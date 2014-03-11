Паропылесос

Очистка паром, сухая и влажная уборка. Паропылесосы Kärcher чистят тремя способами — по желанию даже в одном рабочем цикле. С таким универсальным аппаратом чистота в вашем доме будет под контролем. Просто, удобно, с экономией времени и без химии.

Паропылесос Kärcher SV 7

Легко, удобно, быстро и экологично: уборка паропылесосом

Паровой пылесос Kärcher сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса для сухой уборки. Удаляя рассыпанный мусор, вы можете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Такой универсальный аппарат с соответствующими аксессуарами гарантирует безупречную чистоту во всем доме - легко, удобно, экономно и без всякой химии.

Непрерывная подача пара благодаря системе с двумя баками

Бак можно легко пополнять в любой момент - без остановки уборки. Никаких задержек: больше не нужно ждать, пока бак остынет, чтобы долить воду.

Паропылесос Kärcher SV 7 с двумя резервуарами

Чрезвычайно гигиенично

Благодаря пятиступенчатой регулировке подачи пара его интенсивность можно точно настроить под тип поверхности и степень загрязнения. Высокая температура пара обеспечивает не только видимую, но и по-настоящему глубокую и гигиеничную чистоту.

Гигиеничная уборка с паропылесосом Kärcher SV 7

Облегчение для аллергиков

Паропылесосы оснащены системой 4-уровневой фильтрации, не требующей использования фильтр-мешков: пыль связывается водяным фильтром, а HEPA-фильтр класса EN 1822:1998 задерживает мельчайшие частицы, способные проникать в легкие. Поэтому воздух, который выпускает аппарат, чище окружающего.

Паропылесос SV 7 обеспечивает гигиеническую уборку без химии

Удобное управление

Паропылесос Kärcher SV 7 отличается удобным и интуитивно понятным управлением. Мощность всасывания регулируется в четыре уровня прямо на рукоятке, а подача пара настраивается на самом приборе в пяти режимах — для максимальной эффективности на любых поверхностях.

Удобное управление паровым пылесосом SV 7

Паропылесос для дома: использование для разных поверхностей

Благодаря широкому набору аксессуаров паропылесос Kärcher SV 7 подходит для уборки во всём доме — без применения химии. Разные насадки позволяют очищать паром и пылесосить полы, мебель, поверхности, а также освежать ковры, мыть окна, обрабатывать швы и труднодоступные участки.

Жилые помещения

Паропылесос Kärcher SV 7 - это простое, удобное и быстрое решение для уборки в жилых помещениях. Твердые напольные покрытия, мягкая мебель или ковры - SV 7 справится с любой поверхностью благодаря надежной конструкции и эффективному действию пара.

Используйте паропылесос для мебели с учетом следующих особенностей:

  • Дерево, мебель, двери: избегайте прямого воздействия пара на лакированные или вощеные поверхности, поскольку высокая температура может повредить покрытие. Рекомендуется слегка увлажнить мягкую ткань паром и осторожно протереть поверхность.
  • Текстильные изделия: перед обработкой паром протестируйте на незаметном участке, чтобы убедиться в устойчивости цвета и отсутствии деформаций.
  • Лакированные, пластиковые, синтетические поверхности: используйте минимальный уровень подачи пара, чтобы избежать повреждения поверхности. Применяйте соответствующие насадки и следуйте инструкциям производителя.
  • Нержавеющая сталь: не применяйте абразивные щетки - они могут поцарапать поверхность. Для очистки лучше взять ручную насадку с резиновой вставкой или воспользоваться паровой струей без щетки. После уборки протрите поверхность мягкой сухой тряпкой, чтобы не осталось разводов.

Перед использованием всегда проверяйте рекомендации производителя очищаемого материала.

Очистка плитки с помощью паропылесоса
Очистка мягкой мебели паропылесосом
Чистка ковров паропылесосом

Кухня

Кухонные поверхности ежедневно загрязняются во время приготовления пищи - избежать этого невозможно. Именно поэтому паропылесос Kärcher SV 7 - идеальный помощник для восстановления чистоты и блеска на кухонных поверхностях. Мощный пар легко справляется даже с пригоревшим жиром и стойкими загрязнениями - без всякой химии.

Используйте паропылесосы на кухне с учетом следующих особенностей:

  • Плита и варочная поверхность: для очистки плитки, конфорок и металлических элементов используйте точечное сопло или ручную насадку с микрофиброй. Избегайте длительного воздействия пара на электронику или сенсорные элементы.
  • Кухонные фасады и мебель: лакированные и глянцевые поверхности обрабатывайте осторожно. Вместо прямой подачи пара слегка увлажните мягкую ткань и протрите поверхность вручную.
  • Кухонные вытяжки и решетки: пар эффективно удаляет жир. Для металлических решеток можно использовать щетку с мягкой синтетической щетиной. Не применяйте жестких или металлических щеток, чтобы избежать царапин.
  • Раковина, смесители, фурнитура: очищайте насадкой с мягким уплотнением или точечным соплом. Пар хорошо растворяет известковые отложения - без необходимости в химических средствах.
Очистка вытяжки с помощью паропылесоса
Очистка варочной панели с помощью паропылесоса
Очистка газовой плиты с помощью паропылесоса

Ванная комната

Пар из паропылесоса Kärcher SV 7 обеспечивает эффективную и тщательную очистку смесителей, зеркал и кафеля в ванной комнате. Он проникает даже в самые маленькие щели и удаляет загрязнения без использования химических средств.

Используйте паропылесос в ванной комнате с учетом следующих особенностей:

  • Смесители, душевые насадки, металлические элементы: пар эффективно растворяет известковый налет и водяные следы. Для очистки используйте точечную насадку или ручное сопло. После обработки протрите поверхность сухой микрофиброй, чтобы избежать разводов.
  • Кафель и швы между плиткой: пар легко проникает в щели и очищает даже старые загрязнения. Для межплиточных швов используйте узкое сопло, при необходимости - с мягкой щеткой. Не рекомендуется очищать паром незащищенные или хрупкие швы.
  • Стеклянные поверхности, зеркала, душевые перегородки: используйте насадку с микрофиброй или насадку для стекла. Обрабатывайте поверхность паром, после чего вытирайте насухо для достижения блеска без разводов.
  • Умывальник и ванна: очистка паром позволяет быстро убрать мыльный налет и бактерии без использования агрессивной химии. Используйте ручную насадку или точечное сопло, избегая пластиковых частей с низкой термостойкостью.
  • Пластиковые поверхности, полочки, дверцы: обрабатывайте на низком уровне подачи пара, чтобы не деформировать материал. Всегда проверяйте чувствительные участки на малозаметной зоне.
Чистка плитки в ванной с помощью паропылесоса
Чистка зеркала паровым пылесосом
Чистка сантехники с помощью паропылесоса

Пылесос с парогенератором: как использовать?

Как пользоваться паропылесосом Kärcher SV 7

Короткая инструкция

Паропылесос SV 7 - это сочетание пароочистителя и пылесоса в одном устройстве. Он позволяет одновременно подавать пар, растворять грязь и сразу же ее всасывать. Вот краткая инструкция, как пользоваться этим прибором правильно и эффективно:

  1. Включение прибора
    Вставьте штекер в розетку. Нажмите главный выключатель питания. Загорится индикатор работы.
  2. Активация подачи пара
    Включите парогенератор, нажав кнопку на корпусе. Дождитесь, пока лампа давления перестанет мигать - устройство готово к работе с паром.
  3. Выбор уровня подачи пара
    Установите мощность пара в соответствии с типом поверхности:
    Уровень 1-2 - деликатные ткани, шторы, мягкая мебель.
    Уровень 3 - пол, ковры, стекло.
    Уровень 4-5 - жир, нагар, стойкие загрязнения.
    Регулировка осуществляется поворотом колесика на корпусе.
  4. Включение всасывания
    Управление мощностью всасывания - непосредственно на ручке. Для запуска обработки одновременно нажмите кнопку подачи пара и кнопку всасывания.
  5. Долив воды во время работы
    Если вода в баке закончится, прибор подаст звуковой сигнал и загорится индикатор. Долейте воду в отдельный резервуар - ждать остывания не нужно. Благодаря системе с двумя баками SV 7 работает без перерыва.

Совет: для уменьшения образования накипи рекомендуется использовать смесь из 50% дистиллированной воды и 50% водопроводной воды. Не используйте только дистиллированную или дождевую воду.

Паропылесос для дома: использование для различных поверхностей

Паропылесос для дома Kärcher SV 7

Используйте паропылесосы с учетом таких особенностей:

Дерево, мебель, двери: паропылесос для мебели используйте быстро и осторожно, чтобы не повредить лаковый или восковой слой. Оптимальный способ очистки — слегка увлажнить тканью паром и протереть поверхность.

Текстильные изделия: сначала обработайте паром на незаметном участке, дайте высохнуть и проверьте, нет ли изменений цвета или деформации.

Лакированные, пластиковые, синтетические поверхности: используйте минимальную мощность пара, чтобы избежать повреждений.

Нержавеющая сталь: не применяйте абразивные щетки. Очищайте ручным соплом с резиновой кромкой или точечным форсуночным струей без щетки.

Перед использованием всегда проверяйте рекомендации производителя очищаемого материала.

Аксессуары для паропылесоса Kärcher SV 7

С подходящими аксессуарами SV 7 становится настоящим универсальным помощником, которому по силам даже стойкие загрязнения. Для уборки твердых покрытий и ковров предусмотрены различные насадки. Круглые щетки, насадки для ручного сопла, насадки для мягкой мебели и многое другое расширяют возможности применения устройства и делают уборку более эффективной, быстрой и удобной.

Ручная насадка для парового пылесоса
Удаление стойких пятен с помощью пара
Напольная насадка для парового пылесоса

