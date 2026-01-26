Уборка превращается в удовольствие: пылесос VC 7 Cordless yourMax впечатляет совершенными технологиями, обширным оснащением и удобством в управлении. Инновационный датчик запыленности, адаптирующий силу всасывания к конкретной ситуации уборки, обеспечивает эффективное использование заряда аккумулятора и продолжительную (до 60 минут) непрерывную работу. Мощный (350 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку, причем функция Boost позволяет одним нажатием кнопки увеличивать силу всасывания. Другими преимуществами являются предельная простота опустошения контейнера для сбора мусора, эргономичная конструкция аппарата, подходящая для уборки в труднодоступных местах, и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой, обеспечивающей лучшую видимость пыли. Очистка фильтра значительно облегчается наличием специального инструмента и второго сменного фильтра. Различные насадки позволяют легко наводить чистоту в любых местах: щелевая насадка подходит для удаления загрязнений из углов и щелей, насадка «2 в 1» – для чистки мягкой мебели, а мягкая щетка – для очистки чувствительных поверхностей. Дополнительный комфорт обеспечивают индикатор состояния аккумулятора и настенный держатель с функцией заряда.