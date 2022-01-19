Пылесосы с аквафильтром

Главные преимущества

В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аквапылесос реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации. Мощный поток всасываемого воздуха создает быстрый водяной вихрь, который отделяет частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит только чистый воздух без аллергенов.

Еще одно важное преимущество для аллергиков: вам больше не нужны фильтр-мешки, которые являются рассадниками пыли. После уборки достаточно просто вылить грязную воду из фильтра.