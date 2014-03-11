Электровеники
Удобнее метлы, быстрее пылесоса. Аккумуляторный электровеник Керхер очень удобен во всех случаях, когда не хочется доставать пылесос или гнуть спину, пользуясь обычным веником. Он прекрасно подходит для промежуточной очистки ковров, ламината или керамической плитки. Идеальное решение для быстрой и легкой уборки – без мешающего кабеля и утомительных наклонов!
Быстрее, чем пылесос
Кто не сталкивался с подобными ситуациями: едва закончили уборку пылесосом, а на полу уже снова крошки. Аккумуляторный электрический веник Kärcher - идеальный помощник в повседневной уборке, не требующий использования пылесоса.
Аккумуляторный электровеник идеально подходит для ежедневной уборки. Небольшой, мобильный и простой в управлении, он может использоваться в любом доме. Благодаря компактной форме и современному дизайну электричовеник занимает мало места при хранении и всегда готова к использованию.
Одно устройство, множество вариантов применения
Крошки на полу? Грязный ковер? Электровеник - настоящий универсал, его можно использовать как для твердых полов, таких как ламинат и плитка, так и для ковров. Его эффективность говорит сама за себя: грязь полностью удаляется, причем это касается и ковров с высотой ворса до 10 мм. Щетка проникает глубоко в волокна, что обеспечивает надежную и эффективную очистку.
Высокая производительность в небольшом аппарате
Инновационная система очистки аккумуляторного электровеника Kärcher гарантирует первоклассные результаты уборки: весь мусор собирается в контейнер, не оставляя следов.
Всегда готов к работе
Аккумуляторный электровеник KB 5 впечатляет своим литий-ионным аккумулятором и временем автономной работы до 30 минут на твердых полах. Это означает, что вы можете подмести пол в одно мгновение - с оптимальной свободой движений и без надоевшего кабеля или поиска розетки.
Легкий и эргономичный
Уборка - нет ничего проще: с помощью удобного и очень легкого аккумуляторного электровеника вы сможете поддерживать чистоту в доме и при этом беречь свою спину.
Удобный в использовании
Электровеник легко доберется до труднодоступных мест, например, под комодом или диваном.
Впечатляющая гибкость
Благодаря маневренному двойному шарниру аккумуляторный электровеник легко обходит такие препятствия, как ножки стульев.
Углы и края
Абсолютная чистота по всей поверхности: аккумуляторный электровеник Kärcher подметает до самого края.
Удобный старт
Аккумуляторный электровеник запускается автоматически, как только вы наклоняете ручку назад.
Парковочное положение
Аккумуляторный электрический веник всегда под рукой благодаря своей компактной конструкции, к тому же, поставив ручку вертикально, он принимает парковочное положение.
Очистка и уход
Быстрое извлечение щетки и контейнера для мусора
Легкое опорожнение без контакта с грязью
Легкая очистка универсальной щетки
Грязь, убирайся!
Жизнь с домашними животными также означает, что грязь быстрее распространяется по дому, даже если вы только что подмели и убрали. Мелкие крошки и шерсть домашних животных особенно сильно въедаются в ковры и придверные коврики. Традиционный веник здесь не поможет. Что может прийти на помощь? Аккумуляторный электровеник Kärcher. С помощью аккумуляторного электрического веника можно быстро и эффективно очистить загрязненные участки и без труда удалить кошачий наполнитель, сухой собачий корм и шерсть домашних животных.
Исключительная эффективность очистки.
Электровеник включается/выключается простым опусканием/поднятием рукоятки. Механическая щетка быстро собирает мусор в контейнер, который легко вынимается и вставляется обратно. Опустошение контейнера происходит без контакта с мусором.
Электровеник не занимает много места благодаря компактному дизайну.
Бесконечные возможности применения
Аккумуляторный электрический веник Kärcher поможет устранить любые повседневные неприятности, большие и маленькие - например, убрать шерсть домашних животных или крошки, оставшиеся после еды. KB 5 можно использовать на любых твердых полах и коврах с низким ворсом.
Тщательная уборка: грязь собирается, а не просто передвигается.
Идеально подходит для ковров с низким ворсом: щетка проникает между волокнами, не оставляя грязи.
Идеально подходит для владельцев домашних животных: собирает все до последней пряди шерсти домашних животных, независимо от длины шерсти.
Аккумуляторный электрический веник без усилий удаляет грязь из углов и краев.
Удобно использовать даже на небольших участках, например, на лестнице.
Даже места, до которых трудно добраться, такие как пространства под комодами и диванами, не представляют проблемы.
Также идеально подходит для маневрирования вокруг таких объектов, как ножки стульев.
