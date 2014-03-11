Оборудование для автомойки

Решения для экономичной мойки легковых и грузовых автомобилей. Керхер предлагает полный ассортимент оборудования для внешней и внутренней очистки легковых и грузовых автомобилей – от аппаратов самообслуживания до портальных моечных установок. Наша техника, отличающаяся экономичностью, экологичностью, долговечностью и малым расходом воды, быстро возвращает автомобилям безупречный внешний вид. От проектирования с учетом индивидуальных запросов до сдачи "под ключ": Керхер уже несколько десятилетий разрабатывает и поставляет клиентам автомобильные моечные установки разного назначения. Наш богатый опыт, тысячи успешно реализованных проектов и превосходный сервис гарантируют Вам уверенность в бесперебойной и рентабельной эксплуатации оборудования. Узнайте больше о нашей программе моечных установок!

Kärcher Портальные автомойки

Портальные автомойки

Портальные моечные установки Керхер отличаются высокой экономичностью и в то же время экологичностью. Они прекрасно подходят как для моечных центров, так и для АЗС, автосалонов или сетевых супермаркетов.

Kärcher Мойки для грузовиков

Мойки для грузовиков

Программа установок Керхер для мойки грузовых автомобилей включает модели, рассчитанные на разные типы автомобилей и разные условия эксплуатации.

Kärcher Мойки самообслуживания. Автомойки самообслуживания

Мойки самообслуживания. Автомойки самообслуживания

Для оборудования моечных центров или АЗС: моечные установки самообслуживания от Керхер способны удовлетворить любые индивидуальные потребности.

Kärcher Пылесосы самообслуживания и станции дополнительных услуг

Пылесосы самообслуживания и станции дополнительных услуг

Предлагаемые Керхер пылесосы самообслуживания и другие продукты для оборудования территории АЗС повышают ее привлекательность для клиентов и являются источником дополнительного дохода.

Превосходные решения для экономичной мойки легковых и грузовых автомобилей.

От проектирования с учетом индивидуальных запросов до сдачи "под ключ": Kärcher уже несколько десятилетий разрабатывает и поставляет клиентам автомобильные моечные установки разного назначения. Наш богатый опыт, тысячи успешно реализованных проектов и превосходный сервис гарантируют Вам уверенность в бесперебойной и рентабельной эксплуатации оборудования.
Узнайте больше о нашей программе моечных установок!

Конфигуратор автомойки самообслуживания

Добро пожаловать на нашу онлайн-платформу для тех, кто хочет открыть собственную мойку самообслуживания. Если вы решили открыть автомойку самообслуживания, наша платформа станет вашим надежным помощником и поможет вам выбрать все необходимые компоненты для успешного бизнеса.

Создайте свой собственный проект с помощью нашего инновационного конфигуратора Kärcher, адаптируйте его к своим уникальным потребностям и получите предложение на готовые компоненты, которые обеспечат эффективность и современность вашей автомойки.

В расчете на самые высокие запросы: системные решения от Kärcher

Kärcher предлагает любым потребителям, будь то автозаправочные комплексы, автосалоны или моечные центры, продуманные системные решения, впечатляющие высочайшим качеством и экономичностью. Положитесь на богатый опыт Kärcher, насчитывающий уже более 75 лет!

Оправданные капиталовложения: моечные установки Kärcher

Процесс реализации новой моечной установки или автоматизированной линии для мойки автомобилей начинается с обстоятельного анализа потребностей клиента, условий на месте монтажа и предварительной оценки рентабельности. На основании этого анализа выбираются оптимальный размер установки и ее оснащение, после чего производится окончательное проектирование. Какую бы установку Вы ни хотели приобрести – для мойки легковых или грузовых автомобилей или же для эксплуатации моечных площадок самообслуживания, – мы окажем Вам поддержку во всем, что связано с подготовкой стройплощадки и получением разрешения на эксплуатацию, и воплотим в жизнь Ваш индивидуальный проект, разработав установку и изготовив ее. По желанию возможна реализация установки "под ключ", позволяющая сразу же приступить к ее эксплуатации. Для обеспечения высочайшего качества мы взаимодействуем с опытными, надежными партнерами. Кроме того, мы можем позаботиться и об оптимальном варианте приобретения Вами моечной установки Kärcher.

Поддержка после ввода в эксплуатацию

Kärcher оказывает своим клиентам эффективную поддержку и после проектирования и сооружения моечной установки: учебные мероприятия и инструктажи, техническое обслуживание и поставки запасных частей и чистящих средств гарантируют рентабельную эксплуатацию оборудования.

Реализованные проекты Kärcher

За последние 10 лет компания "Керхер Украина" принимала участие в многочисленных проектах по установке как легковых, так и грузовых моечных комплексов, а также моек самообслуживания. 

Нам доверяют благодаря высокому качеству моечного оборудования Kärcher и профессионализму наших сотрудников, которые ведут проект от начала и до конца. 

Мы охотно проконсультируем Вас

Мы с удовольствием ответим на любые вопросы, связанные с моечными установками и другим оборудованием для очистки транспортных средств, и поможем Вам найти верное решение. Все наши сотрудники хорошо разбираются в продукции Kärcher и всегда готовы оказать Вам компетентную поддержку – по телефону или в рамках личной встречи, время проведения которой мы согласуем с учетом Ваших пожеланий.

