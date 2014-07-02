Убивает до 99,999 % коронавирусов* И 99,999 % бактерий**

Профессиональные пароочистители и паропылесосы имеют дезинфицирующее свойства в борьбе с оболочечными вирусами (например, коронавирусы, вирус гриппа, ВИЧ, эпидемический паротит, краснуха, корь) и рота-вирусом на твёрдых покрытиях.

> Сертификат для SG 4/4 (тест на оболочечных вирусах)

* Испытания показали, что с помощью пароочистителя Kärcher при точечной очистке в течение 30 секунд при максимальном уровне пара можно удалить 99,999 % оболочечных вирусов, таких как коронавирус или грипп (исключая вирус гепатита В), на обычных гладких домашних поверхностях (тест-микроб: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

> Сертификат для SG 4 (тест на мышином нововирусе, который приближенный к коронавирусу)

> Сертификат для SGV 6/5 (тест на мышином нововирусе, который приближенный к коронавирусу)

Пароочиститель SG 4/4 и паропылесос SGV 6/5 в двух независимых испытаниях показали уменьшение количества тест-микроорганизмов мышиного нововируса (культура S99) на 4,59 порядка и на 4,17 порядка соответственно (> 99,99%).

Дезинфицирующий эффект пароочистителя SG 4/4 и паропылесоса SGV 6/5 доказан уменьшением количества микроорганизмов более чем

на 4 порядка.

> Сертификат для SG 4 (тест на кишечных бактериях)

> Сертификат для SGV 6/5 (тест на кишечных бактериях)

**При тщательной очистке с помощью пароочистителя Kärcher 99,99 % всех обычных бытовых бактерий погибнут на обычных гладких твердых поверхностях для дома, при скорости очистки 30 см/с при максимальном уровне пара (тест-зародыш: Enterococcus hirae). 99,999 % с профессиональными пароочистителем SG 4/4 в соответствии с EN 16615: 2015-06, пол из ПВХ, тестовые микробы: Enterococcus hirae ATCC 10541). 99,999 % с профессиональными паропылесосом SGV 6/5 соответствии с EN 16615: 2015-06, пол из ПВХ, тестовые микробы: Enterococcus hirae ATCC 10541).