Очистители воздуха
Работаем ли мы дома, отдыхаем или спим - мы проводим значительную часть времени в своем доме. Поэтому важно обеспечить свежий воздух внутри. Однако нередко наружный воздух более загрязненный, чем в помещении. Именно поэтому мощный очиститель воздуха Kärcher AF является идеальным решением: не только надежно фильтрует пыльцу и мелкую пыль, которые попадают внутрь через открытое окно, но и эффективно и бесшумно удаляет вирусы, бытовую пыль и неприятные запахи из воздуха в комнате.
Свежий и чистый воздух особенно важен для аллергиков. Очистители воздуха действительно имеют значение - и вы почувствуете это с каждым вдохом.
Мы предлагаем широкий ассортимент очистителей воздуха на любой бюджет.
Почему стоит использовать очиститель воздуха в вашем доме?
Если вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько важен воздух, просто попробуйте задержать дыхание на несколько секунд. Чтобы чувствовать себя хорошо, работать, учиться или эффективно восстанавливаться, воздух, которым мы дышим, должен быть чистым.
Kärcher предлагает аппараты для очистки воздуха в соответствии с различными жизненными ситуациями. Благодаря интеллектуальному автоматическому режиму устройство самостоятельно адаптирует свою производительность к текущему качеству воздуха.
Эффективная очистка - залог чистого воздуха
Очистители воздуха Kärcher оснащены высокоэффективным фильтром HEPA 13 с натуральным активированным углем и антибактериальным покрытием. Он задерживает 99,95 % всех частиц размером более 0,3 мкм, содержащихся в воздухе помещения.
Угольные фильтры благодаря своей пористой структуре поглощают молекулы неприятных запахов, аллергенов, плесени, токсичных веществ и грибков. Они также эффективно удаляют бактерии, аэрозоли, химические испарения, мелкую пыль и пыльцу.
Бесшумная работа - для комфортного использования
Домашний очиститель воздуха AF оснащен высококачественными, чрезвычайно тихими вентиляторами и двигателями, а также оптимизированным воздушным потоком.
Сосредоточьтесь на важных вещах в жизни, не отвлекаясь на лишний шум.
Высокая скорость воздушного потока - для быстрой очистки
Мощные, высокоэффективные и одновременно тихие двигатели обеспечивают интенсивный воздухообмен и высокую производительность.
Дышите свободно и без забот.
Функциональные особенности
На что способен очиститель воздуха для квартир Kärcher?
Благодаря фильтру HEPA 13 и антибактериальному фильтру с активированным углем наши воздухоочистители Kärcher могут отфильтровывать широкий спектр различных загрязняющих веществ из воздуха во всех помещениях:
Патогены и аэрозоли
Химические пары
Мелкая пыль
Аллергены
Неприятные запахи
Споры плесени
Области применения
Гостиная и спальня
Пыль быстро накапливается, особенно в помещениях, где вы проводите много времени. Комнатный очиститель воздуха AF эффективно удаляет мелкую пыль, пыльцу, бактерии и не занимает много места
Кухня
Всем известно, что запах пищи может сохраняться еще долго после приготовления. Очистители воздуха серии AF помогут избавиться от этой проблемы.
Рабочее пространство
Если вы работаете дома или имеете собственный офис, важно создать комфортную рабочую атмосферу. Очиститель воздуха для комнат Kärcher обеспечивает чистоту воздуха в помещении, что, в свою очередь, способствует повышению концентрации внимания.
Гараж
Собственный уголок в гараже, обустроенный своими руками, - это замечательно, но он часто сопровождается пылью и испарениями химикатов. Благодаря очистителям воздуха AF домашние мастера смогут дышать свободно.
Подвал и чердак
Эти места обычно сильно запылены. Если вы планируете сушить здесь белье или хранить продукты, вы оцените эффективную фильтрацию, которую обеспечивает бытовой очиститель воздуха Kärcher.
Как выбрать очиститель воздуха для дома?
Несколько критериев, на которые стоит обратить внимание, прежде чем купить очиститель воздуха:
- Размер помещения
Очиститель должен соответствовать площади комнаты. Мощность устройства должна быть достаточной для эффективной очистки воздуха в заданном пространстве.
- Тип фильтрации
Для эффективной очистки выбирайте очиститель с HEPA-фильтром, который задерживает мелкие частицы и аллергены, или с фильтром с активированным углем для устранения запахов.
- Функции
Обратите внимание на опции, которые упрощают использование: сенсорное управление, таймер, индикация качества воздуха и состояния фильтра.
- Уровень шума
Очиститель воздуха должен работать тихо, особенно в спальнях или детских комнатах.
- Энергопотребление
Выберите модель с низким энергопотреблением, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию.
Часто задаваемые вопросы
Аксессуары
Регулярная замена фильтра HEPA 13 гарантирует неизменно высокую производительность и, следовательно, хорошее качество воздуха.
Профессиональный очиститель воздуха
Профессиональные очистители воздуха Kärcher подходят для больших помещений, таких как закрытые офисы, учебные заведения, рестораны и кафе, поскольку они обеспечивают свежий и чистый воздух в помещениях площадью до 100 квадратных метров.
