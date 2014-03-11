Профессиональная техника для уборки

Профессиональная уборка требует решения самых разнообразных задач и выполнения работ в самых разнообразных условиях. Обширный ассортимент высокоэффективной и экологичной уборочной техники Kärcher включает оборудование, рассчитанное на потребности любых предприятий – клининговых или обслуживающих компаний, крупных или малых промышленных предприятий, животноводческих ферм, фабрик-кухонь и т. д. Разумеется, в него входят всемирно известные аппараты высокого давления, рассчитанные на профессиональное применение. А еще – аппараты сверхвысокого давления, поломоечные и подметальные машины и множество других видов высокопроизводительной и энергосберегающей техники.

Аппараты высокого давления

Пылесосы сухой уборки

Пылесосы влажной и сухой уборки

Промышленные пылесосы / Решения для удаления пыли

Профессиональные оконные пылесосы

Роботы для профессиональной уборки

Поломоечные машины

Аппараты для чистки ковров

Подметальные и подметально-всасывающие машины

Коммунальная техника

Cадово-парковая техника и инструменты

Системы мойки автомобилей

Очистка воды

Пароочистители и паропылесосы

Очистка сухим льдом

Система очистки емкостей

Инвентарь для ручной уборки

Бензиновые электрогенераторы и насос для сточных вод

Сувенирная продукция

Аксессуары для профессиональных аппратов Kärcher
Профессиональные средства для чистки и ухода

Отраслевые решения: продукты профессионального назначения

Оптимальное выполнение уборочных работ – одно из важных условий рентабельной работы любых предприятий. Большую роль играют и экологические аспекты. Поэтому мы предлагаем Вам широкий ассортимент уборочной техники, позволяющий удовлетворить запросы любых отраслей.

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+

Одна платформа – безграничные возможности!

На нашей аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power+ все аппараты Kärcher, работающие от 36 В, могут использовать один и тот же аккумулятор. Таким образом, Вы всегда готовы к уборочным и поддерживающим работам – как в помещении, так и на улице. Вы получаете длительное время автономной работы и более высокую производительность. Автономная работа в любых условиях – от уборки салонов самолетов до ухода за зелеными насаждениями.

Оборудование сверхвысокого давления WOMA

Cверхывысокое давление как инструмент. Керхер предлагает Вашему вниманию индустриальное оборудование WOMA.

Промышленные вакуумные системы Ringler

Системы пылеудаления от Ringler (Kärcher Group).

Более чем 40-летний опыт проектирования промышленных пылесосов и стационарных вакуумных систем гарантирует оптимальный учет потребностей клиентов, высокую надежность и производительность техники.

Сервисное обслуживание профессиональной техники

Сервис
