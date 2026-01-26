SP 22.000 Dirt от Kärcher – мощный погружной насос для грязной воды, производительность которого достигает 22000 л/ч. Он прекрасно подходит для решения сложных задач дренажа, например, для откачки воды из большого садового пруда, затопленного подвала или строительного котлована. При этом размеры находящихся в воде частиц грязи могут достигать 30 мм. Для защиты крыльчатки насоса от засорения частицами более крупных размеров предусмотрен интегрированный входной фильтр. Очень долгий срок службы насоса обеспечивается контактным уплотнительным кольцом, широко применяемым в насосах профессионального назначения. Гарантия на насос может быть продлена до 5 лет. Очень практичным является поплавковый выключатель, который автоматически включает и отключает насос в зависимости от уровня воды и предотвращает его работу в режиме «сухого хода». Поплавковый выключатель перемещается по высоте для регулировки уровня и может быть также зафиксирован для использования погружного насоса в непрерывном режиме, при работе в котором он откачивает воду до остаточного уровня 35 мм. При этом соединительный штуцер системы Quick Connect обеспечивает быстрое присоединение шлангов диаметром 1", 1 1/4" и 1 1/2".