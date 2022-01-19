Циклонные пылесосы

Видео: циклонный пылесос Karcher VC 3

Выбираемый пылесос должен подходить к размерам жилища и

потребностям жильцов. Оптимальным решением для уборки в квартирах и небольших домах является пылесос без мешков Karcher VC 3 либо Karcher VC 3 Premium, в котором мусор собирается в специальный контейнер.

Пылесосы циклонного типа имеют ряд преимуществ:

1. Стабильная сила всасывания. Благодаря конструкции пылесоса сила всасывания остается постоянной во время уборки.

2. Простота и экономичность обслуживания. После окончания уборки не придется ни вытряхивать мешки для пыли, ни менять их. В циклонном пылесосе без мешков не нужно каждый раз мыть и сушить части пылесоса после его применения.

3. Тихая работа. Благодаря тому, что аппарат работает в постоянном режиме, он не будет натужно реветь.

4. Легкость обнаружения ценных предметов. Если во время уборки в пылесос попал ценный предмет, не придется копошиться в горе пыли. В прозрачном контейнере его легко найти.