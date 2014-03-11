Ручные подметальные машины

Профессиональный подход к подметанию. Откажитесь от метлы и совка: при помощи подметальной машины Керхер можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее. При этом мусор сразу собирается в бункер машины. Быстро, легко, удобно – и исключительно чисто!

0 продукт(а/ов)
Ручные подметальные машины

Преимущества подметальных машин

Простота в управлении: удобное подметание без лишних усилий.

Простота в управлении

Удобное складывание машины: чтобы сложить рукоятку и установить машину в вертикальном положении, достаточно лишь нажать ногой на специально предусмотренный выступ.

Удобное складывание машины

Удобство работы и хранения: рукоятка подметальной машины подгоняется под рост пользователя и полностью складывается для хранения.

Удобство работы и хранения
Высокая скорость уборки

Высокая скорость уборки: благодаря большой рабочей ширине, высокоэффективной цилиндрической щетке и боковым щеткам подметальные машины обладают очень высокой производительностью (до 3000 м²/ч).

подметание вплотную к бордюрам или стенам

Безукоризненная чистота: длинная щетина боковых щеток наших подметальных машин обеспечивает подметание вплотную к бордюрам или стенам.

Удобная утилизация мусора

Удобная утилизация мусора: бункеры подметальных машин Kärcher очень легко снимаются и опустошаются без контакта с собранным мусором.

Бункер подметальной машины можно ставить отдельно

Высокая устойчивость: конструкция бункера позволяет легко снимать его и устанавливать в вертикальном положении.

Практичное хранение

Практично и компактно: для перевода любой подметальной машины Kärcher в позицию хранения требуется лишь несколько секунд.

В 5 раз быстрее, чем с метлой

Извините, уважаемые физиотерапевты, инструкторы по йоге и производители согревающих пластырей - больше они не понадобятся. Подметание больше не вызывает боли в спине - наоборот, может даже приносить удовольствие.

С нашими ручными подметальными машинами уборка во дворе и вокруг дома становится легкой и удобной. Это не просто проще, чем с метлой - это еще и в пять раз быстрее.

icon_arrow

Видео по применению

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Accessories brush push sweeper

Боковые щетки для мокрого мусора

Боковые щетки со смешанной щетиной (стандартной и обладающей втрое большей жесткостью) прекрасно подходят для отделения от поверхности и заметания влажного мусора. Их применение рекомендуется, например, для уборки прилипшей после дождя листвы. Пары таких щеток предлагаются как для подметальных машин S 4 и S 4 Twin, так и для машин S 6 и S 6 Twin (щетки увеличенного размера).

заказать щетки

Популярные запросы на сайте

купить пылесос моющиймойка высокого давления автокупить пылесос для оконэлектро швабра для мытья половпылесос хозяйственныйпылесос робот ценамойка высокого давления аккумуляторнаятриммер для травы электрическийкупить пылесос без провода

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.