Моющие пылесосы

Для тщательной очистки ковров и мягкой мебели

Водяные пылесосы Kärcher очищают ковры, обивку мягкой мебели и матрасы до самой глубины волокон. Раствор моющего средства под давлением распыляется на поверхность ковра, проникает в ворс и сразу же всасывается вместе с растворенной грязью. Это обеспечивает удаление жировых пятен, запахов и любых загрязнений, в том числе пыльцы, спор грибков, бактерий и выделений клещей.

Для людей, страдающих аллергией на домашнюю пыль, а также для владельцев домашних питомцев рекомендуется использовать моющий пылесос, способный очистить все мягкие текстильные поверхности.

Кроме того, пылесосы Kärcher в сочетании с соответствующими аксессуарами могут выполнять все функции хозяйственного пылесоса.