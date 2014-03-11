Водные насосы
Нужно полить сад, обеспечить дом водой или перекачать воду из одного места в другое? Водяные насосы Керхер справятся с любой из этих задач. Поверхностные водяные насосы обеспечат подачу дождевой или подземной воды, воды из бочки, цистерны или глубокой скважины с необходимым для вас давлением. А дренажные насосы, наоборот, удалят лишнюю воду, например, во время весенней очистки бассейна или во время наводнения.
Дренажные насосы
Дренажные насосы Керхер быстро перекачивают грязную и чистую воду.
Садовые насосы. Водяные насосы для дома
Разнообразное применение в доме и в саду: эти насосы могут использоваться как для полива, так и для водоснабжения туалета или стиральной машины.
Погружные насосы: сбор чистой воды
С помощью дренажных насосов с плоским всасыванием можно откачивать чистую воду из бассейнов, бочек или для сбора воды с пола после протечки стиральной машины до уровня 1 мм.
- Дренажные насосы для чистой воды
- Универсальные насосы Dual
Погружные насосы: сбор грязной воды
Дренажные насосы для грязной воды подходят для быстрой откачки паводковых вод, воды из садовых бочек или земляных ям.
- Дренажные насосы для грязной воды
- Универсальные насосы Dual
Водяные насосы: полив газона, сада и огорода
Поливочные насосы предназначены для использования воды из колодцев, цистерн и бочек для полива сада, газона, огорода.
- Садовые насосы
- Насосы для дома и сада
- Бочковые насосы
- Глубинные насосы
- Бочковые насосы
Водяные насосы: для дома
Бытовые насосы перекачивают воду из альтернативных источников для использования в домашнем хозяйстве (например, для смыва унитазов и стиральных машин).
- Насосы для дома
- Насосы для дома и сада
ВЕРНИТЕ ВАУ ВАШЕМУ ОАЗИСУ
У нас есть правильное решение для любых потребностей, а наши инновационные насосы помогут вам поливать ваш зеленый оазис без лишних усилий и экологически безопасным способом. Насосы подают дождевую и грунтовую воду туда, где она необходима - в сад или дом. Погружные насосы, наоборот, предназначены для удаления нежелательной или ненужной воды. А ваша задача? Просто расслабиться и ничего не делать!
Нужно подобрать насос?
На сайте «Керхер» реализован сервис, позволяющий выбрать подходящую модель насоса в зависимости от вариантов применения и других параметров.
Как выбрать насос?
Воспользуйтесь нашим помощником по подбору насоса.
Насосы Керхер - это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.
Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.
Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.
Ответьте всего на несколько вопросов, чтобы подобрать праивльный вариант.
Погружные насосы
Мощные погружные насосы Kärcher помогут быстро откачать чистую или грязную воду. Погружные насосы Kärcher оснащены проверенным и надежным керамическим уплотнительным кольцом, которое обычно используется в профессиональной технике. Это делает насосы более надежными, продлевает срок их службы. С погружными насосами Kärcher вам будет легко справиться со всеми задачами по перекачке воды.
Даже если вам нужно действовать быстро в случае наводнения, погружной насос — идеальное решение. Будь-то протечка стиральной машины, сильный дождь или забитая канализация, погружной насос Kärcher поможет откачать воду в одно мгновение.
SP Flat
Погружные насосы с плоским всасыванием серии SP Flat всасывают слегка грязную или чистую воду до уровня всего 1 мм. Этот тип дренажного насоса используется, например, для откачки воды из бассейна перед восстановительной очисткой или для быстрого удаления воды в доме после протечки стиральной машины.
SP Dirt
Насосы для грязной воды позволяют откачивать очень грязные, илистые сточные воды. Даже более крупные частицы с размером до 30 мм не представляют особой проблемы. Насосы SP Dirt используются для откачки садовых прудов или для оказания быстрой помощи при наводнениях или при заполнении котлованов.
SP Dual
Универсальность с функцией 2-в-1: насосы SP Dual сочетают плоское всасывание размером до 1 мм с возможностью откачивания грязной воды с размером частиц до 20 мм. Корзина фильтра в основании корпуса может быть легко и быстро адаптирована к любому применению. SP Dual идеально подходит для откачки воды из затопленных подвалов, садовых прудов и бассейнов.
Водяные насосы
Водопроводную воду следует беречь, кроем того ее стоимость растет из года в год. Поэтому более экономичным вариантоя явлется использование воды из альтернативных источников. Садоводы могут выбрать подходящий тип насоса для выкачки дождевой воды из цистерн и бочек и использовать ее для полива растений и газонов.
BP Garden
Эти насосы идеально подходят для орошения газонов с использованием дождевателей и полива растений через форсунки или распылители. Можно использовать регенерированную воду из альтернативных источников, например, из баков или цистерн. Для удобства управления имеется эргономичный педальный переключатель включения/выключения, благодаря чему избегается необходимость наклоняться.
BP Home
Насосы BP Home обеспечивают подачу воды из колодцев, цистерн и других аналогичных источников в ваш дом, что позволяет использовать её, например, для смыва в туалете или в стиральной машине. Эти насосы автоматически включаются и выключаются по мере необходимости. Кроме того, они оснащены встроенным обратным клапаном, индикатором давления и резервуаром для стабилизации давления.
BP Home & Garden
Интегрированное решение с постоянным давлением обеспечивает надежное снабжение дома переработанной водой и орошение сада из альтернативных природных источников. Эти насосы автоматически активируются при потребности в воде и самостоятельно выключаются после использования.
Многоступенчатые насосы данной серии обладают повышенной мощностью и эффективностью: при сохранении того же расхода воды они потребляют на 30% меньше энергии по сравнению с традиционными насосами. К тому же, благодаря удобному педальному переключателю, вам больше не придется наклоняться для включения или выключения насоса.
BP Barrel
Бочковые насосы BP Barrel упрощают использование воды из бочек для орошения сада. Эти насосы легко управляются благодаря выключателю, установленному непосредственно на краю бочки, что делает его доступным и удобным в использовании.
BP Cistern
Эти насосы монтируются непосредственно в воду в бочках, цистернах или колодцах и подходят для различных видов орошения сада. Их корпус из нержавеющей стали устойчив к коррозии, что гарантирует длительную службу механизма. Насосы обладают удобством и безопасностью в использовании: в случае невозможности нормальной работы при низком уровне воды они автоматически отключаются.
BP Deep Well
Благодаря небольшому сечению, насосы BP Deep Well подходят для использования в узких проемах и шахтах глубоких скважин. Они эффективно откачивают воду с больших глубин, а многоступенчатая гидравлика обеспечивает необходимое давление для работы. Корпус насосов изготовлен из нержавеющей стали, что идеально подходит для постоянного нахождения в водной среде. Оснащенные дополнительным реле давления, эти насосы также применяются для подачи хозяйственной воды.
Продление гарантии
Здесь Вы можете продлить гарантию на приобретенный насос серии BP Garden или BP Home & Garden до 5 лет.
