
По сравнению с уборкой с помощью традиционной швабры и ведра.***
Не нуждается в опоре
Идеально для пауз во время уборки - электрошвабра может стоять вертикально без опоры.
Лидер в сфере очистки твердых полов
Благодаря запатентованной технологии очистки Kärcher стал одним из первых брендов в мире, создавшим устройство 2-в-1 - для одновременного сбора сухой грязи и мытья полов. Именно так компания открыла новую категорию техники для ухода за твердыми покрытиями.
Просто WOW! Верните сияние Вашему полу!
Уборка твердых напольных покрытий станет очень простым делом, если использовать для нее один из наших аппаратов для влажной уборки пола. Они предлагаются в разных версиях: от комфортного универсального решения до очень легкого аккумуляторного аппарата.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Производительность по площади около 230 м² на один заряд батареи
- Удаляет все виды сухих и влажных ежедневных загрязнений
- Мытье пола + сбор пыли и более крупного мусора
- До 60 минут автономной работы
- Подходит для всех твердых полов + 2 режима очистки + режим Boost + дополнительные режимы через приложение
- Идеальная очистка в углах и вдоль краев
- В комплекте 4 ролика + 1 универсальное средство для мытья пола
- Плавное скольжение благодаря роликам, вращающимся в противоположных направлениях
- Технология привода на 4 роликах
- Насадка со светодиодной подсветкой
- Удобный LCD-дисплей + подключение к приложению
- Система самоочистки System! Clean: 400 об/мин для очистки роликов
FC 7 CORDLESS
Производительность по площади около 135 м² на один заряд батареи
- Удаляет все типы сухих и влажных повседневных загрязнений
- Влажная уборка + сбор пыли и более крупного мусора
- До 45 минут работы от аккумулятора
- Подходит для всех твердых полов + 2 режима очистки + режим Boost
- Идеальная очистка в углах и вдоль краев
- В комплекте 4 ролика + 1 универсальное средство для мытья пола
- Очень плавный ход благодаря роликам, вращающимся в противоположных направлениях
- Технология привода на 4 роликах
- Система самоочистки System!Clean: 400 оборотов в минуту
Аксессуары и моющие средства
С набором аксессуаров для поломоечных машин для дома вы можете адаптировать уборку согласно требованиям именно к покрытию вашего пола. Стандартные моющие средства подходят для любого твердопольного покрытия, в то же время вы можете выбрать специальные моющие средства, например, для дерева или камня, что обеспечит данные покрытия дополнительной защитой.
* Электрошвабры Kärcher обеспечивают до 20% лучшую эффективность очистки по сравнению с обычной шваброй с тканевой насадкой в тестовой категории «Протирание». Данные основаны на средних результатах тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки вдоль краев.
** Электрошвабры Kärcher позволяют сократить время уборки вдвое, поскольку обычные бытовые загрязнения удаляются с твердых полов за один проход - без необходимости в предварительном пылесосе.
*** При очистке площади 60 м² электрошвабры Kärcher используют до 93% меньше воды, чем традиционная швабра с ведром, наполненным 5 литрами.
**** Во время уборки с прямым контактом с поверхностью электрошвабры уничтожают до 99,9% распространенных бытовых бактерий на гладких твердых покрытиях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). Согласно четырехполюсному тесту (на основе DIN EN 16615:2015-06).
FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%