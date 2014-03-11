Так выглядит современная очистка под высоким давлением

Для качественной очистки нужна правильная технология, и минимойки серии Power Control обеспечивают ее в полном объеме. Эти устройства сочетают высокую мощность, интеллектуальные насадки и надежные аксессуары, что делает уборку проще и эффективнее.

Пистолет высокого давления Power Control имеет удобный дисплей, на котором видно установленное давление. Вы можете легко переключаться между режимом давления и подачей моющего средства, просто поворачивая распылитель. Это делает мытье различных поверхностей проще и помогает достичь отличных результатов.

Кроме того, специальное приложение «Home & Garden» поможет вам подобрать оптимальные настройки для вашей мойки высокого давления. Вы сможете узнать, какая технология сделает уборку еще более бережной к поверхностям и повысит эффективность работы устройства. Таким образом, вы всегда будете уверены, что используете оборудование на максимум его возможностей.