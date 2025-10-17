Садовый инструмент
Для ухода за газоном, живой изгородью, деревьями или удаления сорняков и листьев важно иметь надежный садовый инструмент, который упрощает работу и обеспечивает идеальный результат.
Современные садовые инструменты Kärcher работают от аккумулятора — это означает максимум мобильности, никаких спутанных кабелей и минимум шума. От триммеров и воздуходувок до аккумуляторных секаторов и кусторезов — каждый инструмент разработан для того, чтобы уход за садом был эффективным и комфортным. Техника Kärcher — это точность в деталях и чистота во всем. Садовый инструмент купить не составляет большой сложности, разберёмся в них по подробнее.
Аккумуляторная газонокосилка
Маневренные газонокосилки на 18 В особенно подходят для газонов небольшого и среднего размера. Для больших газонов идеальным выбором являются мощные газонокосилки на 36 В.
Аккумуляторный триммер для газонов
Аккумуляторные триммеры от Kärcher гарантируют постоянное поддержание газонов в ухоженном виде. От простых до самых мощных - Kärcher предлагает оптимальное решение для каждой области применения.
Аккумуляторный кусторез
Идеально подходит для формирования и обрезки живых изгородей и кустарников. Благодаря работе от аккумулятора, тихий, практичный и никаго надоедающего кабеля.
Аккумуляторные ножницы для травы и кустов
С аккумуляторными ножницами для травы подстригать края газона очень просто. А посредством удобной замены лезвия инструмент легко становится кусторезом для точного моделирования вашей живой изгороди.
Аккумуляторный удалитель сорняков
Удаление мха и сорняков очень трудоемкий процесс, сопровождаемый болью в спине. Но все это в прошлом с инновационным аппаратом для удаления сорняков от Kärcher.
Аккумуляторная воздуходувка
В борьбе с осенним листопадом Вам помогут мощные аккумуляторные воздуходувки и садовые пылесосы Kärcher, которые обеспечивают молниеносную уборку приусадебной территории.
Аккумуляторная цепная пила
Благодаря оптимальному распределению массы аккумуляторные цепные пилы Kärcher обеспечивают очень удобное выполнение любых работ, а использованный в них бесщеточный двигатель гарантирует продолжительную работу от одного заряда и долгий срок службы инструмента.
Аккумуляторный секатор и садовая сабельная пила
Простая обрезка веток даже в труднодоступных местах - не проблема для аккумуляторного сучкореза Kärcher и его высококачественного обводного ножа.
Аккумуляторный опрыскиватель
Защита и уход за растениями нажатием одной кнопки: напорный опрыскиватель PSU 4-18, оснащенный сменным 18 В аккумулятором, 4 л баком и телескопической трубкой, может использоваться для удобрения растений аэрозольной струей, целенаправленного уничтожения вредителей и сорняков, а также удобного полива рассады. И все это – без утомительного ручного создания давления в баке.
Аккумуляторная многофункциональная лампа
Аккумуляторная лампа MFL 2-18: ваш надежный источник света в любых условиях. Она создаёт яркое освещение там, где это необходимо, будь то поздняя работа или ночной отдых. С функцией powerbank вы можете легко подзарядить смартфоны и планшеты. Эта лампа обладает невероятной универсальностью и портативностью, значительно превосходя традиционные фонари и проводные прожекторы.
Акция. Скидки на садовый инструмент
Преимущества от Kärcher
- Без кабелей — больше свободы
Садовый инструмент Kärcher работает на аккумуляторах, поэтому вам не нужны розетки или удлинители. Максимальная мобильность в любом уголке сада.
- Один аккумулятор — много возможностей
Садовые инструменты совместимы с универсальными платформами 18 В и 36 В. Достаточно одной батареи, чтобы работать с различными устройствами.
- Мощность для любого участка
Купить садовый инструмент Kärcher означает получить технику, которая справится и с маленьким газоном, и с большим двором.
- Удобство и легкость в использовании
Садовые инструменты имеют эргономичную конструкцию, низкий вес и простое управление — идеально для длительной работы.
- Тишина и комфорт
Инструменты работают почти бесшумно — вы не будете мешать ни соседям, ни себе. При этом мощность остается на высоте.
- Умные функции и удобные аксессуары
Работайте быстрее и легче: мощные батареи, сменные насадки, телескопические ручки, большие контейнеры — все для вашего удобства.
Kärcher Battery Universe: галактическая мощь. Безграничные возможности.
Целая вселенная, полная аккумуляторной энергии. Аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В подходит для всех приборов Kärcher с рабочим напряжением 18 В. Причем не только для продуктов Kärcher линейки Home & Garden, но и продуктов линейки Professional. А если вам нужно еще больше мощности – мы предлагаем платформу Kärcher Battery Power 36 В. Аккумуляторы Battery Power 36 В также могут использоваться как в продуктах линейки Home & Garden, так и в продуктах линейки Professional.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.