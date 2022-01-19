Пылесосы с аквафильтром
Трехуровневая система фильтрации в пылесосе с аквафильтром Karcher DS 6 Premium обеспечивает идеальную очистку не только поверхностей, но и воздуха в помещении. Задерживая 99,99% частиц пыли, эта модель является идеальным решением для аллергиков.
Главные преимущества
В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аквапылесос реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации. Мощный поток всасываемого воздуха создает быстрый водяной вихрь, который отделяет частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит только чистый воздух без аллергенов.
Еще одно важное преимущество для аллергиков: вам больше не нужны фильтр-мешки, которые являются рассадниками пыли. После уборки достаточно просто вылить грязную воду из фильтра.
Уборка с удовольствием
Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium отличается высокой эффективностью: современная технология водной фильтрации обеспечивает мощное всасывание, а низкое энергопотребление и отсутствие фильтр-мешков помогают сэкономить семейный бюджет.
Убедительные преимущества для максимального комфорта:
- Простая очистка
- Удобное управление
- Фильтр HEPA 13 (в соответствии с EN 1822:1998)
- Практичный отсек для хранения аксессуаров
- Эргономичная ручка для переноски
- Возможность хранения в двух положениях — горизонтальном или вертикальном
- Высокая маневренность благодаря четырем колесикам
- Телескопическая удлинительная трубка
Чистые полы и чистый воздух
Многоступенчатая система фильтрации задерживает даже микроскопические частицы пыли (размером 0,3 мкм и более), поэтому пылесос с аквафильтром выпускает очищенный на 99,99% воздух.
- Основная фильтрация осуществляется водяным фильтром.
- Моющийся долговечный промежуточный фильтр отфильтровывает мелкие взвешенные частицы из влажного конденсированного воздуха
- Высокоэффективный HEPA-фильтр задерживает аллергены: пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.
Уборка без компромиссов
В отличие от обычных пылесосов, использующих фильтр-мешки, DS 6 Premium работает по высокоэффективной технологии водной фильтрации.
В водяном фильтре создается подвижный водяной вихрь с чрезвычайно высокой скоростью, который отделяет частицы грязи и пыли. Частицы связываются водой и остаются внутри фильтра.
В результате обеспечивается не только тщательная уборка, но и выпуск из пылесоса исключительно чистого воздуха, не содержащего аллергенов. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает накопление выделений пылевых клещей и других аллергенов — после уборки они вместе с грязной водой просто сливаются.
Еще одна важная причина купить пылесос с водяным фильтром для аллергиков: утилизация мусора не сопровождается подъемом пыли.
Краткий обзор преимуществ
Высокоэффективный водяной фильтр
Водяной фильтр не только очищает воздух от пыли и грязи, но и задерживает мельчайшие частицы, что обеспечивает эффективную фильтрацию для аллергиков. Все загрязнения задерживаются в воде.
Автоматическое сматывание кабеля
Экономьте время и усилия на его скручивание. Это удобно, ведь пылесос всегда будет готов к использованию, а после уборки вам не нужно тратить время на запутанный кабель.
Возможность хранения в вертикальном положении
Нужно ли хранить водяной пылесос вертикально? Универсальный дизайн обеспечивает удобство хранения, даже если нет специального шкафа или полки для пылесоса.
Возможность хранения горизонтально
Позволяет компактно хранить пылесос в любом помещении, даже в ограниченном пространстве. Удобно для квартир с маленькими комнатами или подсобными помещениями.
Удобство хранения принадлежностей
Все аксессуары можно хранить непосредственно на корпусе пылесоса, что обеспечивает быстрый доступ к ним во время уборки. Не нужно искать нужные насадки или другие инструменты — они всегда под рукой.
Эргономичная ручка для переноски
Ручка расположена так, чтобы пылесос было комфортно нести, даже если нужно поднять его по лестнице или перенести в другую комнату. Это позволяет избежать перенапряжения рук и спины при транспортировке прибора.
Как выбрать пылесос с аквафильтром?
Мощность всасывания
Чем выше мощность всасывания, тем эффективнее пылесос собирает грязь. Это важно для больших площадей и глубокой очистки ковров.
Объем резервуара для воды
Для квартиры обычно достаточно резервуара объемом до 2 литров, что обеспечивает комфортную продолжительность уборки без частых перерывов на дозаправку.
Габариты и вес
Компактная и легкая конструкция облегчает хранение и маневрирование в небольших помещениях. Для просторных помещений важны удобство эксплуатации и эффективность без лишних усилий.
Комплектация
Убедитесь, что в комплекте есть насадки для разных поверхностей (пол, ковер, углы). Это обеспечит универсальность и эффективность очистки.