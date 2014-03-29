Мастера дренажного дела

В частном доме или на садовом участке при проведении строительных или ремонтных работ рано или поздно можно столкнуться с необходимостью откачки воды. Ситуации могут быть самые разные: от откачки грунтовой воды из траншеи, вырытой под ленточный фундамент до опустошения надувного бассейна после окончания купального сезона.

Быстро и качественно с этой задачей справляются дренажные насосы Kärcher. Дренажные насосы Kärcher — это компактные агрегаты, погружаемые на дно естественного водоёма или искусственного ёмкости для оперативного откачивания или перекачки значительных объёмов воды, как чистой, так и грязной.

Внутреннее устройство дренажных насосов простое и в тоже время технологически совершенное. Беспрерывную и качественную работу дренажного насоса обеспечивает электродвигатель с долговечным лопастным колесом из армированного стекловолокном полиамида, благодаря чему он достаточно крепкий и ударопрочный. В нижней части корпуса дренажного насоса предусмотрены технологическое отверстие для полной откачки воды из резервуара. Съёмный интегрированный фильтр грубой очистки из нержавеющей стали задерживает крупные частицы грязи, препятствуя поломке рабочих механизмов агрегата. Защиту от сухого хода при слишком низком уровне воды обеспечивает регулируемый по высоте поплавковый выключатель.

Насосная братия

Погружные насосы занимают отдельную нишу среди бытовой насосной техники, доступной в широком ассортименте в розничной продаже. Их стоит отличать от: