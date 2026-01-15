LMO 18-36 Battery Set

Удобная регулировка высоты среза в верхней части прибора и производительность до 350 м² на одной зарядке аккумулятора: аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set оптимально подходит для газонов небольшого и среднего размера.

Напряжение аккумулятора: 18 В

Ширина захвата: 36 см

Высота среза: 30-70 мм

Емкость травособирателя: 45 л

Производительность на одной зарядке*: 350 м²

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/5,0 А·ч.