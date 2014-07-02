Аппараты высокого давления без подогрева воды

Классы HD

Компактный класс

Компактные аппараты высокого давления Kärcher прекрасно подходят для потребителей, которым требуется мобильный аппарат для ежедневного применения в разных местах. Они сочетают высокую производительность с удобством транспортировки.

Средний класс

Аппараты высокого давления Kärcher среднего класса являются правильным выбором для потребителей, которым необходим мобильный аппарат для ежедневной очистки оборудования или поверхностей, обладающий большим радиусом действия для выполнения работ в труднодоступных местах и занимающий мало места на дворовой территории или в мастерской.

Супер класс

Аппараты высокого давления Kärcher экстра-класса – оптимальное решение для потребителей, которым приходится постоянно выполнять работы по устранению больших объёмов стойкой грязи.

Специальные аппараты

Специальные аппараты высокого давления Kärcher – верный выбор для потребителей, которые предъявляют особые требования к соблюдению норм безопасности и санитарии или нуждаются в экстремально высоких значениях давления и расхода воды, позволяющих устранять особо стойкие загрязнения.

Трейлеры HD

Бренд Kärcher неразрывно ассоциируется с передовыми технологиями чистки высоким давлением. Мы уже несколько десятилетий усовершенствуем наши аппараты высокого давления – и сейчас предлагаем Вам решения, гарантирующие принципиально новый уровень мобильности и независимости.