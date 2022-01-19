Циклонные пылесосы

Компактный циклонный безмешковый пылесос с контейнером Kärcher VC 3 позволяет убирать без использования фильтр-мешков. Пыль и мусор собираются в прозрачный контейнер. Это позволяет не тратить время и деньги на покупку расходных материалов. В дополнение к этому безмешковая технология исключает возможность появления неприятных запахов пыли.

Циклонный пылесос Karcher VC 3

Пылесос без мешков VC 3

Мультициклонный пылесос Kärcher VC 3 работает без мешков для сбора пыли. Его прозрачный контейнер допускает промывку и позволяет непосредственно наблюдать процесс сбора мусора. Пылесос с колбой - альтернатива обычному мешковому пылесосу.

Пылесос без мешков VC 3 идеально подходит для квартир и небольших домов благодаря своим компактным размерам. Он не только очищает твердые полы и ковры, но благодаря щелевой насадке и щетке для мебели он также обеспечивает уборку текстиля и деликатных поверхностей.

К другим преимуществам относится гигиенический фильтр HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца и другие аллергенные частицы, а также удобное парковочное место. Версия Premium также включает в себя насадку для паркета для бережной очистки паркета и твердых полов.

1198120_det_4-93272-300DPI

Удобное парковочное место

1198120_det_3-93270-300DPI

Прозрачный контейнер для мусора

1198120_det_2-93277-300DPI

Автосматывание шнура

Мультициклонная технология

  • Исключает затраты средств на приобретение фильтр-мешков и времени на их замену.
  • Контейнер для сбора мусора легко промывается водой.

Гигиенический HEPA-фильтр

  • Надежно задерживает пыль – вплоть до пыльцы и других мельчайших частиц, провоцирующих аллергию.
  • Обеспечивает здоровый микроклимат благодаря выпуску чистого воздуха.

Видео: циклонный пылесос Karcher VC 3

Выбираемый пылесос должен подходить к размерам жилища и
потребностям жильцов. Оптимальным решением для уборки в квартирах и небольших домах является пылесос без мешков Karcher VC 3 либо Karcher VC 3 Premium, в котором мусор собирается в специальный контейнер. 

Пылесосы циклонного типа имеют ряд преимуществ:

1. Стабильная сила всасывания. Благодаря конструкции пылесоса сила всасывания остается постоянной во время уборки. 

2. Простота и экономичность обслуживания. После окончания уборки не придется ни вытряхивать мешки для пыли, ни менять их. В циклонном пылесосе без мешков не нужно каждый раз мыть и сушить части пылесоса после его применения.

3. Тихая работа. Благодаря тому, что аппарат работает в постоянном режиме, он не будет натужно реветь.

4. Легкость обнаружения ценных предметов. Если во время уборки в пылесос попал ценный предмет, не придется копошиться в горе пыли. В прозрачном контейнере его легко найти.

 

Все пылесосы

Популярные запросы на сайте

минимойка для авто, аккумуляторная мойка высокого давления, минимойка высокого давления с забором воды, оконный пылесос, электрошвабра, бытовые пылесосы, робот-пылесос, электротриммер для травы, пылесос на аккумуляторе, паропылесосы

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.