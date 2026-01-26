Мойки для грузовиков: портальные и однощеточные

[A] Система со сбросом воды в канализацию из отстойника

[B] Система со сбросом воды в канализацию из бака для очищенной воды

Контур рециркуляции

Проходя через отстойник [1],сточные воды моечной установки попадают в насосный отстойник [2]. Находящийся в нем насос подает воду к песчано-гравийному фильтру [3], допускающему автоматическую обратную промывку. Очищенная вода поступает в бак [4], из которого она при помощи насоса [5] отбирается для выполнения различных моечных операций. Избыток воды может быть сброшен в канализацию через перелив насосного отстойника [6] – напрямую или через сепаратор (в зависимости от законодательных предписаний). Возможно также отведение в канализацию [7] воды из бака для очищенной воды (в таком случае не требуется соединять отстойник с канализационным коллектором).