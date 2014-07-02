Пароочистители и паропылесосы
Гигиеническая чистота без применения чистящих средств. Пароочистители и паропылесосы Керхер обеспечивают экономичное наведение гигиенической чистоты без применения каких-либо химикатов. Обширный выбор принадлежностей позволяет использовать эти универсальные аппараты для очистки любых твердых напольных покрытий, стекол, керамической плитки, сантехнической арматуры и даже текстильных поверхностей. Профессиональные электрические парогенераторы Керхер эффективно помогут вам в решении широкого спектра задач по уборке.
Профессиональные пароочистители
Паропылесосы
Паропылесосы Керхер впечатляют удобством в работе и эффективной очисткой любых твердых поверхностей. Широкий ассортимент принадлежностей обеспечивает оптимальное решение различных задач уборки.
Убивает до 99,999 % коронавирусов* И 99,999 % бактерий**
Профессиональные пароочистители и паропылесосы имеют дезинфицирующее свойства в борьбе с оболочечными вирусами (например, коронавирусы, вирус гриппа, ВИЧ, эпидемический паротит, краснуха, корь) и рота-вирусом на твёрдых покрытиях.
> Сертификат для SG 4/4 (тест на оболочечных вирусах)
* Испытания показали, что с помощью пароочистителя Kärcher при точечной очистке в течение 30 секунд при максимальном уровне пара можно удалить 99,999 % оболочечных вирусов, таких как коронавирус или грипп (исключая вирус гепатита В), на обычных гладких домашних поверхностях (тест-микроб: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
> Сертификат для SG 4 (тест на мышином нововирусе, который приближенный к коронавирусу)
> Сертификат для SGV 6/5 (тест на мышином нововирусе, который приближенный к коронавирусу)
Пароочиститель SG 4/4 и паропылесос SGV 6/5 в двух независимых испытаниях показали уменьшение количества тест-микроорганизмов мышиного нововируса (культура S99) на 4,59 порядка и на 4,17 порядка соответственно (> 99,99%).
Дезинфицирующий эффект пароочистителя SG 4/4 и паропылесоса SGV 6/5 доказан уменьшением количества микроорганизмов более чем
на 4 порядка.
> Сертификат для SG 4 (тест на кишечных бактериях)
> Сертификат для SGV 6/5 (тест на кишечных бактериях)
**При тщательной очистке с помощью пароочистителя Kärcher 99,99 % всех обычных бытовых бактерий погибнут на обычных гладких твердых поверхностях для дома, при скорости очистки 30 см/с при максимальном уровне пара (тест-зародыш: Enterococcus hirae). 99,999 % с профессиональными пароочистителем SG 4/4 в соответствии с EN 16615: 2015-06, пол из ПВХ, тестовые микробы: Enterococcus hirae ATCC 10541). 99,999 % с профессиональными паропылесосом SGV 6/5 соответствии с EN 16615: 2015-06, пол из ПВХ, тестовые микробы: Enterococcus hirae ATCC 10541).
