Паропылесос
Очистка паром, сухая и влажная уборка. Паропылесосы Kärcher чистят тремя способами — по желанию даже в одном рабочем цикле. С таким универсальным аппаратом чистота в вашем доме будет под контролем. Просто, удобно, с экономией времени и без химии.
Легко, удобно, быстро и экологично: уборка паропылесосом
Паровой пылесос Kärcher сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса для сухой уборки. Удаляя рассыпанный мусор, вы можете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Такой универсальный аппарат с соответствующими аксессуарами гарантирует безупречную чистоту во всем доме - легко, удобно, экономно и без всякой химии.
Непрерывная подача пара благодаря системе с двумя баками
Бак можно легко пополнять в любой момент - без остановки уборки. Никаких задержек: больше не нужно ждать, пока бак остынет, чтобы долить воду.
Чрезвычайно гигиенично
Благодаря пятиступенчатой регулировке подачи пара его интенсивность можно точно настроить под тип поверхности и степень загрязнения. Высокая температура пара обеспечивает не только видимую, но и по-настоящему глубокую и гигиеничную чистоту.
Облегчение для аллергиков
Паропылесосы оснащены системой 4-уровневой фильтрации, не требующей использования фильтр-мешков: пыль связывается водяным фильтром, а HEPA-фильтр класса EN 1822:1998 задерживает мельчайшие частицы, способные проникать в легкие. Поэтому воздух, который выпускает аппарат, чище окружающего.
Удобное управление
Паропылесос Kärcher SV 7 отличается удобным и интуитивно понятным управлением. Мощность всасывания регулируется в четыре уровня прямо на рукоятке, а подача пара настраивается на самом приборе в пяти режимах — для максимальной эффективности на любых поверхностях.
Паропылесос для дома: использование для разных поверхностей
Благодаря широкому набору аксессуаров паропылесос Kärcher SV 7 подходит для уборки во всём доме — без применения химии. Разные насадки позволяют очищать паром и пылесосить полы, мебель, поверхности, а также освежать ковры, мыть окна, обрабатывать швы и труднодоступные участки.
Жилые помещения
Паропылесос Kärcher SV 7 - это простое, удобное и быстрое решение для уборки в жилых помещениях. Твердые напольные покрытия, мягкая мебель или ковры - SV 7 справится с любой поверхностью благодаря надежной конструкции и эффективному действию пара.
Используйте паропылесос для мебели с учетом следующих особенностей:
- Дерево, мебель, двери: избегайте прямого воздействия пара на лакированные или вощеные поверхности, поскольку высокая температура может повредить покрытие. Рекомендуется слегка увлажнить мягкую ткань паром и осторожно протереть поверхность.
- Текстильные изделия: перед обработкой паром протестируйте на незаметном участке, чтобы убедиться в устойчивости цвета и отсутствии деформаций.
- Лакированные, пластиковые, синтетические поверхности: используйте минимальный уровень подачи пара, чтобы избежать повреждения поверхности. Применяйте соответствующие насадки и следуйте инструкциям производителя.
- Нержавеющая сталь: не применяйте абразивные щетки - они могут поцарапать поверхность. Для очистки лучше взять ручную насадку с резиновой вставкой или воспользоваться паровой струей без щетки. После уборки протрите поверхность мягкой сухой тряпкой, чтобы не осталось разводов.
Перед использованием всегда проверяйте рекомендации производителя очищаемого материала.
Кухня
Кухонные поверхности ежедневно загрязняются во время приготовления пищи - избежать этого невозможно. Именно поэтому паропылесос Kärcher SV 7 - идеальный помощник для восстановления чистоты и блеска на кухонных поверхностях. Мощный пар легко справляется даже с пригоревшим жиром и стойкими загрязнениями - без всякой химии.
Используйте паропылесосы на кухне с учетом следующих особенностей:
- Плита и варочная поверхность: для очистки плитки, конфорок и металлических элементов используйте точечное сопло или ручную насадку с микрофиброй. Избегайте длительного воздействия пара на электронику или сенсорные элементы.
- Кухонные фасады и мебель: лакированные и глянцевые поверхности обрабатывайте осторожно. Вместо прямой подачи пара слегка увлажните мягкую ткань и протрите поверхность вручную.
- Кухонные вытяжки и решетки: пар эффективно удаляет жир. Для металлических решеток можно использовать щетку с мягкой синтетической щетиной. Не применяйте жестких или металлических щеток, чтобы избежать царапин.
- Раковина, смесители, фурнитура: очищайте насадкой с мягким уплотнением или точечным соплом. Пар хорошо растворяет известковые отложения - без необходимости в химических средствах.
Ванная комната
Пар из паропылесоса Kärcher SV 7 обеспечивает эффективную и тщательную очистку смесителей, зеркал и кафеля в ванной комнате. Он проникает даже в самые маленькие щели и удаляет загрязнения без использования химических средств.
Используйте паропылесос в ванной комнате с учетом следующих особенностей:
- Смесители, душевые насадки, металлические элементы: пар эффективно растворяет известковый налет и водяные следы. Для очистки используйте точечную насадку или ручное сопло. После обработки протрите поверхность сухой микрофиброй, чтобы избежать разводов.
- Кафель и швы между плиткой: пар легко проникает в щели и очищает даже старые загрязнения. Для межплиточных швов используйте узкое сопло, при необходимости - с мягкой щеткой. Не рекомендуется очищать паром незащищенные или хрупкие швы.
- Стеклянные поверхности, зеркала, душевые перегородки: используйте насадку с микрофиброй или насадку для стекла. Обрабатывайте поверхность паром, после чего вытирайте насухо для достижения блеска без разводов.
- Умывальник и ванна: очистка паром позволяет быстро убрать мыльный налет и бактерии без использования агрессивной химии. Используйте ручную насадку или точечное сопло, избегая пластиковых частей с низкой термостойкостью.
- Пластиковые поверхности, полочки, дверцы: обрабатывайте на низком уровне подачи пара, чтобы не деформировать материал. Всегда проверяйте чувствительные участки на малозаметной зоне.
Пылесос с парогенератором: как использовать?
Короткая инструкция
Паропылесос SV 7 - это сочетание пароочистителя и пылесоса в одном устройстве. Он позволяет одновременно подавать пар, растворять грязь и сразу же ее всасывать. Вот краткая инструкция, как пользоваться этим прибором правильно и эффективно:
- Включение прибора
Вставьте штекер в розетку. Нажмите главный выключатель питания. Загорится индикатор работы.
- Активация подачи пара
Включите парогенератор, нажав кнопку на корпусе. Дождитесь, пока лампа давления перестанет мигать - устройство готово к работе с паром.
- Выбор уровня подачи пара
Установите мощность пара в соответствии с типом поверхности:
Уровень 1-2 - деликатные ткани, шторы, мягкая мебель.
Уровень 3 - пол, ковры, стекло.
Уровень 4-5 - жир, нагар, стойкие загрязнения.
Регулировка осуществляется поворотом колесика на корпусе.
- Включение всасывания
Управление мощностью всасывания - непосредственно на ручке. Для запуска обработки одновременно нажмите кнопку подачи пара и кнопку всасывания.
- Долив воды во время работы
Если вода в баке закончится, прибор подаст звуковой сигнал и загорится индикатор. Долейте воду в отдельный резервуар - ждать остывания не нужно. Благодаря системе с двумя баками SV 7 работает без перерыва.
Совет: для уменьшения образования накипи рекомендуется использовать смесь из 50% дистиллированной воды и 50% водопроводной воды. Не используйте только дистиллированную или дождевую воду.
Паропылесос для дома: использование для различных поверхностей
Используйте паропылесосы с учетом таких особенностей:
Дерево, мебель, двери: паропылесос для мебели используйте быстро и осторожно, чтобы не повредить лаковый или восковой слой. Оптимальный способ очистки — слегка увлажнить тканью паром и протереть поверхность.
Текстильные изделия: сначала обработайте паром на незаметном участке, дайте высохнуть и проверьте, нет ли изменений цвета или деформации.
Лакированные, пластиковые, синтетические поверхности: используйте минимальную мощность пара, чтобы избежать повреждений.
Нержавеющая сталь: не применяйте абразивные щетки. Очищайте ручным соплом с резиновой кромкой или точечным форсуночным струей без щетки.
Перед использованием всегда проверяйте рекомендации производителя очищаемого материала.
Аксессуары для паропылесоса Kärcher SV 7
С подходящими аксессуарами SV 7 становится настоящим универсальным помощником, которому по силам даже стойкие загрязнения. Для уборки твердых покрытий и ковров предусмотрены различные насадки. Круглые щетки, насадки для ручного сопла, насадки для мягкой мебели и многое другое расширяют возможности применения устройства и делают уборку более эффективной, быстрой и удобной.
