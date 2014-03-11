Подметальные машины и подметально-всасывающие машины

Что такое подметально-всасывающая машина?

Решение для подметания с максимальной производительностью: подметально-всасывающая машина, очищающая поверхности в помещениях и на открытом воздухе от загрязнений любых видов.

От обычной подметальной машины она отличается тем, что пыль, поднимаемая в процессе уборки вращающейся цилиндрической щеткой, засасывается всасывающей турбиной и задерживается системой фильтрации.