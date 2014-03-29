Очистка сухим льдом
Все необходимое для поддержания чистоты на промышленных предприятиях. Промышленным потребителям Керхер предлагает инновационные, всесторонне продуманные решения, рассчитанные на любые потребности. Ассортимент включает аппараты высокого давления, промышленные пылесосы, оборудование для очистки емкостей и деталей, а также аппараты для струйной чистки сухим льдом.
Технология L2P - новый этап в развитии технологии очистки сухим льдом
IB 10/8 L2P удаляет все возможные загрязнения
Технология L2P будет полезна при работе со всеми сложными по структуре поверхностями: металлом, деревом, резиной, пластиком и текстилем. Не нужно дополнительно сушить деталь после очистки – поверхность готова к использованию сразу.
Первый и единственный в мире айс-бластер для сухого льда, производящий собственные гранулы.
Безукоризненная чистота
Очистка станков, деталей и форм часто представляет собой сложную задачу. Традиционная пескоструйная или дробеструйная обработка оставляет следы абразивного материала, требующие дополнительной уборки. Мощные аппараты Kärcher для струйной чистки сухим льдом исключают неоправданные затраты времени и сил. Гранулы сухого льда, которыми они бомбардируют подлежащие очистке поверхности, эффективно удаляют грязь и сразу же улетучиваются, превращаясь в углекислый газ (CO2). После такой обработки остается лишь безукоризненная чистота.
Преимущества струйной чистки сухим льдом
- Очистка без демонтажа
Не требуется разбирать подлежащее очистке оборудование: гранулы сухого льда легко проникают в труднодоступные места.
- Сокращение простоев оборудования
за счет быстрой и эффективной очистки.
- Экологичность
Очистка производится без применения химикатов или абразивных средств.
- Бережная обработка поверхностей
- Очистка без остатков
Сухой лед сублимируется, полностью превращаясь в углекислый газ. После очистки не требуется удалять загрязненную воду или остатки абразивного материала.
Холод × ускорение = чистота
Аппарат для струйной чистки сухим льдом при помощи сжатого воздуха разгоняет гранулы размером до 3 мм до скорости, превышающей 150 м/с. Низкая температура (– 79 °C) обеспечивает замерзание и растрескивание слоя грязи, а высокая скорость гранул сухого льда – ее легкое отделение. Этот метод чистки позволяет эффективно удалять практически любые загрязнения без повреждения очищаемых объектов.
Превращение двуокиси углерода в лед
При изготовлении сухого льда сжиженная двуокись углерода поступает в пресс гранулятора и в результате снижения давления затвердевает, превращаясь в "снег", который уплотняется гидравлическим цилиндром и, проходя через экструдер, образует стержни сухого льда, раскалывающиеся на гранулы.
Наведение чистоты на любых объектах
Аппараты Kärcher серии "Ice Blaster" позволяют осуществлять чистку без использования чистящих средств и химических добавок. Они могут эксплуатироваться и на участках, не допускающих применения воды и пескоструйной обработки. Полная сублимация гранул исключает также образование сточных вод. Кроме того, Kärcher предлагает высокопроизводительные грануляторы, обеспечивающие самостоятельное изготовление сухого льда.
Машиностроение и изготовление металлоконструкций
Наша техника значительно облегчает проведение работ по общей и поддерживающей чистке станков, сварочных автоматов, конвейеров и лакировальных установок.
Типографии
Печатные машины, цилиндры, инструменты и прочие элементы оборудования, очищенные струей сухого льда, выглядят как новые.
Деревообработка и электропромышленность
Наши аппараты гарантируют эффективную очистку деревообрабатывающих станков, генераторов, турбин, распределительных шкафов и т. д.
Полимерная и упаковочная промышленность
Аппарат для струйной чистки сухим льдом надежно очищает литьевые пресс-формы и производственные линии от остатков силикона, резины, лакокрасочных материалов, а также многих других загрязнений.
Автозаводы и литейные цеха
Наши аппараты для струйной чистки сухим льдом удаляют с любых металлических и пластмассовых деталей и заготовок клеящие и разделительные вещества, следы силикона, резины, лакокрасочных материалов, обмазочных масс и т. д. Литьевые пресс-формы, инструменты и целые автоматические линии очищаются без образования остатков абразивного средства.
Пищевая, фармакологическая и косметическая промышленность
Аппараты серии "Ice Blaster" очищают фасовочное и смесительное оборудование, производственные линии и манипуляторы, емкости и печи, удаляя с них нагар, жировые отложения, крахмал и т. д.
Целлюлозно-бумажное производство
Отложения клея, извести, пыли и целлюлозы приводят к отказам машин и снижению качества продукции. Струйная чистка сухим льдом обеспечивает быстрое восстановление эксплуатационной готовности производственного оборудования.
Коммунальное хозяйство
Для устранения граффити и следов жевательной резинки, ставших серьезной проблемой для многих городов, требуется техника, гарантирующая не только тщательную, но и бережную очистку стен и других поверхностей. Оптимальным решением являются аппараты Kärcher для струйной чистки сухим льдом, эффективно удаляющие грязь, не повреждая очищаемые материалы.
Экологичность метода струйной чистки сухим льдом
Отсутствие опасных веществ
При струйной чистке сухим льдом не используются токсичные и загрязняющие окружающую среду растворители или другие химикаты. Соответственно не образуются и пары таких веществ, что исключает вредное воздействие на здоровье производящего чистку персонала и окружающих людей.
Простота утилизации отходов
После чистки сухим льдом не остается следов абразивного материала, а отделяемая грязь падает на пол и может быть легко удалена путем подметания. Утилизации требуют только сами загрязнения – в отличие от методов чистки с использованием химикатов, сопряженных с необходимостью утилизации опасных веществ.
Отсутствие вторичных отходов
При пескоструйной обработке, чистке содой или струей воды сам используемый для чистки материал превращается в проблематичные отходы, особенно если он используется для удаления загрязнений, содержащих опасные вещества. Образование большого объема вторичных отходов требует больших затрат времени и средств на их устранение.
Производство двуокиси углерода
CO2 – побочный продукт множества промышленных процессов. Например, двуокись углерода образуется при синтезе аммиака или метанола. Большая доля используемого углекислого газа образуется в качестве побочного продукта химической переработки нефти и природного газа. Кроме того, углекислый газ выделяется при сжигании топлива на электростанциях или при проведении процессов брожения.
Поэтому в промышленно развитых странах больше не практикуется специальное производство CO2 путем сжигания ископаемых горючих веществ.
Защитное снаряжение
При струйной чистки сухим льдом требуется приведенное ниже защитное снаряжение.
Защитные наушники
Поскольку уровень шума при эксплуатации аппарата для струйной чистки сухим льдом может значительно превышать 85 дБ(А), требуется использование средств защиты слуха.
Защитные перчатки
Для защиты рук от обморожения при выполнении работ с гранулами сухого льда рекомендуется ношение перчаток.
Защитные очки
Для защиты глаз от разлетающихся частиц грязи рекомендуется использование защитных очков. Кроме того, возможно использование комплексного решения – защитного шлема с забралом и наушниками.
Средства защиты органов дыхания
В зависимости от условий выполнения работ (в частности, пылеобразования или создания высокой концентрации CO2) может потребоваться использование респиратора или даже противогаза.
Детектор CO2
Для контроля содержания углекислого газа в воздухе осуществляющему чистку персоналу следует носить с собой индивидуальный детектор CO2, выдающий сигнал тревоги при превышении предельно допустимой концентрации.
Информационные материалы
Контактная информация
Если Вас заинтересовало наше инновационное решение, свяжитесь с нами.