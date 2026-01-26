Мойки для грузовиков: портальные и однощеточные
Программа установок Керхер для мойки грузовых автомобилей включает модели, рассчитанные на разные типы автомобилей и разные условия эксплуатации.
Экономичность и надежность: Karcher TB
Мощные грузовики тоже нуждаются в профессиональной очистке. Kärcher предлагает комплексную программу оборудования для мойки грузовых автомобилей, отличающегося максимальными эффективностью и экономичностью. В нее входит все необходимое – моечные установки (от высокопроизводительных портальных до мобильных однощеточных), специальные чистящие средства и экологичные системы очистки сточных вод. Наш многолетний опыт и целый ряд собственных ноу-хау гарантируют удовлетворение самых высоких запросов.
Безопасный процесс мойки
Для распознавания контуров автомобиля используются фотореле.
Бережная мойка
Преобразователь частоты обеспечивает аккуратную промывку и длительный срок службы установки.
Высокий уровень безопасности
Колесные отбойники, гарантирующие точный заезд автомобиля на мойку, позволяют избежать повреждений.
Навигация для водителя
На портале или перед ним может быть установлен светофор (опция), упрощающий позиционирование автомобиля.
Адаптация к размерам моечных помещений
Выбор различных вариантов высоты и ширины установок позволяет эксплуатировать их практически в любых помещениях.
Бережная щеточная обработка
Оптимальное решение для мойки автобусов: щетки с щетиной CareTouch® тщательно удаляют грязь, не повреждая лаковое покрытие.
Равномерная обработка поверхностей автомобиля
Система управления контролирует мощность, потребляемую приводами щеток, и обеспечивает постоянное оптимальное усилие прижима.
Совместимость с любыми автомобилями
Инновационные крепления боковых щеток обеспечивают тщательную очистку автомобилей любых геометрических форм.
Преимущества моечной установки для грузовых автомобилей Karcher TB
- Низкие эксплуатационные расходы: надежные ременные и прямые приводы не требуют смазывания.
- Удобство управления: большой наглядный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом оснащен крупными кнопками, позволяющими оператору работать в перчатках.
- Возможность функционального расширения: система управления на основе универсальной CAN-шины обеспечивает простоту монтажа установки и ее дооснащения.
Экономичное решение для малого автопарка: RBS 6000
Керхер предлагает оптимальное решение для предприятий с небольшим автопарком – мобильную однощеточную моечную установку Karcher RBS 6000, разработанную специально для очистки передней, задней и боковых сторон автобусов и автомобилей-фургонов. Оператор перемещает смонтированную на колесах установку вокруг автомобиля, и вращающаяся щетка удаляет все загрязнения. Легко, быстро и экономично!
- Продуманная конструкция
Легкая и устойчивая к атмосферным воздействиям алюминиевая конструкция придает установке RBS 6000 высокую мобильность. При этом кожух полукруглой формы надежно защищает оператора от брызг воды.
- Для мойки автомобилей разных типов
Устройство отклонения щетки, оснащенное регулировочным колесом, позволяет промывать наклонные передние поверхности автомобилей (макс. угол 10°).
- Простота управления
Удерживая установку RBS 6000 за удобную рукоятку, оператор без особых усилий перемещает ее вдоль автомобиля, поскольку поступательное движение поддерживается вращением щетки. Кроме того, рукоятка управления выполняет защитную функцию: при ее отпускании вращение щетки сразу прекращается.
- Оптимальный результат мойки
Дозирующий насос позволяет добавлять в воду необходимое количество чистящего средства.
- Максимум мобильности
Шасси с двумя колесами и четырьмя поворотными роликами гарантирует хорошую маневренность и высокую устойчивость к опрокидыванию.
Оптимальный выбор: системные решения от Керхер для мойки грузовиков
Моечная техника Керхер – самый верный выбор как для транспортно-экспедиционных, автобусных или коммунальных предприятий, так и для оснащения моечных центров. Сколь бы высоки ни были запросы клиентов, в программе Kärcher определенно найдется эффективное и тщательно продуманное решение. Положитесь на наш опыт, насчитывающий уже более 80 лет!
Гибкость для транспортных компаний
Автопарк многих транспортно-экспедиционных предприятий состоит из грузовых автомобилей разных типов, к мойке которых предъявляются различные требования. В ассортименте Керхер найдется оптимальное решение для мойки любого транспортного средства.
Рентабельность для коммунального хозяйства
Очистка коммунальной техники не должна требовать чрезмерных затрат. Системные решения от Kärcher, оптимально адаптируемые к конкретным задачам, отличаются не только привлекательной ценой, но и минимальными эксплуатационными расходами.
Экономия времени для автобусных предприятий
Пассажирские перевозки требуют соблюдения жесткого графика, но внешний вид автобусов должен оставаться безупречным. Высокопроизводительные моечные установки Kärcher гарантируют эффективную очистку транспорта со значительной экономией времени.
Универсальность для моечных центров
Оборудование моечных центров призвано решать самые разнообразные задачи очистки транспортных средств разных типов. Поэтому для бесперебойной работы требуется комплексная система, удовлетворяющая всем требованиям.
Для любых помещений и автомобилей всех типов
Установки Керхер TB с различными вариантами высоты и ширины подходят для размещения в любых помещениях. Возможность контурирования боковых щеток позволяет эффективно очищать даже современные грузовые автомобили аэродинамической формы.
Для многолетней эффективной работы
Все системные решения Керхер отличаются надежностью, экономичностью и низкими затратами на обслуживание. Тем самым гарантируется их многолетняя рентабельная эксплуатация.
Для удовлетворения индивидуальных запросов
Моечные установки Керхер экономят не только деньги, но и время. Установка TB допускает программирование, позволяющее, в частности, сокращать продолжительность обработки автомобиля при его незначительном загрязнении.
Для решения специальных задач
Являясь системным оферентом, Kärcher предлагает также эффективные решения для внутренней чистки автоцистерн и других емкостей. Вы можете выбрать оборудование, оптимально удовлетворяющее конкретные запросы.
Забота о природе: системы оборотного водоснабжения от Керхер
Предлагаемое Керхер оборудование для очистки и повторного использования сточных вод, образующихся при мойке автомобилей, сокращает расходы и оберегает окружающую среду. Установка регенерации, основанная на принципе физической фильтрации частиц в гидроциклоне, гарантирует повторное использование всего объема сточных вод для выполнения процессов мойки, в результате чего значительно (до 85 %) сокращается расход чистой воды.
[A] Система со сбросом воды в канализацию из отстойника
[B] Система со сбросом воды в канализацию из бака для очищенной воды
Контур рециркуляции
Проходя через отстойник [1],сточные воды моечной установки попадают в насосный отстойник [2]. Находящийся в нем насос подает воду к песчано-гравийному фильтру [3], допускающему автоматическую обратную промывку. Очищенная вода поступает в бак [4], из которого она при помощи насоса [5] отбирается для выполнения различных моечных операций. Избыток воды может быть сброшен в канализацию через перелив насосного отстойника [6] – напрямую или через сепаратор (в зависимости от законодательных предписаний). Возможно также отведение в канализацию [7] воды из бака для очищенной воды (в таком случае не требуется соединять отстойник с канализационным коллектором).
