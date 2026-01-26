Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless yourMax
Решение для легкой уборки на протяжении длительного времени: аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless yourMax, впечатляющий малым весом, безмешковой системой фильтрации и инновационным датчиком запыленности.
Уборка превращается в удовольствие: пылесос VC 7 Cordless yourMax впечатляет совершенными технологиями, обширным оснащением и удобством в управлении. Инновационный датчик запыленности, адаптирующий силу всасывания к конкретной ситуации уборки, обеспечивает эффективное использование заряда аккумулятора и продолжительную (до 60 минут) непрерывную работу. Мощный (350 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку, причем функция Boost позволяет одним нажатием кнопки увеличивать силу всасывания. Другими преимуществами являются предельная простота опустошения контейнера для сбора мусора, эргономичная конструкция аппарата, подходящая для уборки в труднодоступных местах, и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой, обеспечивающей лучшую видимость пыли. Очистка фильтра значительно облегчается наличием специального инструмента и второго сменного фильтра. Различные насадки позволяют легко наводить чистоту в любых местах: щелевая насадка подходит для удаления загрязнений из углов и щелей, насадка «2 в 1» – для чистки мягкой мебели, а мягкая щетка – для очистки чувствительных поверхностей. Дополнительный комфорт обеспечивают индикатор состояния аккумулятора и настенный держатель с функцией заряда.
Особенности и преимущества
Технология "Датчик пыли"Автоматическое обнаружение пыли и контроль мощности. Интеллектуальная регулировка мощности для увеличения времени работы. Интуитивная и легкая очистка пылесосом.
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 60 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 350 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Продуманная система фильтрации3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
Настенный держатель с возможностью заряда
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Наглядный индикатор состояния заряда.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|25,2
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|220
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,57
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Комплектация
- Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 2 шт.
- Инструмент для очистки фильтра
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1»)
- Мягкая щетка
- Всасывающая трубка: Металл
- Большой настенный держатель с функцией заряда
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Безмешковая система фильтрации
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
- Датчик запыленности
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы
Принадлежности
Запчасти для VC 7 Cordless yourMax
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.