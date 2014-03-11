Убивает до 99,999% коронавирусов.* И 99,99 % бактерий.**

Kärcher доказал эффективность своих пароочистителей в борьбе с вирусами, протестированными в независимой лаборатории. Результат: при правильном использовании пароочистители удаляют с твердых поверхностей в 99,999 % оболочечных вирусов *, таких как коронавирус или грипп, и 99,99 % обыкновенных бытовых бактерий **.

Как продезинфицировать ваш дом без лишней вреда для вашего здоровья?

Как убрать, используя только экологически чистые материалы?

Как именно? Читаем дальше!

* Испытания показали, что с помощью пароочистителя Kärcher при точечной очистке в течение 30 секунд при максимальном уровне пара и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью можно удалить 99,999% оболочечных вирусов, таких как коронавирус или грипп (исключая вирус гепатита В), на обычных гладких домашних поверхностях (тест-микроб: Modified- Vaccinia-Ankara-Virus).