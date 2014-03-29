Внутренняя чистка емкостей
Уже более 40 лет компания Kärcher создает надежные и высокопроизводительные установки для чистки емкостей. Занимая лидирующие позиции на рынке профессиональной уборочной техники, мы предлагаем инновационные, основанные на модульных компонентах системы для оптимального решения любых задач внутренней чистки. Наш опыт и высокое качество наших установок гарантируют их эффективную и экономичную работу. Мы оказываем клиентам весь спектр услуг: от консультирования до проектирования и ввода установок в эксплуатацию, а также их всеобъемлющего сервисного обслуживания.
Все необходимое для очистки изнутри
Надежные системы для внутренней чистки емкостей необходимы как транспортно-экспедиционным компаниям, так и предприятиям химической и ряда других отраслей промышленности. Глобализация рынка влечет за собой интенсификацию товаропотоков и связанный с ней рост требований к качеству очистки тары. Все чаще необходимо не только соблюдение строгих стандартов HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) и SQAS (Safety and Quality Assessment System), но и получение унифицированного документа, подтверждающего эффективность очистки, например, сертификата ECD (European Cleaning Document). Обширная номенклатура веществ (примерно 200.000 наименований) значительно затрудняет эту задачу – ее решение требует поистине экспертных знаний. Предлагаемые Kärcher установки для внутренней чистки емкостей проектируются в расчете на устранение конкретных загрязняющих веществ с применением специально разработанных для этого чистящих средств Kärcher. Конструктивное исполнение наших установок гарантирует их безопасную эксплуатацию – благодаря взрывозащищенности, очистке сточных вод и загрязненного воздуха. Системные решения от Kärcher способны удовлетворить самым высоким и разнообразным требованиям, предъявляемым к эффективности и экономичности очистки емкостей, а модульная структура обеспечивает легкое изменение конфигурации установки или расширение ее функциональных возможностей.
Области применения
Kärcher предлагает решения для очистки самых разнообразных емкостей – от автоцистерн для реакторов для производства поликремния.
Компоненты
Применение высококачественных компонентов гарантирует эффективное решение любых задач внутренней чистки емкостей.
Реализованные проекты
Здесь Вы найдете описание некоторых из более чем 250 установок, реализованных нами в разных странах мира.
Верные решения для разных целевых групп потребителей
Логистика – одна из важнейших задач мировой экономики. Интенсивное товародвижение требует складирования, перевалки и транспортировки колоссальных объемов жидких, пастообразных, твердых или порошкообразных веществ, затаренных в баки, контейнеры, бочки и цистерны разных видов. Kärcher поставляет установки для внутренней чистки любых емкостей, рассчитанные на запросы предприятий любых отраслей и размеров.
Химическая промышленность и другие отрасли промышленности
Мы предлагаем установки для фармакологических, металлургических и деревообрабатывающих предприятий, производителей лаков и красок, минеральных масел, полимеров, клеящих веществ и строительных материалов, бетонных заводов и т. д.
Транспортные и складские предприятия
Наши установки применяются на транспортных предприятиях, осуществляющих перевозку жидких и сыпучих грузов, вывоз мусора, доставку бетона, цемента и асфальта, а также на крупнооптовых и мелкооптовых складах.
Пищевая промышленность
Наши установки необходимы молокозаводам, шоколадным фабрикам, сахарозаводам, производителям масляно-жирового сырья, глюкозы, крахмала, белково-витаминных добавок, кормов для животных, пивоваренным заводам, производителям соков и многих других напитков и пищевых продуктов.
Виды загрязнений:
- жидкие продукты (пищевые, масла, химикаты и т. д.)
- сыпучие продукты
- газы
Очищающие жидкости
- вода, водные растворы (щелочные, кислотные)
- осмотическая вода
- щелочи, кислоты, растворители
Индивидуальные решения – от отдельных модулей до систем "под ключ"
Kärcher предлагает своим клиентам установки для очистки емкостей, представляющие собой модульные системные решения, адаптируемые к конкретным видам загрязнений и периодичности их устранения. Первым шагом на пути реализации оптимальной установки является детальный анализ всех требований – прежде всего, к качеству очистки, эксплуатационной безопасности и экономичности. Разрабатываемый технический проект воплощается в виде конструкции всемирно признанного немецкого качества.
От идеи до ввода в эксплуатацию
Kärcher разрабатывает оптимальные концепции для предприятий самых разнообразных видов и размеров. Мы оказываем заказчику полный спектр услуг – от проработки идеи и проектирования установки до ее сооружения, ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания.
Доверие наших клиентов основывается на успешной реализации многочисленных проектов установок для чистки емкостей самого разнообразного назначения. А еще – на всемирно признанном лидерстве Kärcher в области технологии чистки высоким давлением. Наша компетентность гарантирует рентабельную очистку на предприятиях любых отраслей.
Соответствие стандартам, высокая эффективность и готовность к немедленному применению
Большинству заказчиков требуется комплексное решение – установка «под ключ». Мы предоставляем им не только современные, испытанные и высокопроизводительные технические компоненты, но и всю необходимую разрешительную документацию, позволяющую сразу приступить к эксплуатации оборудования, например, сертификаты соответствия требованиям взрывозащищенности и стандартам, регламентирующим охрану окружающей среды.
Kärcher поставляет также весь спектр необходимого дополнительного оборудования – водонагреватели, системы сушки, очистки сточных вод и выходящего воздуха и т. д.
Мы применяем инновационные, проверенные на практике технологии, гарантирующие высокую эксплуатационную надежность в сочетании с пониженными энергозатратами и выбросами CO2. При этом специальные чистящие средства Kärcher способствуют оптимизации результатов чистки и повышению ее экономичности и экологичности.
"Plug & Play": продуманная контейнерная концепция
Концепция размещения всего оборудования для внутренней чистки емкостей в контейнере гарантирует максимум мобильности и независимости. Интегрированные в контейнеры установки не привязаны к конкретным зданиям и допускают легкую транспортировку. Системы, выполненные по принципу "Plug & Play", мгновенно подготавливаются к эксплуатации и могут быть в любой момент дооснащены дополнительными модулями.
Практичное решение
Kärcher поставляет заказчикам контейнеры TSC, полностью готовые к подключению: все электрические разъемы и штуцеры для присоединения трубопроводов удобно расположены на стенке контейнера.
Любые компоненты – от бюджетных до премиум-класса
Компоненты стационарных установок высокого давления с подогревом воды, используемые для внутренней и внешней чистки разнообразных емкостей, прекрасно зарекомендовали себя на тысячах предприятий, а широкий выбор принадлежностей позволяет решать любые задачи чистки.
Преимущества концепции TSC:
- минимизация монтажных затрат
- простота планирования и отсутствие непредвиденных расходов
- максимальные мобильность и гибкость применения
- модульная структура на основе испытанных компонентов
