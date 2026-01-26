Промышленные пылесосы

Промышленные пылесосы Kärcher — это мощные и надёжные решения для эффективной уборки в производственных условиях. От компактных мобильных устройств до моделей для специализированных задач — вся техника сочетает высокую силу всасывания, прочную конструкцию и долговечность. В линейке представлены пылесосы для сбора жидкостей и абразивной стружки, идеальные для работы с фрезерными и другими обрабатывающими станками; модели для сбора пыли и твёрдых частиц с фильтрами, задерживающими даже вредные вещества; а также сертифицированные взрывозащищённые пылесосы для безопасного применения в зонах с потенциально взрывоопасной средой. С Kärcher чистота производства становится простой, безопасной и максимально эффективной.

Kärcher Промышленные пылесосы для сбора жидкостей / стружки

Промышленные пылесосы для сбора жидкостей / стружки

Наши промышленные пылесосы имеют очень прочную конструкцию и могут регулярно и качественно убирать большие количества абразивной стружки и смазочных материалов. Приняв во внимание все их преимущества, можно сказать, что наши промышленные пылесосы - ваш лучший выбор для уборки стружки и смазочно-обрабатывающих жидкостей, которые остаются после работы на фрезерных и других современных обрабатывающих станках.

Kärcher Промышленные пылесосы для сбора твердых веществ / пыли

Промышленные пылесосы для сбора твердых веществ / пыли

Откройте для себя наш широкий ассортимент промышленных пылесосов, имеющих специальную систему фильтров, что уборки мелких и крупных твердых частиц и пыли. Данная линейка промышленных пылесосов оснащена высококачественными фильтрами для вредных веществ и именно благодаря ей, прослужат вам очень долго.

Kärcher Взрывозащищенные промышленные пылесосы

Взрывозащищенные промышленные пылесосы

Сертифицированные взрывозащищенные промышленные пылесосы прекрасно подходят для эксплуатации на участках с возможным кратковременными формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22) и сбора вредной пыли категорий M и H.

