Электровеники

Быстрее, чем пылесос

Кто не сталкивался с подобными ситуациями: едва закончили уборку пылесосом, а на полу уже снова крошки. Аккумуляторный электрический веник Kärcher - идеальный помощник в повседневной уборке, не требующий использования пылесоса.

Аккумуляторный электровеник идеально подходит для ежедневной уборки. Небольшой, мобильный и простой в управлении, он может использоваться в любом доме. Благодаря компактной форме и современному дизайну электричовеник занимает мало места при хранении и всегда готова к использованию.