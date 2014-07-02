Промышленные пылесосы

Промышленные пылесосы. Пылесосы Kärcher индустриального класса предназначены для решения широкого спектра производственных задач: сбор жидкостей, влажного и сухого мусора, мелкодисперсной пыли. Подходят для кратковременной и продолжительной работы, включая взрывоопасные зоны. Промышленные пылесосы Kärcher могут быть мобильными и стационарными, встроены в производственную линию или конвейер, иметь несколько точек отбора воздуха, работать от пневматического привода.

Kärcher Промышленные пылесосы

Промышленные пылесосы

Промышленные пылесосы предназначены для постоянной или мобильной уборки сухой и влажной стружки, пыли, содержащей крупные частицы и подобными взвешенными частицами. Промышленные пылесосы имеют высокий уровень всасывания, используя относительно низкий поток воздуха.

перейти к обзору
Kärcher Промышленные пылеуловители

Промышленные пылеуловители

Промышленные обеспыливающие системы - это стационарные машины, извлекающие, находящиеся в воздухе взвешенные частицы, такие как пыль и мелкая стружка. Промышленные фильтрационные системы работают при низкой силе вакуума и относительно высоком потоке воздуха.

перейти к обзору

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На предприятиях разных отраслей промышленности предъявляются особые требования к уборочной технике, связанные, в частности, с необходимостью ее интеграции в технологические процессы, обеспечением высокой производительности и минимальных перерывов в работе, а также сбором больших объемов различных веществ, многие из которых представляют опасность для здоровья.

Решение разнообразных задач требует применения как универсального, так и специализированного оборудования. Мы предлагаем промышленным предприятиям полный ассортимент техники для удаления пыли и производственных отходов, среди которых основную часть составляют промышленные пылесосы для уборки производственных помещений.

Промышленные пылесосы Kärcher на строительных площадках

Промышленный пылесос Kärcher установлен в технологическом цехе завода

Обслуживание промышленных пылесосов Kärcher

Промышленный пылесос Kärcher на складе

    ВАША ОТРАСЛЬ - НАШИ РЕШЕНИЯ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ KÄRCHER - НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР И ПРИМЕНЕНИЙ. ЕЖЕДНЕВНО. БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ.

    Промышленные вакуумные системы Kärcher успешно работают в самых разных отраслях - от машиностроения и обработки металла до пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Надежность, выносливость и технологическая эффективность делают их оптимальным выбором для компаний, которые ежедневно сталкиваются с высокими требованиями к чистоте, безопасности и бесперебойной работе оборудования.

    Промышленные вакуумные системы Kärcher

    ЛЮБОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - НАША ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ. KÄRCHER ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

    Комплексные решения для удаления промышленных загрязнений

    Промышленные пылесосы Kärcher - это высокопроизводительные решения для профессиональной уборки на производственных предприятиях и в технологических зонах. Они предназначены для безопасного и эффективного всасывания сухих и влажных отходов, включая крупную стружку, мелкодисперсную пыль, жидкости и опасные вещества - в частности пыль класса M, H и взрывоопасные материалы в соответствии с директивой ATEX. Широкий модельный ряд охватывает как мобильные, так и стационарные системы, которые легко интегрируются в производственные линии и обеспечивают стабильный, непрерывный отвод пыли и остатков материалов без прерывания технологического процесса.

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ / СТРУЖКИ

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ АБРАЗИВНОЙ СТРУЖКИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

    В промышленных условиях необходимо надежное оборудование, способное работать непрерывно по несколько часов ежедневно или в круглосуточном режиме 24/7. Промышленные пылесосы Kärcher эффективно справляются со сбором как мелкой, так и большого количества абразивной стружки, грубых частиц, а также жидкостей - в частности смазочных масел, смазочно-охлаждающих эмульсий и воды. Благодаря высокой мощности всасывания и износостойким компонентам, оборудование демонстрирует стабильную производительность даже в условиях интенсивной эксплуатации.

    Перейти к пылесосам для сбора жидкостей/стружки
    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ / СТРУЖКИ

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ / ПЫЛИ

    ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

    В различных отраслях промышленности необходимо удалять широкий спектр загрязнений: от мелкой и опасной пыли до крупной абразивной стружки, песка, волокон, органических остатков и агрессивных частиц различной плотности. Каждый из этих материалов предъявляет повышенные требования к фильтрационной системе. Промышленные пылесосы Kärcher оснащаются специализированными фильтрами, которые обеспечивают стабильное всасывание и безопасное удержание даже самых сложных загрязнений. В нашем ассортименте - решения для периодического, многоразового или непрерывного использования в режиме 24/7, с гарантией надежности, долговечности и соответствия требованиям производственного процесса.

    Перейти к пылесосам ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ / ПЫЛИ
    ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН (EX-СЕРИЯ)

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ - СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

    Очистка в зонах с риском взрыва требует максимальной надежности и соответствия самым высоким стандартам безопасности. Промышленные пылесосы Kärcher EX-серии специально разработаны для работы в таких условиях. Отобранные модели прошли независимую сертификацию TÜV Süd и IBExU, что подтверждает их пригодность к эксплуатации во взрывоопасных средах в соответствии с международными нормами.

    Перейти к пылесосам ДЛЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫХ ЗОН (EX-СЕРИЯ)
    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН (EX-СЕРИЯ)

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ

    ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СБОРА ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ

    Взвешенные частицы могут иметь различное происхождение и физические свойства - от мелкой и опасной пыли до тонкой стружки и абразивных материалов. Во многих отраслях промышленности непрерывное удаление технологической пыли, образующейся при обработке металла, стекла, камня, текстиля, сельскохозяйственного сырья или химикатов, является критически важным для поддержания чистоты производственного процесса и соблюдения требований безопасности. Промышленные пылесосы Kärcher обеспечивают надежное всасывание взвешенных частиц даже в больших объемах, работая в режиме 24/7 непосредственно на обрабатывающих центрах, упаковочных линиях или разливочных установках.

    перейти к промышленным пылеуловителям
    ID_130_22_industry_food_app_04_CI15_96 dpi (jpg)

    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

    ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЙ ПЫЛИ

    Непрерывное удаление взвешенных взрывоопасных частиц непосредственно в зоне их образования во время производственных процессов требует от пылеулавливающего оборудования высочайшего уровня надежности, безопасности и соответствия нормам. Промышленные пылеуловители Kärcher успешно работают в стационарном режиме 24/7 в самых разных отраслях - от металло- и деревообработки до химической, фармацевтической, пищевой, автомобильной, бумажной, резиновой и пластмассовой промышленности. Оборудование также подходит для эксплуатации во взрывоопасной зоне 22, обеспечивая стабильную, безопасную и эффективную очистку воздуха на критических участках производства.

    перейти к пылеуловителям для взрывоопасных зон
    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

    Ringler - промышленные вакуумные системы

    Решения Ringler - это мощные промышленные пылесосы и централизованные системы пылеудаления, спроектированные с учетом специфики вашего производства. Высокое качество и инженерная точность под брендом Kärcher.

    Ringler - промышленные вакуумные системы

    Популярные запросы на сайте

    аппарат высокого давлениякоммунальная техника купитьмоющая машина для полааппараты для чистки ковровпылесос для строительного мусорагенератор бензиновый

    интернет-магазин
    Наши контакты

    Vodafone  (050) 334-48-90
    Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
    info@karcher.ua
    Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

    ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
    Киевстар (067) 358-35-66
    Пн-Пт 9:00 - 18:00

    Способы оплаты

    1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

    2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

    3. Наложенный платеж при получении товара

    4. По безналичному расчету после выставления счета

    5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

    Доставка

    1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

    2. Самовывоз из Керхер Центров

    Отзывы и рейтинг
    ★★★★★ ★★★★★
    CO₂-NEUTRAL WEBSITE
    Общая информация
    Горячая линия

    0 800 500 48 90
    (050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
    0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
    (067) 358-35-66 (запчасти)
    (067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

    info@karcher.ua | service@karcher.ua

    Пн-Пт 9:00 - 18:00

     

    Наш адрес

    ООО "Керхер"
    ул. Институтская, 12,
    с. Гатное,
    Фастовский р-н,
    08160 Киевская обл., Украина

    МЫ В СОЦСЕТЯХ!
    • SSL Secured
    © 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.