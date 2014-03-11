Коммунальная техника

Кто мы: эксперты в области коммунального оборудования.

Kärcher Municipal GmbH — специализированное подразделение группы компаний Керхер, предлагающее технические решения для муниципалитетов, предприятий по благоустройству и озеленению, а также для сервисных организаций.

Kärcher Municipal — ваш надежный системный партнер в области очистки и сохранения городской инфраструктуры. Клиентоориентированные решения позволяют нам действительно создавать ценность.

Помимо производства, в центре компетенций в Ройтлингене сосредоточены все ключевые функции: разработка, закупки, продуктовый менеджмент, сервис, продажи, маркетинг и административное управление. В городе Швайкгайм рядом с Винненденом расположен центр экспертизы по разработке подметальных систем. Цель Kärcher Municipal GmbH — предоставлять клиентам полный спектр сервисных решений.



Что мы предлагаем: технологии для любых задач

Широкий ассортимент включает муниципальные подметальные машины и многофункциональные носители навесного оборудования, предназначенные для уборки и технического обслуживания открытых территорий в течение всего года.

Наши муниципальные подметальные машины мощностью от 26 до 102 л.с. обеспечивают высокую производительность при выполнении разнообразных задач — от ухода за зелёными насаждениями и дорожного обслуживания до уборки снега и полива. Объём контейнеров для мусора варьируется от 1 м³ у компактных моделей до 6 м³ у высокопроизводительной машины Kärcher Floor Care. Комфортабельные кабины, эргономичные сиденья и регулируемые рулевые колонки обеспечивают удобство и снижение утомляемости оператора даже при длительной работе.

Многофункциональные носители навесного оборудования разработаны для круглогодичной эксплуатации в самых сложных условиях. Они эффективны при зимней уборке, подметании, покосе, уходе за зелёными зонами, борьбе с сорняками, а также при выполнении специализированных коммунальных задач. Сочетание маневренности, универсальности и простоты в управлении обеспечивает высокое качество работы и экономичность эксплуатации.