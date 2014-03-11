Коммунальная техника
Подметально-уборочные машины Kärcher и коммунальные шасси с двигателями мощностью от 26 до 156 л.с. (18,9-115 кВт) обеспечивают высокую производительность при выполнении широкого спектра коммунальных задач. Они отличаются надежностью, долговечностью и универсальностью в эксплуатации, что делает их оптимальным выбором для содержания дорог, тротуаров, парков и других объектов городской инфраструктуры.
Для максимального раскрытия потенциала техники предусмотрена возможность установки специализированного навесного оборудования, созданного в сотрудничестве с ведущими производителями. Такой подход позволяет адаптировать технику к любым сезонным и функциональным потребностям - от летней уборки пыли и мусора до зимней очистки снега и посыпки противогололедными материалами. Благодаря инновационным технологиям, оптимальному использованию мощности двигателя и экономичному расходу топлива, эта техника демонстрирует отличную рентабельность в условиях ежедневной эксплуатации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Многофункциональные коммунальные шасси и подметально-уборочные машины от Kärcher и Holder
Недавно основанная компания Kärcher Municipal GmbH объединяет полный ассортимент коммунального оборудования. В рамках этой новой организации бренды Holder и Kärcher идеально дополняют друг друга и развиваются, опираясь на свои соответствующие основные компетенции. Для вас, как для клиента, это означает еще больше решений для еще большего числа применений в круглогодичном использовании. С первоклассным качеством, из единого компетентного источника и в большем количестве мест по всему миру. Садитесь за руль и доверьтесь коммунальному оборудованию с будущим.
Коммунальные подметально-уборочные машины Kärcher обеспечивают исключительную производительность везде. На больших площадях, а также на сложных поверхностях, дорогах, тротуарах, автостоянках, травяных участках и спортивных сооружениях. От весенней уборки, ухода за зелеными насаждениями летом и в период листопада, до зимнего обслуживания. С различными навесными устройствами каждая из этих прочных машин предлагает оптимизированное по применению решение с точки зрения производительности, эксплуатации и экономичности. И, следовательно, инвестиции, которые сохраняют свою ценность на протяжении многих лет.
Правильная машина для любого применения
Муниципальные подметальные машины
Для профессиональной уборки больших автостоянок, территорий ярмарок и промышленных предприятий: совершенная техника Керхер гарантирует высокую рентабельность эксплуатации и превосходные результаты уборки.
Многофункциональные самоходные шасси
Техника для круглогодичной эксплуатации, позволяющая эффективно решать самые разнообразные задачи.
Kärcher MC 250 e!ectric - полностью электрическая подметальная машина нового поколения
MC 250 e!ectric - это мощная и тихая коммунальная машина с нулевыми локальными выбросами, созданная для ежедневной уборки улиц и общественных пространств. Она оснащена асинхронным электродвигателем, аккумулятором на 78 кВт-ч и обеспечивает до 10 часов автономной работы.
Благодаря полноуправляемому шасси, скорости до 60 км/ч и способности преодолевать подъемы до 30%, машина легко работает даже в сложных условиях. Объем контейнера - 2500 л, ширина подметания - до 2710 мм. Машина поддерживает как 2-, так и 3-щеточную систему с возможностью установки щетки для сорняков.
Комфортная двухместная кабина с кондиционированием, подогревом сиденья и интуитивной панелью управления гарантирует удобство в работе. Встроенная система рециркуляции воды снижает расходы и минимизирует запыление.
MC 250 e!ectric сертифицирована по стандарту EUnited PM10/PM2.5 и подходит для эксплуатации в экозонах, возле больниц и учебных заведений.
Kärcher MC 250 - мощная коммунальная подметальная машина с дизельным приводом
MC 250 - самая мощная подметально-уборочная машина Kärcher, созданная для интенсивной очистки дорог, тротуаров, паркингов и промышленных зон. Она сочетает исключительную производительность, экологичность и комфорт на уровне легкового автомобиля.
Благодаря дизельному приводу, гидропневматической подвеске, скорости до 60 км/ч и полноуправляемому шасси машина легко справляется с большими объемами уборки в сложных городских условиях. Компактные размеры (ширина всего 1,30 м) позволяют работать в ограниченных пространствах, а высокая маневренность минимизирует риск ДТП.
Просторная двухместная кабина сертифицирована AGR, имеет подогрев сиденья, кондиционирование и интуитивно понятное управление с центральным дисплеем. Надежная система всасывания, смоделированная по CFD, обеспечивает высококачественную уборку с минимальным уровнем шума и расходом топлива.
Holder S 75 сочетает в себе превосходную производительность с компактным дизайном, что делает его идеальным для использования на улицах городов.
Новое самоходное шасси Holder S 75 является идеальным партнером для круглогодичного использования на тротуарах и в общественных местах.
Его рулевое шарнирное управление гарантирует максимальную маневренность и пригодность для тротуаров, а также обеспечивает маневренность и точность работы в сочетании с курсовой устойчивостью для идеальных результатов работы. Постоянный полный привод оптимально передает энергию двигателя мощностью 75 л.с. на все четыре колеса и обеспечивает идеальное сцепление. Благодаря ширине от 1,31 м (в зависимости от шин) он легко проводит очистку любого закутка при использовании 365 дней в году. Благодаря этому даже самыми сложными работами можно легко управлять из комфортабельной кабины.
Узнайте сейчас, где можно использовать новое функциональное шасси Holder S 75.
О нас
Кто мы: эксперты в области коммунального оборудования.
Kärcher Municipal GmbH — специализированное подразделение группы компаний Керхер, предлагающее технические решения для муниципалитетов, предприятий по благоустройству и озеленению, а также для сервисных организаций.
Kärcher Municipal — ваш надежный системный партнер в области очистки и сохранения городской инфраструктуры. Клиентоориентированные решения позволяют нам действительно создавать ценность.
Помимо производства, в центре компетенций в Ройтлингене сосредоточены все ключевые функции: разработка, закупки, продуктовый менеджмент, сервис, продажи, маркетинг и административное управление. В городе Швайкгайм рядом с Винненденом расположен центр экспертизы по разработке подметальных систем. Цель Kärcher Municipal GmbH — предоставлять клиентам полный спектр сервисных решений.
Что мы предлагаем: технологии для любых задач
Широкий ассортимент включает муниципальные подметальные машины и многофункциональные носители навесного оборудования, предназначенные для уборки и технического обслуживания открытых территорий в течение всего года.
Наши муниципальные подметальные машины мощностью от 26 до 102 л.с. обеспечивают высокую производительность при выполнении разнообразных задач — от ухода за зелёными насаждениями и дорожного обслуживания до уборки снега и полива. Объём контейнеров для мусора варьируется от 1 м³ у компактных моделей до 6 м³ у высокопроизводительной машины Kärcher Floor Care. Комфортабельные кабины, эргономичные сиденья и регулируемые рулевые колонки обеспечивают удобство и снижение утомляемости оператора даже при длительной работе.
Многофункциональные носители навесного оборудования разработаны для круглогодичной эксплуатации в самых сложных условиях. Они эффективны при зимней уборке, подметании, покосе, уходе за зелёными зонами, борьбе с сорняками, а также при выполнении специализированных коммунальных задач. Сочетание маневренности, универсальности и простоты в управлении обеспечивает высокое качество работы и экономичность эксплуатации.
Мощь в действии – видеоролики о применении
MC 250 e!ectric
MC 250
MIC 35/MIC 42
Продуманные функции – идеально адаптированные к вашим потребностям
Рабочее место на коммунальных машинах Kärcher и Holder может быть оснащено различными аксессуарами, функциональными и удобными. Опции, такие как камера заднего вида, радио с CD-плеером, MP3, Bluetooth и системой громкой связи, комфортное сиденье и зеркала заднего вида с подогревом, повышают безопасность водителя и облегчают его работу. Тщательно настроенная система, включающая коммунальные шасси, навесное оборудование и аксессуары, предлагает высокую степень функциональности и производительности. Гарантированная высокая доступность запасных частей с минимальными сроками доставки и долгосрочным хранением обеспечивают эксплуатационную готовность и долгосрочную экономическую эффективность.
Удобное и комфортное оборудование
От подстаканника до кармана для документов, от пневматического комфортного сиденья до радио с CD-плеером – практичные и продуманные детали оборудования делают работу водителя особенно приятной.
Сконфигурировано под ваши требования
Индивидуальные дополнения, такие как гибкий шланг, система циркуляции воды, контроль сцепления и гидравлическая система, расширяют спектр применения и повышают эффективность.
Ваша гибкость благодаря многочисленному навесному оборудованию
Kärcher предлагает подходящее навесное оборудование для любой задачи: передние роликовые щетки, щеточные системы с боковыми щетками и без них, а также всасывающая система для уборки на открытом воздухе. Газонокосилки, щетки для удаления сорняков и гидравлический поливочный рычаг для ухода за зелеными насаждениями. Снегоочистители, отвалы для снега и разбрасыватели с верхним расположением для зимнего обслуживания. Аппараты высокого давления и моечные системы для влажной уборки.
Надежность, на которую можно положиться
Только оригинальные запчасти Kärcher обладают легендарным качеством Kärcher. Это относится к боковым щеткам, моторному маслу и гидравлической жидкости – и, конечно же, ко всем остальным изнашиваемым деталям, запасным частям, смазочным материалам и эксплуатационным материалам. Ничто не может быть лучше и надежнее оригинала.
Всегда на связи, чтобы помочь
Специалисты горячей линии Керхер в совершенстве владеют знаниями обо всей продукции: от машин и аксессуаров до моющих средств. Они готовы предоставить вам исчерпывающую и профессиональную консультацию по телефону - быстро, четко и по существу.
Максимум эффективности с сервисной поддержкой Керхер
Сервисные контракты Керхер гарантируют, что ваша уборочная техника всегда работает на полную мощность. Благодаря регулярным осмотрам, плановому обслуживанию и комплексным сервисным решениям мы обеспечиваем бесперебойную работу, минимальные простои и долговечность оборудования.
Функциональные возможности
Инвестиция, работающая ежедневно
Коммунальная техника Керхер — надёжное решение для выполнения широкого спектра задач в любое время суток, при любых погодных условиях и в течение всего года. Высокая транспортная скорость и быстрая замена навесного оборудования минимизируют простои, а продуманные технические решения, удобная эргономика и эффективная система управления обеспечивают экономичную и бесперебойную эксплуатацию круглый год.
Подметание
Уход за зелеными насаждениями
Зимние работы
Влажная уборка
Made in Germany
Предлагаемые Kärcher самоходные шасси и подметально-уборочные машины производятся только в Германии. Они проектируются в тесном сотрудничестве со специалистами в области коммунального хозяйства, что позволяет учесть все специфические требования, предъявляемые к технике этого назначения
Различные варианты приобретения оборудования
Kärcher не только поможет Вам подобрать оптимальную машину, но и предложит оптимальные варианты ее приобретения, например, различные модели лизинга или финансирования. Ведь партнерство означает для Kärcher совместное успешное ведение бизнеса. Мы доверяем своим партнерам – доверьтесь и Вы нам!
Контакты
Мы охотно проконсультируем Вас по вопросам, связанным с коммунальной техникой Kärcher.
Андрей Чередников
Руководитель коммунального направления
Моб: +380 (67) 232-84-25
E-Mail: info_prof@karcher.ua