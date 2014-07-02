Аппараты высокого давления без подогрева воды

Аппараты высокого давления без подогрева воды: холодный душ для стойкой грязи. Эффективное решение для повседневной очистки оборудования, зданий и транспортных средств: благодаря высоким параметрам производительности аппараты высокого давления без подогрева воды легко удаляют даже стойкие загрязнения. Они прекрасно подходят для чистки больших площадей.

Kärcher Супер класс

Супер класс

Лучшие в своей области: наши аппараты высокого давления без подогрева воды экстра-класса применяются там, где требуется решать масштабные задачи чистки. Надежные, долговечные и превосходно оснащенные, они устраняют даже самые стойкие загрязнения на стройплощадках, объектах коммунального хозяйства, промышленных или сельскохозяйственных предприятиях. Высокая эффективность этих аппаратов обеспечивается оптимальным сочетанием параметров производительности и наличием принадлежностей для решения широкого спектра задач.

Kärcher Средний класс

Средний класс

Оснащенные в расчете на продолжительную эксплуатацию в сложных условиях, аппараты высокого давления без подогрева воды среднего класса быстро и эффективно очищают оборудование, автомобили или производственную территорию.

Kärcher Компакт класс

Компакт класс

Легкие и мощные универсальные аппараты компактного класса в кратчайшее время наведут чистоту в мастерской и на хозяйственном дворе. Они впечатляют высокими значениями давления и расхода воды, а также долгим сроком службы.

Kärcher Expert class

Expert class

Прочная конструкция, высококачественные компоненты, долговечность, надежная работа и чрезвычайно простая эксплуатация - высокопроизводительные аппараты высокого давления, которые сосредоточены на главном. Они сочетают ключевые потребности профессионалов с отличным соотношением цены и качества, что делает их идеальными для быстрых и непредвиденных задач в сфере торговли, на строительных площадках и в мастерских.

Kärcher Специальные аппараты

Специальные аппараты

Рассчитанные на легкую транспортировку даже в условиях бездорожья, специальные аппараты высокого давления Керхер позволяют удалять стойкие загрязнения из труднодоступных мест.

Kärcher Двигатель внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания

Аппараты высокого давления, приводимые в действие двигателями внутреннего сгорания (в т. ч. способными работать на дизельном биотопливе), обеспечивают выполнение уборочных работ в любых местах, не позволяющих подключиться к электросети.

Kärcher HD Трейлер

HD Трейлер

Мощные бензиновые или дизельные двигатели в сочетании с вместительным 1000-литровым баком для воды обеспечивают бесперебойную работу под высоким давлением не менее часа, даже при самых сложных условиях очистки. Это идеальное решение для использования на строительных площадках, в муниципальном секторе или для передачи в аренду профессиональным пользователям. Аппарат отличается исключительной прочностью, простотой в эксплуатации и возможностью адаптации к потребностям конкретного пользователя.

Популярные модели Karcher HD

Классы HD

Компактный класс

Компактные аппараты высокого давления Kärcher прекрасно подходят для потребителей, которым требуется мобильный аппарат для ежедневного применения в разных местах. Они сочетают высокую производительность с удобством транспортировки.

 

Средний класс

Аппараты высокого давления Kärcher среднего класса являются правильным выбором для потребителей, которым необходим мобильный аппарат для ежедневной очистки оборудования или поверхностей, обладающий большим радиусом действия для выполнения работ в труднодоступных местах и занимающий мало места на дворовой территории или в мастерской.

 

Супер класс

Аппараты высокого давления Kärcher экстра-класса – оптимальное решение для потребителей, которым приходится постоянно выполнять работы по устранению больших объёмов стойкой грязи.

 

Специальные аппараты

Специальные аппараты высокого давления Kärcher – верный выбор для потребителей, которые предъявляют особые требования к соблюдению норм безопасности и санитарии или нуждаются в экстремально высоких значениях давления и расхода воды, позволяющих устранять особо стойкие загрязнения.

 

Трейлеры HD

Бренд Kärcher неразрывно ассоциируется с передовыми технологиями чистки высоким давлением. Мы уже несколько десятилетий усовершенствуем наши аппараты высокого давления – и сейчас предлагаем Вам решения, гарантирующие принципиально новый уровень мобильности и независимости.

