Мойки высокого давления
Уникальные возможности минимоек высокого давления Kärcher. От интенсивного удаления загрязнений до бережного ухода – минимойки Керхер (аппараты высокого давления) прекрасно справляются с любыми уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова засияет безукоризненной чистотой – благодаря таланту наших инженеров, высочайшим требованиям к качеству продукции и опыту нескольких десятилетий в сфере создания техники для чистки высоким давлением.
5 лет гарантии* на все бытовые минимойки!
*При условии регистрации у нас на сайте.
СВЕРХЭФФЕКТИВНАЯ НАСАДКА KÄRCHER eco!Booster
НОВИНКА! Kärcher eco!Booster - ваш WOW-продукт для эффективной очистки. Увеличивает эффективность на 50%, возвращает блеск деликатным поверхностям и экономит до 50% воды и энергии.
Повышение эффективности на 50%: eco!Booster обеспечивает быстрый WOW-эффект, равномерно очищая деликатные поверхности и эффективно удаляя грязь.
Энергоэффективность +50%: eco!Booster позволяет быстрее очищать ту же площадь, снижая затраты энергии.
Какую минимойку купить?
Пять мощных линеек. Ассортимент продукции.
Максимальная мощность, удобство и мобильность - наши мойки высокого давления созданы для эффективной очистки с минимальными затратами времени и сил. Компактные для хранения, легкие для транспортировки, портативные для свободы движения - выбирайте модель, идеально соответствующую вашим потребностям. Чистота без компромиссов - именно так, как вам нужно!
Smart Control (скоро в продаже)
Эти инновационные мойки высокого давления созданы для максимального комфорта и эффективности. Благодаря интеграции с приложением Home & Garden App, подключению через Bluetooth и продуманным деталям, они обеспечивают полный контроль над процессом очистки. Пистолет Smart Control, многоструйная распылительная тубка 3-в-1 и гибкий шланг PremiumFlex делают работу еще проще и результативнее.
Power Control
Бережная и эффективная очистка еще никогда не была такой простой! Бытовая минимойка высокого давления Power Control сочетает высокую мощность, интеллектуальные технологии и удобство в использовании. Благодаря поддержке приложения Home & Garden вы получаете рекомендации для выбора оптимального режима очистки в соответствии со своими потребностями. Пистолет Power Control с LCD-дисплеем и струйная трубка Vario Power обеспечивают точную настройку мощности для каждой задачи. Идеальное решение для ухода за различными поверхностями!
Standard
Все для максимально эффективной уборки: удобное управление, мощность, достаточная для выполнения разнообразных задач, и продуманная система хранения аксессуаров, входящих в комплект. Идеальное сочетание функциональности и комфорта!
Classic
Тем, кто ценит компактность и портативность, эта минимойка станет идеальным помощником. Она занимает минимум места, удобна в хранении и всегда готова к работе. А благодаря умному, интегрированному отделению для шлангов все необходимое всегда будет под рукой.
Battery
Для эффективной уборки там, где нет доступа к розетке, идеальным решением станет беспроводная портативная мойка. Мобильная, гибкая в настройках и компактная мойка высокого давления обеспечивает мощную очистку в любом месте. Удобное решение для тех, кто ценит свободу движения и эффективность в каждой детали.
Power Control
Так выглядит современная очистка под высоким давлением
Для качественной очистки нужна правильная технология, и минимойки серии Power Control обеспечивают ее в полном объеме. Эти устройства сочетают высокую мощность, интеллектуальные насадки и надежные аксессуары, что делает уборку проще и эффективнее.
Пистолет высокого давления Power Control имеет удобный дисплей, на котором видно установленное давление. Вы можете легко переключаться между режимом давления и подачей моющего средства, просто поворачивая распылитель. Это делает мытье различных поверхностей проще и помогает достичь отличных результатов.
Кроме того, специальное приложение «Home & Garden» поможет вам подобрать оптимальные настройки для вашей мойки высокого давления. Вы сможете узнать, какая технология сделает уборку еще более бережной к поверхностям и повысит эффективность работы устройства. Таким образом, вы всегда будете уверены, что используете оборудование на максимум его возможностей.
Standard
Новый стандарт
Мойки высокого давления серии «Standard» - только самое необходимое, ничего лишнего. Эти модели отличаются продуманной функциональностью и лаконичным дизайном. В линейке представлены как легкие и компактные аппараты для новичков, так и мощные модели с водяным охлаждением двигателя - для сложных и длительных работ.
Все они созданы для того, чтобы вы ощутили настоящий эффект WOW - независимо от опыта и потребностей.
Classic
Просто мощные
Мойки высокого давления Classic - компактные помощники для больших задач. Они созданы для одного - прекрасно очищать. И делают это именно так, как надо: просто, эффективно и без лишнего.
Благодаря продуманному компактному дизайну их удобно брать с собой куда угодно - поместятся даже в багажник авто. А после работы легко найдут свое место на полке в кладовке или подвале. Управление максимально простое и интуитивное - ничего лишнего, только все необходимое для чистоты.
Идеальный выбор для тех, кто просто хочет мыть под высоким давлением - без осложнений и с отличным результатом.
Battery
Очистка в любом месте - независимо от наличия розетки.
Аккумуляторные минимойки высокого давления - отличный помощник для ухода за мотоциклом, велосипедом, лодкой или небольшим авто. Она также пригодится для быстрой уборки возле дома.
До 14 минут автономной работы - достаточно, чтобы справиться с бытовыми задачами без всякого провода или розетки. А аналоговый дисплей на пистолете подскажет, в каком режиме вы работаете - все просто и удобно.
Чистота без ограничений: в любом месте и в любое время
Нужна немного больше мобильности? Она у вас есть!
С практичными мойками низкого и среднего давления от Kärcher вы легко справитесь с грязью прямо на месте - больше не нужно везти ее домой. Благодаря встроенному аккумулятору, резервуару для воды или всасывающему шлангу эти модели работают полностью автономно - без подключения к водопроводу или электросети.
Чистота там, где она нужна - легко, удобно, эффективно.
Приложение Home & Garden
Что дают мышцы без интеллекта? Ничего! Именно поэтому в мобильном приложении «Home & Garden» вы получаете доступ ко всем знаниям Kärcher: полезные советы по уборке, рекомендации пользователей, понятные инструкции и обзор аксессуаров, которые совместимы именно с вашей мойкой высокого давления.
Классы производительности
Не всегда нужна максимальная мощность
Легко заметить: чем выше давление воды и ее расход, тем мощнее мойка высокого давления и тем эффективнее она справляется с уборкой. Однако не каждому пользователю нужна максимальная производительность. Именно поэтому мы классифицировали наши аппараты по уровню мощности - чтобы каждый мог выбрать оптимальное решение для своих потребностей. В результате вы получаете мойку, которая идеально подходит для конкретной задачи - от базовых бытовых задач до сложных работ на больших площадях. Стоимость устройства зависит от его класса: чем ниже класс - тем доступнее цена.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
Области применения минимоек высокого давления
Мойки высокого давления Kärcher - это настоящие универсальные помощники для дома и двора. Они просты в использовании: достаточно подключить устройство к водопроводу и электросети, открыть кран - и можно наслаждаться уборкой. Благодаря широкому выбору специальных аксессуаров, мойка превращается в многофункциональный инструмент: для очистки водостоков, внутренних двориков, труб, стен и т.д. - возможности почти безграничны.
- Велосипеды
- Садовый инвентарь и инструменты
- Мебель для сада, террасы или балконы
- Заборы и небольшие садовые дорожки или брусчатка
- Мотоциклы и скутеры
- Небольшие автомобили
- Наружные лестницы и большие садовые дорожки
- Средние и легковые автомобили
- Садовые и каменные стены
- Дома на колесах и спортивные транспортные средства
- Бассейны и большие внутренние дворики
- Вокруг дома и фасады
Ниже приведены некоторые примеры возможных применений:
Покрытые мохом каменные ступени и дорожки
Поскольку мох не только образует толстый слой на камнях или кирпиче, но и проникает в поры, для его удаления рекомендуется использовать грязевую фрезу. Эта насадка создает точечную струю, которая вращается с высокой скоростью. Струю следует направлять на поверхность почти вертикально с расстояния 20 – 30 см и медленно перемещать ее от одного края обросшей мхом плиты к другому.
Обычно грязевая фреза входит в комплект поставки аппарата.
> Грязевая фреза для моек классов К 2 - К 3
> Грязевая фреза для моек классов К 4 - К 5
Автомобили
Специальные принадлежности и чистящие средства Kärcher гарантируют тщательную очистку транспортных средств и бережный уход за ними.
Чтобы вернуть автомобилю блеск и обеспечить защиту, действуйте следующим образом:
- Сначала смойте грубую грязь струей высокого давления. Затем нанесите средство Kärcher для удаления следов насекомых на решетку радиатора, передний бампер и лобовое стекло.
- Обработайте колеса предлагаемым Kärcher средством для чистки колесных дисков.
- После этого нанесите на кузов автомобильный шампунь Kärcher, используя для этого предусмотренную в аппарате функцию обработки чистящим средством или специальную насадку для пенной чистки, и дайте ему немного подействовать.
- По истечении необходимого времени обработайте автомобиль перемещаемой снизу вверх щеткой, обеспечивающей оптимальную эффективность воздействия чистящего средства.
Следуя этим простым шагам, вы сможете эффективно очистить свой автомобиль, а минимойки для автомобиля, цена которых зависит от модели и мощности, помогут вам сэкономить время и получить профессиональный результат в домашних условиях.
Террасы, патио
Наши приспособления для чистки террас T-Racer обеспечивают бережную и тщательную очистку поверхностей большой площади. Инновационная комбинация регулируемых по высоте пропеллеров с двумя соплами высокого давления создает эффект подъемной силы, позволяющий приспособлению парить над полом. При этом защитная решетка оберегает пропеллеры и сопла от повреждения разлетающимися камнями и другими мелкими предметами. Приспособление обеспечивает равномерную очистку поверхности с повышенной производительностью по площади, а его корпус, задерживающий разлетающиеся брызги воды, исключает загрязнение стен и намокание одежды.
Садовая техника и инвентарь
Никаких щеток – минимойка Kärcher основательно очистит цветочные горшки, ящики для рассады, лопаты, грабли, совки или садовые тачки от земли и других загрязнений. Для дачи хорошая минимойка становится незаменимым инвентарем среди прочих инструментов.
Для выполнения таких работ лучше всего подходят струйные трубки Vario Power и Multi Power. Всего несколько минут – и чистые инструменты сделают садовые работы вдвое приятнее!
Садовая мебель
С помощью минимойки можно легко удалить с садовой мебели неприятные пятна, образовавшиеся на ней из-за атмосферных воздействий или после зимнего хранения.
Для удаления сильных загрязнений рекомендуется применение моечной щетки Kärcher в сочетании с чистящим средством Kärcher.
Рольставни, гаражные ворота
- Перед чисткой следует полностью опустить рольставни или гаражные ворота.
- Переведите струйную трубку в режим низкого давления и нанесите чистящее средство, начав с нижнего края очищаемой секции.
- Дайте чистящему средству подействовать несколько минут для размачивания грязи, после чего удалите ее – сначала щеткой, а затем струей высокого давления.
Насадка для минимоек eco!Booster
Это, несомненно, наш самый впечатляющий аксессуар для мойки высокого давления. Насадка обеспечивает на 50% более высокую эффективность очистки, что позволяет быстрее и легче восстановить WOW-эффект на чувствительных поверхностях, превосходя стандартные насадки.
НОВИНКА! Представляем наш самый впечатляющий продукт – сверхэффективную насадку Kärcher eco!Booster.
Эта инновационная насадка увеличивает эффективность очистки на 50%, мгновенно и без усилий возвращая блеск деликатным поверхностям, превосходя возможности стандартных насадок. Но это еще не всё: Kärcher eco!Booster помогает экономить до 50% воды и энергии, обеспечивая бережное и рациональное использование ресурсов. Для точечной очистки сильно загрязнённых участков её можно легко снять и использовать как мощный инструмент для локальной обработки.
Аксессуары и чистящие средства
Мойка высокого давления от Kärcher - это не просто устройство, это система, в которой каждый элемент продуман до мелочей. В правильном сочетании с аксессуарами и моющими средствами она превращается в мощного союзника в борьбе даже с самыми сложными загрязнениями.
Все работает как одно целое:
- Высокая производительность очистки благодаря стабильному давлению воды и эффективному сочетанию устройства с аксессуарами
- Рациональное использование ресурсов - уменьшенное потребление воды, времени и электроэнергии
- Широкий спектр применения - эффективная очистка различных типов поверхностей: террас, фасадов, садовой мебели, велосипедов, автомобилей и т.д.
- Эргономичность и функциональность - удобное подключение аксессуаров, легкое управление и хранение
Аксессуары для мойки высокого давления
Пистолеты для мойки высокого давления Kärcher, как и все аксессуары бренда, созданы для максимального удобства, эффективности и полной совместимости с аппаратами. В нашем ассортименте вы найдете широкий выбор насадок, шлангов, удлинителей и моющих средств, которые позволяют адаптировать технику к любой задаче - от мытья авто до очистки фасадов. Благодаря простому байонетному соединению пистолеты и аксессуары легко присоединяются к мойкам высокого давления Kärcher, обеспечивая стабильную работу и надежность в каждом применении.
Моющие средства для моек высокого давления
Моющие средства нового поколения от Kärcher отличаются инновационной формулой 3-в-1, которая сочетает эффективную очистку, бережный уход и надежную защиту поверхностей. Благодаря этому они не только обеспечивают безупречную чистоту, но и экономят время во время мытья.
Kärcher также делает акцент на устойчивом развитии, используя возобновляемое и натуральное сырье в производстве.
Особое внимание - разумной концепции бутылки: моющие средства совместимы со всеми аппаратами высокого давления Kärcher и могут применяться в форматах:
- Plug 'n' Clean - быстрое подключение бутылки без переливания. Просто вставьте фирменную бутылку Kärcher в специальный разъем на аппарате - и можно работать.
- Наполнение резервуара для моющего средства - налейте средство во встроенный бак мойки. Идеально подходит для длительного использования одного типа средства.
- Всасывание через шланг - электромойка автоматически подтягивает средство из внешней емкости через специальный шланг. Удобно для больших объемов или нестандартной тары.
В нашем поисковике моющих средств вы легко найдете лучший продукт для вашей задачи и техники Kärcher.
Экологичность аппаратов высокого давления Kärcher
Ответственность компании Kärcher за устойчивое развитие
Концепция устойчивого развития является неотъемлемой составляющей философии семейного предприятия Kärcher, ведь чистота - это, прежде всего, сохранение ценностей. Мы уделяем особое внимание не только достижению высоких результатов очистки, но и долговечности и ремонтопригодности нашей техники. Важными для нас также являются экологически ответственное производство и упаковка. Kärcher постоянно совершенствуется, стремясь к еще большей экологичности на всех этапах деятельности.
Экологичность аппаратов высокого давления Kärcher
В отличие от обычного садового шланга, мойки высокого давления Kärcher потребляют значительно меньше воды, демонстрируя при этом высокую эффективность очистки. Благодаря продуманной конструкции, использованию переработанных материалов и ориентации на длительный срок службы, эти устройства отличаются надежностью, долговечностью и экономным использованием ресурсов. С минимойками высокого давления Kärcher вы выбираете качественную, ремонтопригодную технику, которая будет служить вам в течение многих лет.
Экономия воды
Вернуть любимым вещам первоначальный блеск и «WOW-эффект» гораздо легче и быстрее с помощью мойки высокого давления Kärcher, чем с помощью обычного садового шланга - это подтвержденный факт. Однако мало кто знает, что во время очистки мойка высокого давления потребляет до 80 % меньше ценной питьевой воды*.
Еще более эффективным с точки зрения рационального использования ресурсов является применение минимоек с забором воды: с помощью дополнительного всасывающего шланга они могут использовать воду из альтернативных источников - например, из водопроводной колонки или резервуара.
* При условии, что расход воды мойки высокого давления составляет 40 % от расхода садового шланга, а время очистки сокращается вдвое. Показатели могут меняться в зависимости от типа устройства, сферы применения и интенсивности потока воды в шланге.
Долговечность
Отдельные модели моек высокого давления Kärcher классов K 4, K 5 и K 7 оснащены асинхронными двигателями с водяным охлаждением, что обеспечивает высокую производительность и исключительную долговечность. В чем заключается секрет? Прежде чем вода попадает в зону очистки, она охлаждает двигатель, поддерживая его оптимальную эффективность и предотвращая перегрев.
Мы уверены в качестве нашей техники, поэтому предоставляем возможность бесплатно продлить гарантию до 5 лет - достаточно лишь зарегистрировать свой аппарат и аксессуары на нашем сайте.
Вторичное сырье
Новые мойки высокого давления Power Control Flex и Smart Control Flex обеспечивают мощную очистку в фирменном качестве Kärcher, а также отличаются экологичностью - до 20 % их конструкции состоит из переработанного пластика.
Мы внедряем устойчивый подход и в аксессуарах: отдельные элементы пистолетов* также изготавливаются из переработанных материалов. Сырьем для этого служит, в частности, переработанная ткань подушек безопасности и остатки производства этих материалов.**
* Речь идет только о самом устройстве. Все пластиковые элементы, за исключением аксессуаров.
** Трубки (кроме насадок и соединительных элементов) изготавливаются в Германии. Доступность зависит от наличия материалов на рынке.
Преимущества моек высокого давления Kärcher
Kärcher: более 70 лет инноваций в сфере очистки
Уже более 70 лет Kärcher является новатором в сфере очистки под высоким давлением, постоянно внедряя технологии, которые повышают эффективность, уменьшают потребление ресурсов и делают процесс уборки более комфортным. От первой в мире бытовой мойки высокого давления до современных «умных» моделей - мы не останавливаемся на достигнутом. Тщательное внимание к качеству, функциональности и долговечности техники позволяет нам предлагать решения, которые действительно меняют повседневный опыт очистки. Выбирая Kärcher, вы выбираете проверенные технологии, которым доверяют миллионы пользователей по всему миру.
Передовые технологии
Мойки высокого давления Kärcher отличают сочетание современных технологий, мощной производительности и продуманного дизайна. Благодаря инновационным подходам к конструкции и функционированию, таким как внедрение функции мойки с забором воды из емкости, наши устройства позволяют сэкономить до 50 % воды, электроэнергии и времени по сравнению с традиционными методами очистки. Это делает процесс мытья не только значительно быстрее и проще, но и экологически ответственным - без компромиссов в мощности или качестве результата. Kärcher - это действительно передовые технологии.
Опыт, вызывающий доверие
Компания Kärcher - признанный первопроходец и мировой лидер в сфере технологий очистки. Уже более 70 лет мы формируем стандарты в индустрии уборки, постоянно совершенствуя наши продукты и внедряя инновационные решения. Благодаря глубокому пониманию потребностей пользователей и многолетнему опыту мы создаем технику, которая работает безотказно и обеспечивает отличный результат в любых условиях. Сегодня миллионы довольных клиентов в более чем 190 странах мира доверяют бренду Kärcher - как символу качества, надежности и профессионального подхода к чистоте.
Качество, которое можно увидеть и почувствовать
Все устройства Kärcher созданы с бескомпромиссным вниманием к деталям и проходят многоэтапное тестирование на всех этапах производства. Мы проверяем каждый компонент на функциональность, выносливость и эффективность, чтобы гарантировать долгую и безотказную работу в течение многих лет. Это не просто техника - это ощущение уверенности в каждом движении. Вы почувствуете качество уже с первого прикосновения: в материалах, эргономике, удобстве использования. А когда увидите безупречно чистую поверхность после уборки - убедитесь, что Kärcher действительно задает стандарт качества, которому можно доверять.
Устойчивое развитие
В Kärcher мы убеждены: забота об окружающей среде и благополучии людей должна быть неотъемлемой частью каждого продукта. Именно поэтому мы активно внедряем принципы устойчивого развития на всех этапах - от разработки до производства. Мы поддерживаем замкнутые циклы производства и потребления, направленные на повторное использование ресурсов, уменьшаем потребление природного сырья и выбросы загрязняющих веществ, а также все чаще применяем переработанные материалы, в частности вторичный пластик. Наши производственные процессы оптимизированы с учетом энергосбережения, а упаковка - экологически безопасна. Мы верим, что настоящая чистота - это не только блеск на поверхностях, но и ответственное отношение к природе и будущим поколениям.
Решение для любой задачи по очистке для любой задачи по очистке
Kärcher предлагает решения, которые легко интегрируются в повседневные задачи - независимо от того, очищаете ли вы садовую дорожку, моете автомобиль, ухаживаете за фасадом дома или готовите террасу к сезону. В нашем ассортименте вы найдете аппарат высокого давления, идеально соответствующий вашим потребностям — от компактной мини автомойки для периодического использования до мощных устройств для более сложных задач. Благодаря широкому выбору аксессуаров, включая щетки, насадки, удлинители и чистящие средства, технику можно легко адаптировать к любой ситуации. Kärcher предлагает гибкость, которую вы цените каждый день, и функциональность, которая действительно работает на результат.
Автохимия Kärcher
Верни блеск своему авто!
Широкий ассортимент автохимии Kärcher, предназначенной для автовладельцев, включает оптимальные решения как для очистки всех наружных поверхностей автомобиля (кузова, стекол и колес), так и для ухода за его салоном – выведения пятен, очистки стекол, освежения цветов обивки и полимерных материалов. С их помощью Вы придадите блестящий внешний вид, используя домашнюю мойку для машины.
Это просто WOW!
Часто задаваемые вопросы
Где купить минимойку Kärcher?
Заказать минимойку с бесплатной доставкой вы можете прямо на нашем сайте. Сколько стоит хорошая минимойка? Розничные цены на минимойки в Украине преведены возле каждого товара.
Купить мойку высокого давления можно оффлайн в наших фирменных магазинах Керхер Центрах, а также в магазинах партнеров. Выбор за вами!