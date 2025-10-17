Аппарат для чистки террас

Ваш помощник по уборке патио, террас

Больше не придется тратить время на очистку террасы или патио: благодаря специальному прибору для чистки террас вам больше никогда не придется вручную чистить деревянные напольные покрытия вокруг дома.

Вращающиеся роликовые щетки и вода очищают равномерно, удаляя с дерева даже стойкие и въевшиеся загрязнения. Объем воды можно легко отрегулировать, а это означает, что вы используете ровно столько воды, сколько вам действительно нужно. Грязь разрыхляется и смывается одним движением.

Наш аппарат также можно применять для быстрой очистки от грязи каменной плитки вокруг дома или садовых дорожек.