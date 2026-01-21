Пылесосы
Пылесосы Kärcher для дома сочетают высокую мощность всасывания с маневренностью и гибкостью, обеспечивая эффективную сухую уборку. Неважно, какого размера Ваш дом и насколько в нем много места для хранения техники или, если вы страдаете аллергией, - у Керхер можно найти пылесос, который отвечает любым вашим запросам. Какой бы пылесос вы ни выбрали, Kärcher гарантирует непревзойденную эффективность очистки.
На все пылесосы производитель дает 2 года гарантии при условии регистрации покупки на сайте.
Пылесосы для влажной уборки
Если вы хотите купить пылесосы для влажной уборки пола, обратите внимание на следующие разделы пылесосов:
- Пылесосы для влажной уборки или электрошвабры - аппараты для влажной уборки твердых полов
- Моющие пылесосы - пылесосы для чистки ковров и текстиля
- Хозяйственные пылесосы - многофункциональные пылесосы; собирают любой мусор, как влажный, так и сухой мусор, крупный мусор, а также воду. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ!
Инновационная технология: Датчик пыли
Пылесос Kärcher VC 7 Cordless yourMax делает уборку еще более эффективной и легкой.
- Инновационный датчик пыли обеспечивает автоматическое обнаружение пыли и контроль мощности всасывания.
- Интеллектуальная регулировка мощности обеспечивает эффективное использование времени работы от батареи до 60 минут.
Нет ничего проще и удобнее, чем пылесосить!
Свобода перемещения без проводов с литий-ионным аккумулятором
Среди домашних пылесосов Kärcher особенно выделяются вертикальные беспроводные модели: они обеспечивают максимальную мобильность, высокую мощность всасывания и небольшой вес. Мощные аккумуляторы облегчают уборку в каждом уголке, а широкий выбор аксессуаров делает такие пылесосы еще более универсальными.
Простота в использовании
Мощность легко регулируется в зависимости от вашей задачи. Удобная кнопка блокировки обеспечивает удержание кнопки питания во включенном положении, т.е. вам не нужно постоянно нажимать на нее во время работы.
Режим Boost для дополнительной мощности против устаревшей грязи – повышает эффективность очистки, что помогает экономить время. Позволяет кратковременно увеличивать интенсивность очистки для особо стойких загрязнений.
Активная насадка для пола
Моторизованная активная насадка для пола и невероятная маневренность обеспечивают оптимальный сбор грязи и легкую уборку пылесосом под мебелью.
Насадка для пола в моделях VC 7 Cordless и VC 6 Cordless оснащена светодиодной подсветкой, которая освещает грязь и обеспечивает надежный ее сбор.
Широкий спектр вариантов применения
Продуманные варианты крепления различных аксессуаров, которые делают VC 4 Cordless, VC 6 Cordless и VC 7 Cordless еще более универсальными.
Практичная система фильтрации
Трехступенчатая система фильтрации, включающая циклон, входной фильтр и гигиенический фильтр HEPA* (VC 6 Cordless, VC 7 Cordless), обеспечивает сверхчистый выпускаемый из пылесоса воздух.
Фильтры легко чистить и заменять, что продлевает срок службы пылесоса.
*EN 1822:1998.
Очищение пылесборника одним нажатием
Мусор высыпается легко и гигиенично одним нажатием кнопки, поэтому вам не придется контактироваться с грязью.
Практичный настенный кронштейн
С помощью настенного кронштейна устройство удобно расположить для хранения. Настенный кронштейн для VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax одновременно служит удобным зарядным устройством.
Пылесос всегда под рукой в рабочем состоянии благодаря подзарядке на настенном кронштейне.
Очистка фильтра с помощью специального инструмента
Инновационный инструмент позволяет очищать входной фильтр без контакта с грязью. Вставьте фильтр в очиститель фильтра, чтобы очистить его от пыли. Включите пылесос и прокручивайте вручную механизм, при этом происходит очистка фильтра.
Поставляется в комплекте с пылесосом VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Для серии VC 4 Cordless myHome инструмент можно приобрести отдельно.
VC 7 Cordless yourMax
Превратите уборку пылесосом в увлекательное занятие: VC 7 Cordless yourMax впечатляет передовыми технологиями и разнообразным оборудованием, а также удобством использования.
- Инновационный датчик пыли обнаруживает пыль и мусор и соответствующим образом регулирует мощность всасывания, обеспечивая эффективное использование батареи до 60 минут.
- Мощный двигатель BLDC мощностью 350 Вт и напряжение аккумулятора 25,2 В облегчают уборку пылесосом.
- Функция Boost гарантирует максимальную мощность всасывания одним нажатием кнопки.
Преимущества: простое опорожнение пылесборника одним нажатием, эргономичный дизайн для уборки даже в труднодоступных местах и светодиодную подсветку на активной насадке для пола, которая делает пыль более заметной.
Очистка фильтра не может быть проще благодаря прилагаемому инструменту и сменному фильтру.
Благодаря различным насадкам уборка становится легкой в любом месте: щелевая насадка удаляет грязь из укромных уголков и щелей, насадка 2-в-1 идеально подходит для чистки мебели и обивки, а мягкая щетка подходит для уборки даже деликатные поверхности.
Еще больше функций для вашего удобства: индикатор состояния батареи и настенный кронштейн с функцией зарядки.
VC 6 Cordless ourFamily
Уборка действительно может быть такой простой: с беспроводным пылесосом Karcher VC 6 для нашей семьи уборка станет настоящим удовольствием.
У него множество интеллектуальных функций:
- опустошение пылесборника одним нажатием,
- функция Boost, которая повышает эффективность очистки и помогает экономить время,
- эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах,
- светодиодная подсветка на активной насадке для пола, которая делает пыль более заметной и гарантирует надежный сбор грязи.
Другие преимущества:
- впечатляющее время работы от батареи до 50 минут,
- бесшумная работа,
- отдельный инструмент для очистки фильтра,
- удобный дисплей, который постоянно показывает состояние заряда батареи, асервсиные сообщнения.
VC 4 Cordless myHome
Максимальная свобода передвижения соответствует максимальному комфорту: аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome со временем работы до 30 минут избавляет пользователя от необходимости таскать с собой большой пылесос.
Его многочисленные интеллектуальные функции превращают уборку в удовольствие:
- опустошение пылесборника одним нажатием,
- функция Boost, которая повышает эффективность очистки и помогает экономить время,
- бесшумная работа,
- эргономичный дизайн
- активная насадка для пола, гарантирующая надежный сбор грязи с твердых полов и ковров.
Ассортимент пылесосов без мешка включает модели с контейнером для сбора мусора и мощной фильтрационной системой. Они обеспечивают эффективную очистку воздуха и комфортную уборку на различных типах напольных покрытий. Безмешковые пылесосы эффективно очищают различные поверхности, а отсутствие мешков делает их экономичными и экологичными.
Пылесосы с фильтр-мешками
VC 2
Компактный пылесос с фильтр-мешками Kärcher VC 2 идеально подходит для использования в квартирах и небольших домах. Он имеет компактные размеры и не замнимает много места при хранении. VC 2 обладает достаточной силой всасывания для чистки твердых напольных покрытий, ковров, длинноворсовых покрытий, мягкой мебели.
Более того, VC 2 впечатляет многочисленными удобными функциями, такими как автоматическая смотка кабеля, которая позволяет быстро убрать кабель после использования, откидная ручка для переноски, позволяющая легко подниматься и спускаться по лестнице, регулятор мощности и отделение для хранения аксессуаров.
Мешковая технология
Пылесосы Kärcher с мешками являются чрезвычайно гигиеничными, поскольку собранная грязь и пыль надежно удерживаются внутри мешка. Когда мешок наполняется, его можно быстро и безопасно вынуть из устройства и утилизировать, не контактируя с грязью и не создавая пыли. Эта особенность особенно ценится людьми, страдающими аллергией.
Автоматическая смотка кабеля
Функция автоматического сматывания позволяет быстро и удобно убрать кабель после использования устройства.
Складывающаяся ручка для переноски
Складная ручка для переноски делает пылесос удобным для транспортировки, даже при подъеме или спуске по лестнице.
Бесступенчатая регулировка мощности непосредственно на устройстве
Адаптивная мощность: силу всасывания устройства можно настроить на любой уровень в соответствии с вашими потребностями.
Отсек для хранения аксессуаров
Аксессуары можно хранить прямо на устройстве, поэтому они всегда будут под рукой.
Циклонные безмешковые пылесосы, работающие от сети
VC 3
Мультициклонный пылесос Kärcher VC 3 благодаря своим компактным размерам идеально подходит для квартиры или небольшого дома. Он не только очищает твердые полы и ковры, но благодаря щелевой насадке и мягкой щетке для пыли он хлолшо очищает даже узкие щели и может использоваться на деликатных поверхностях.
Другие преимущества:
- гигиенический фильтр HEPA 13, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца или другие вызывающие аллергию частицы,
- практичное парковочное положение,
- низкий уровень шума,
- нет необходимости в покупке фильтр-мешков.
Мультициклонная технология
Пылесосы Kärcher VC 3 с мультициклонной технологией собирают грязь в прозрачный контейнер, а не в мешочные фильтры. Это устраняет потребность в покупке и замене дорогостоящих фильтров, а также позволяет легко контролировать уровень заполнения контейнера и своевременно его очищать.
Парковочное положение напольной насадки
Благодаря удобной функции парковочного положения, пылесос можно быстро и легко зафиксировать во время перерывов в работе или для компактного хранения.
Прозрачный контейнер для мусора
Прозрачный контейнер для мусора позволяет сразу увидеть его заполненность, а опорожнить его можно легко и быстро.
Автоматическая смотка кабеля
После использования кабель автоматически сматывается быстро и без лишних усилий.
Насадка для уборки мебели и текстиля
Возможность подключения дополнительных аксессуаров для обеспечения оптимальной уборки в каждом уголке вашего дома.
Пылесосы с аквафильтром DS 6
DS 6
Пылесос DS 6 с аквафильтром не только гарантирует чистые полы, но и обеспечивает более свежий отработанный воздух, который на 99,5 % не содержит пыли. Это заметно улучшает воздух, а вместе с ним и микроклимат в помещении. Подходит всем, не только аллергикам.
Пылесосы с аквафильтром отличаются высокой степенью фильтрации выходящего воздуха, что особенно важно для семей с маленькими детьми, владельцам домашних животных и людям, страдающим от аллергии.
Как работает пылесос с водяным фильтром
В отличие от стандартных пылесосов с мешочным фильтром, DS 6 работает за счет природной силы воды. Вода в фильтре закручивается с высокой скоростью благодаря большой мощности всасывания. Всасываемая грязь очень эффективно фильтруется вихревым потоком воды. В результате получается очень свежий отработанный воздух, достаточно чистый даже для аллергиков. Поскольку в устройстве не используются фильтр-мешки, негде размножатся пылевым клещам, которые вызывают аллергию. Еще одним преимуществом для аллергиков является то, что при опорожнении пылесоса больше не образуется пыль.
- Основная и очень эффективная фильтрация в прозрачном контейнере для воды. Вся крупная грязь надежно задерживается здесь. Пыль больше не образуется, а мощность всасывания сохраняется.
- Промежуточный фильтр можно мыть, поэтому он прослужит долго. Он отфильтровывает мельчайшие частицы из сконденсированного влажного воздуха.
- Специальный фильтр НЕРА 13 (версия Premium) и HEPA 12 улавливают 99,95% и 99,5 % пыльцы, грибковых спор, бактерий и выделений пылевых клещей соответственно.
Мощный водяной фильтр
Аквафильтр не только обеспечивает особую чистоту выходящего воздуха, но и благодаря практичной конструкции его легко опорожнять и поддерживать в чистоте.
Регулируемая телескопическая всасывающая трубка
Регулируемая телескопическая всасывающая трубка регулируется в соответствии с ростом пользователя, что обеспечивает дополнительный комфорт во время уборки.
Автоматическая смотка кабеля
После использования шнур можно быстро и легко смотать.
Практичное парковочное положение
Устройство можно быстро и легко припарковать во время перерыва в работе.
Простая очистка
Съемный аквафильтр легко наполнять и очищать.
Парковочное положение для вертикального хранения
DS 6 также можно хранить вертикально для экономии места.
Практичное хранение аксессуаров
Все аксессуары можно аккуратно хранить в легкодоступном отсеке для аксессуаров.
Эргономичная ручка для переноски
Эргономичная ручка для переноски DS 6 позволяет легко перемещать его с одного места на другое.
Моющийся промежуточный фильтр
Моющийся промежуточный фильтр для длительного срока службы и оптимальных результатов очистки.
Ручные компактные мини-пылесосы
Мощный помощник для повседневных задач
Больше никакого мусора: ручной пылесос CVH 2 – легкий, компактный, простой в обращении; подходит для ежедневной уборки кухни, гостиной, спальни и автомобиля.
Мюсли под столом? Наполнитель для кошачьего туалета в ванной? Крошки на ковре?
Пылесос CVH 2 всегда под рукой! Аккумуляторный ручной пылесос сочетает в себе компактный дизайн и высокую производительность, что позволяет собирать крупные крошки в любом месте, в любое время и с максимальной мобильностью.
Эффективная система фильтрации
Идеально чисто: благодаря предварительному фильтру из тонкой металлической сетки двухступенчатая система фильтрации эффективно задерживает более крупные частицы пыли. Одной из особенностей является гигиенический фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998), который обеспечивает чистоту отводимого воздуха, он успешно улавливает даже самые мелкие частицы, а также может быть легко очищен и заменен. Тем самым удлиняется срок службы ручного пылесоса.
Чистка салона автомобиля
Простота в обращении сочетается с высокой мощностью всасывания: ручной пылесос с питанием от аккумуляторной батареи очищает поверхности, приборные панели, автомобильные сиденья и коврики, а также труднодоступные места, возвращая интерьеру вашего автомобиля его былую красоту.
Щелевая насадка 2-в-1
От книжных полок и компьютерных клавиатур до стыков и щелей: складная комбинированная насадка особенно подходит для деликатных поверхностей и труднодоступных мест.
Простая чистка
Открутите, снимите фильтр и опорожните: пластиковый контейнер для мусора можно легко снять и промыть чистой водой.
Мощный бесщеточный двигатель
Бесщеточный двигатель, установленный в премиум-версии пылесосы, делает устройство легче, долговечнее и мощнее. Это означает, что он может удалить мусор быстро и без остатка.
Пыль и шерсть животных? У нас есть именно то, что вам нужно!
Покрытый пылью
Откуда берется вся эта пыль? Нет никого, кто не задавал бы себе этот вопрос, осматривая свой дом. В доме только что убрано, и тем не менее через мгновение тонкий слой пыли оседает на мебели, комнатных растениях, книгах и полу. Дело в том, что пыль постоянно циркулирует в жилых помещениях и распространяется на большую площадь. С этим ничего не поделаешь, но, по крайней мере, это можно быстро исправить. С новыми моделями беспроводных пылесосов вы сможете легко избавиться от неприятной домашней пыли, сохраняя при этом максимальную маневренность.
Из чего на самом деле состоит пыль?
Начиная с омертвевших клеток кожи и волокон ковра до пыльцы и шерсти домашних животных пыль представляет собой целую смесь частиц разного размера, которые смешиваются и комбинируются друг с другом. В зависимости от размера и веса частиц пыль будет либо разноситься циркулирующим воздухом во все уголки, либо постоянно кружиться, нигде не оседая.
Мы приносим большую часть грязи в наши дома на нашей обуви. Поэтому целесообразно иметь кокосовые, текстильные или резиновые коврики, которые действуют как грязеуловители, и которые будут задерживать большую часть грязи.
Чаще убирайте, если у вас есть домашние животные
Если вы живете с собаками, кошками, морскими свинками или кроликами, одной большой уборки дома в неделю недостаточно: грязные отпечатки лап на полу, еда вокруг миски для корма и неприятная шерсть домашних животных разбросаны по всему дому. Ваш пылесос необходимо регулярно доставать, чтобы поддерживать дом в порядке. Наши беспроводные пылесосы всегда под рукой и готовы решить любые задачи по уборке, даже в труднодоступных местах, помогая вам быстро и гибко убирать дом в соответствии с вашими потребностями.
Шерсть домашних животных, прочь!
Если у вас есть домашнее животное, вам знакома эта проблема: шерсть вашего четвероногого друга быстро распространяется по всему дому, даже когда вы только что закончили подметать и убирать. Шерсть домашних животных особенно трудно убрать на коврах и придверных ковриках. Обычный веник здесь не поможет, так как он не надежно удаляет тонкие волоски. Что может прийти вам на помощь? Новые аккумуляторные пылесосы Kärcher. Активная насадка для пола очень эффективно удаляет шерсть домашних животных с текстильных напольных покрытий.
Кошачий туалет повсюду? Без проблем!
Кошки ходят на лоток, и это означает, что кошачий наполнитель часто оказывается щедро разбросанным за пределами лотка. Это задача по уборке, которую наш пылесос может выполнить в кратчайшие сроки. Небольшие гранулы можно быстро и легко собрать пылесосом. Мы рекомендуем это делать, поскольку гранулят может поцарапать напольное покрытие, если на него случайно наступить.
Пылесосы для влажной уборки
Пылесосы для влажной уборки - это такие устройства, с помощью которых можно помыть пол либо собрать пролитую жидкость либо почистить ковровые покрытия (для этого используют моющие пылесосы).
Существуют несколько видов пылесосов для влажной уборки в зависимости от решаемых задач.
Как выбрать пылесос?
Если у вас есть затруднения при выборе пылесоса, рекомендуем ознакомиться с нашими рекомендациями и советами:
