Аккумуляторный скребок для льда EDI 4

Электрический скребок EDI 4 для очистки льда, наконец, положит конец тяжелой задаче - постепенно соскребать лед.

Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям, скребок легко и без усилий удаляет даже плотный лед с автомобильных стекол. Если EDI 4 находится в режиме ожидания, слегка надавите сверху, чтобы приводной диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству.

Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части). Современный и компактный дизайн скребка для льда, а также защитная крышка облегчают обращение и хранение. Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений. Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.