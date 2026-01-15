АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА
Нет кабеля. Без бензина. Маневренная газонокосилка аккумуляторная Kärcher с рабочим напряжением 18 В и мощные газонокосилки с рабочим напряжением 36 В обеспечивают идеальное качество кошения при максимальной мобильности. Все стандартные комплекты поставки включают: аккумулятор емкостью 5,0 А·ч, быстрозарядное устройство и заглушку для мульчирования.
Особенности
Встречайте новое поколение техники для ухода за газоном — электрическая аккумуляторная газонокосилка от Kärcher сочетает в себе инновации, удобство и мощность. Идеальная для небольших участков, она обеспечивает точное и чистое скашивание даже в труднодоступных местах.
Заглушка для мульчирования
Благодаря заглушке для мульчирования, срезанная трава равномерно распределяется по газону, что помогает обогащать почву натуральными удобрениями.
Кошение по краям
Боковые направляющие автоматически сгребают траву по краям, поэтому не придется косить дважды.
Практичная конструкция
Эргономичная складывающаяся рукоятка позволяет удобно хранить прибор даже в небольшом помещении. Минигазонокосилка аккумуляторная к вашим услугам.
18 В Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
Максимальная мобильность и маневренность при небольшом весе. Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-33 Battery Set с аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/5,0 А·ч обеспечивает ее удобство и компактность.
Напряжение аккумулятора: 18 В
Ширина захвата: 33 см
Высота среза: 35–65 мм
Емкость травособирателя: 35 л
Производительность на одной зарядке*: 250 м²
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/5,0 А·ч.
LMO 18-36 Battery Set
Удобная регулировка высоты среза в верхней части прибора и производительность до 350 м² на одной зарядке аккумулятора: аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set оптимально подходит для газонов небольшого и среднего размера.
Напряжение аккумулятора: 18 В
Ширина захвата: 36 см
Высота среза: 30-70 мм
Емкость травособирателя: 45 л
Производительность на одной зарядке*: 350 м²
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/5,0 А·ч.
36 В Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery Set
Производительность аккумуляторной газонокосилки LMO 36-40 Battery с мощным аккумулятором 36 В/5,0 А·ч до 550 м² на одной зарядке аккумулятора и емкость травособирателя 50 л делают ее идеальной даже для больших газонов.
Напряжение аккумулятора: 36 В
Ширина захвата: 40 см
Высота среза: 20-70 мм
Емкость травособирателя: 50 л
Производительность на одной зарядке*: 550 м²
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В/5,0 А·ч.
LMO 36-46 Battery Set
Благодаря функции автоматического увеличения мощности привода задних колес «Push Assist», аккумуляторная газонокосилка LMO 36-46 Battery Set обеспечивает эффективное кошение даже на склонах.
Напряжение: 36 В
Ширина захвата: 46 см
Высота среза: 20-70 мм
Емкость травособирателя: 55 л
Производительность на одной зарядке*: 650 м²
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В/5,0 А·ч.
Как выбрать газонокосилку
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.
