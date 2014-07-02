Профессиональные моющие пылесосы
Компактные моющие пылесосы Керхер эффективно очищают любые текстильные поверхности – ковровые покрытия, обивку мягкой мебели, офисных кресел или автомобильных сидений. Их мощные всасывающие турбины гарантируют очень низкую остаточную влажность очищенных поверхностей.
Моющий пылесос Kärcher Puzzi 9/1 Bp
Один аппарат, множество применений: с помощью аккумуляторных моющих пылесосов Puzzi 9/1 Bp вы тщательно очистите различные текстильные поверхности, такие как ковры, напольные покрытия, стулья, кресла и диваны для отдыха или кресла-мешки и т.д.
ВОЗМОЖНОСТЬ ОЧИСТКИ ВЕЗДЕ. 100% ГИБКОСТЬ РАБОТЫ.
Простое управление, максимальная мобильность и эффективное удаление загрязнений. Puzzi 9/1 Bp – идеальный помощник для очистки и удаления пятен из текстильных покрытий. Это моющий пылесос в аккумуляторном исполнении. Таким образом, поиск розетки, постоянное спотыкание о надоедливые кабели питания или их запутывание остались в прошлом.
Как выглядит моющий пылесос Puzzi
Как пользоваться Puzzi 8/1 Adv?
Как помыть твердые полы с помощью моющего пылесоса?
Как использовать моющий пылесос для чистки салона автомобиля?
Как заполнить и опорожнить моющий пылесос Puzzi?
Как правильно выбрать насадку для Puzzi?
