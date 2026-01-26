Очистители воздуха

Работаем ли мы дома, отдыхаем или спим - мы проводим значительную часть времени в своем доме. Поэтому важно обеспечить свежий воздух внутри. Однако нередко наружный воздух более загрязненный, чем в помещении. Именно поэтому мощный очиститель воздуха Kärcher AF является идеальным решением: не только надежно фильтрует пыльцу и мелкую пыль, которые попадают внутрь через открытое окно, но и эффективно и бесшумно удаляет вирусы, бытовую пыль и неприятные запахи из воздуха в комнате.

Свежий и чистый воздух особенно важен для аллергиков. Очистители воздуха действительно имеют значение - и вы почувствуете это с каждым вдохом.

Мы предлагаем широкий ассортимент очистителей воздуха на любой бюджет.