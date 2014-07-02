Аксессуары
Использование фирменных принадлежностей - аксессуаров Kärcher позволяет оптимизировать производительность уборочной техники и расширить ее функциональные возможности. При этом специальные комплекты принадлежностей обеспечивают эффективное решение специфических задач (например, мокрой абразивной обработки поверхностей при помощи аппарата высокого давления).
Аксессуары для минимоек высокого давления
Идеальный помощник для любых домашних задач: с аксессуарами Kärcher вы точно расширите возможности применения вашей минимойки высокого давления.
Аксессуары к хозяйственным пылесосам
Аксессуары были специально разработаны для хозяйственных пылесосов Kärcher. Вместе с аппаратами они обеспечивают впечатляющую эффективность очистки и расширяют область применения.