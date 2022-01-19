Циклонные пылесосы
Компактный циклонный безмешковый пылесос с контейнером Kärcher VC 3 позволяет убирать без использования фильтр-мешков. Пыль и мусор собираются в прозрачный контейнер. Это позволяет не тратить время и деньги на покупку расходных материалов. В дополнение к этому безмешковая технология исключает возможность появления неприятных запахов пыли.
Пылесос без мешков VC 3
Мультициклонный пылесос Kärcher VC 3 работает без мешков для сбора пыли. Его прозрачный контейнер допускает промывку и позволяет непосредственно наблюдать процесс сбора мусора. Пылесос с колбой - альтернатива обычному мешковому пылесосу.
Пылесос без мешков VC 3 идеально подходит для квартир и небольших домов благодаря своим компактным размерам. Он не только очищает твердые полы и ковры, но благодаря щелевой насадке и щетке для мебели он также обеспечивает уборку текстиля и деликатных поверхностей.
К другим преимуществам относится гигиенический фильтр HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца и другие аллергенные частицы, а также удобное парковочное место. Версия Premium также включает в себя насадку для паркета для бережной очистки паркета и твердых полов.
Удобное парковочное место
Прозрачный контейнер для мусора
Автосматывание шнура
Мультициклонная технология
- Исключает затраты средств на приобретение фильтр-мешков и времени на их замену.
- Контейнер для сбора мусора легко промывается водой.
Гигиенический HEPA-фильтр
- Надежно задерживает пыль – вплоть до пыльцы и других мельчайших частиц, провоцирующих аллергию.
- Обеспечивает здоровый микроклимат благодаря выпуску чистого воздуха.
Видео: циклонный пылесос Karcher VC 3
Выбираемый пылесос должен подходить к размерам жилища и
потребностям жильцов. Оптимальным решением для уборки в квартирах и небольших домах является пылесос без мешков Karcher VC 3 либо Karcher VC 3 Premium, в котором мусор собирается в специальный контейнер.
Пылесосы циклонного типа имеют ряд преимуществ:
1. Стабильная сила всасывания. Благодаря конструкции пылесоса сила всасывания остается постоянной во время уборки.
2. Простота и экономичность обслуживания. После окончания уборки не придется ни вытряхивать мешки для пыли, ни менять их. В циклонном пылесосе без мешков не нужно каждый раз мыть и сушить части пылесоса после его применения.
3. Тихая работа. Благодаря тому, что аппарат работает в постоянном режиме, он не будет натужно реветь.
4. Легкость обнаружения ценных предметов. Если во время уборки в пылесос попал ценный предмет, не придется копошиться в горе пыли. В прозрачном контейнере его легко найти.