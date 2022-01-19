Пылесосы с аквафильтром

Трехуровневая система фильтрации в пылесосе с аквафильтром Karcher DS 6 Premium обеспечивает идеальную очистку не только поверхностей, но и воздуха в помещении. Задерживая 99,99% частиц пыли, эта модель является идеальным решением для аллергиков.

пылесос аквафильтр

Главные преимущества

В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аквапылесос реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации. Мощный поток всасываемого воздуха создает быстрый водяной вихрь, который отделяет частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит только чистый воздух без аллергенов.

Еще одно важное преимущество для аллергиков: вам больше не нужны фильтр-мешки, которые являются рассадниками пыли. После уборки достаточно просто вылить грязную воду из фильтра.

Уборка с удовольствием

Пылесос с аквафильтром DS 6 Premium отличается высокой эффективностью: современная технология водной фильтрации обеспечивает мощное всасывание, а низкое энергопотребление и отсутствие фильтр-мешков помогают сэкономить семейный бюджет.

Убедительные преимущества для максимального комфорта:

  • Простая очистка
  • Удобное управление
  • Фильтр HEPA 13 (в соответствии с EN 1822:1998)
  • Практичный отсек для хранения аксессуаров
  • Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность хранения в двух положениях — горизонтальном или вертикальном
  • Высокая маневренность благодаря четырем колесикам
  • Телескопическая удлинительная трубка

Чистые полы и чистый воздух

Многоступенчатая система фильтрации задерживает даже микроскопические частицы пыли (размером 0,3 мкм и более), поэтому пылесос с аквафильтром выпускает очищенный на 99,99% воздух.

  1. Основная фильтрация осуществляется водяным фильтром.
  2. Моющийся долговечный промежуточный фильтр отфильтровывает мелкие взвешенные частицы из влажного конденсированного воздуха
  3. Высокоэффективный HEPA-фильтр задерживает аллергены: пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.

Уборка без компромиссов

Arbeitet mit Wasser

В отличие от обычных пылесосов, использующих фильтр-мешки, DS 6 Premium работает по высокоэффективной технологии водной фильтрации.

Водяной фильтр

В водяном фильтре создается подвижный водяной вихрь с чрезвычайно высокой скоростью, который отделяет частицы грязи и пыли. Частицы связываются водой и остаются внутри фильтра.

Отсутствие фильтр-мешка

В результате обеспечивается не только тщательная уборка, но и выпуск из пылесоса исключительно чистого воздуха, не содержащего аллергенов. Отсутствие фильтр-мешка предотвращает накопление выделений пылевых клещей и других аллергенов — после уборки они вместе с грязной водой просто сливаются.

Еще одна важная причина купить пылесос с водяным фильтром для аллергиков: утилизация мусора не сопровождается подъемом пыли.

Краткий обзор преимуществ

Высокоэффективный водяной фильтр

Высокоэффективный водяной фильтр

Водяной фильтр не только очищает воздух от пыли и грязи, но и задерживает мельчайшие частицы, что обеспечивает эффективную фильтрацию для аллергиков. Все загрязнения задерживаются в воде.

Автоматическое сматывание кабеля

Автоматическое сматывание кабеля

Экономьте время и усилия на его скручивание. Это удобно, ведь пылесос всегда будет готов к использованию, а после уборки вам не нужно тратить время на запутанный кабель.

Возможность хранения в вертикальном положении

Возможность хранения в вертикальном положении

Нужно ли хранить водяной пылесос вертикально? Универсальный дизайн обеспечивает удобство хранения, даже если нет специального шкафа или полки для пылесоса.

Возможность хранения горизонтально

Возможность хранения горизонтально

Позволяет компактно хранить пылесос в любом помещении, даже в ограниченном пространстве. Удобно для квартир с маленькими комнатами или подсобными помещениями.

Удобство хранения принадлежностей

Удобство хранения принадлежностей

Все аксессуары можно хранить непосредственно на корпусе пылесоса, что обеспечивает быстрый доступ к ним во время уборки. Не нужно искать нужные насадки или другие инструменты — они всегда под рукой.

Эргономичная ручка для переноски

Эргономичная ручка для переноски

Ручка расположена так, чтобы пылесос было комфортно нести, даже если нужно поднять его по лестнице или перенести в другую комнату. Это позволяет избежать перенапряжения рук и спины при транспортировке прибора.

Как выбрать пылесос с аквафильтром?

Мощность всасывания
Чем выше мощность всасывания, тем эффективнее пылесос собирает грязь. Это важно для больших площадей и глубокой очистки ковров.

Объем резервуара для воды
Для квартиры обычно достаточно резервуара объемом до 2 литров, что обеспечивает комфортную продолжительность уборки без частых перерывов на дозаправку.

Габариты и вес
Компактная и легкая конструкция облегчает хранение и маневрирование в небольших помещениях. Для просторных помещений важны удобство эксплуатации и эффективность без лишних усилий.

Комплектация
Убедитесь, что в комплекте есть насадки для разных поверхностей (пол, ковер, углы). Это обеспечит универсальность и эффективность очистки. 

Все пылесосы
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.