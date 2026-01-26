Моющий пылесос SE 6 Signature Line
Моющий пылесос SE 6 Signature Line обеспечивает тщательную очистку текстильных поверхностей, гарантируя гигиену вплоть до волокон. Идеально подходит для семей, людей, страдающих аллергией и владельцев домашних животных.
Только наши самые инновационные продукты носят подпись пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. В дополнение к надписи, как эксклюзивному элементу дизайна, моющий пылесос SE 6 Signature Line обладает впечатляющей производительностью и особенно широким ассортиментом аксессуаров. Благодаря привлекательной конструкции с улучшенным механизмом, устройство обеспечивает гигиеническую чистоту на многих текстильных поверхностях. Проверенная временем технология экстракции Karcher обеспечивает лучшие результаты очистки: свежая водопроводная вода и моющее средство для ковров Karcher RM 519 распыляются под давлением глубоко в текстильные волокна, а затем всасываются обратно вместе с разрыхленной грязью — идеально подходит для семей, людей, страдающих аллергией и владельцев домашних животных. SE 6 Signature Line — это многофункциональный продукт 3-в-1, который также можно использовать как полноценный пылесос для сухой и влажной уборки с его аксессуарами. Другие особенности оборудования: система с двумя съемными резервуарами для чистой и грязной воды, эргономичная ручка для удобной транспортировки и практичное хранение аксессуаров на устройстве. После использования устройство легко очищается, что обеспечивает долгий срок службы.
Особенности и преимущества
Преимущества Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения. Эксклюзивную эргономичную опорную ручку можно прикрепить к трубкам для лучшего направления при чистке ковровых покрытий.
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Легкая и быстрая очистка с помощью эффективного метода распылительной экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Удобная система с 2 резервуарамиДва отдельных бака для чистой и грязной воды с ручкой для переноски. Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
- Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Эргономичная опорная ручка
- Эксклюзивная ручка делает уборку больших текстильных поверхностей удобной и легкой с помощью распылительной экстракции.
- Регулировка по высоте: положение ручки можно индивидуально отрегулировать в соответствии с ростом пользователя.
- Удобное управление двумя руками.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
- Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
- Удобство использования благодаря эргономичной насадке для пола с функцией распыления и экстракции для больших ковровых покрытий, используемой вместе с опорной ручкой, а также насадке для мягкой мебели и щелевой насадке для обивочных поверхностей.
- Универсальные возможности благодаря широкому набору принадлежностей для влажной и сухой уборки, включающему переключаемую насадку для сухой уборки пола. Совместимость с многочисленными принадлежностями для хозяйственных пылесосов.
Возможность удобного хранения принадлежностей
- Насадки и всасывающий шланг можно удобно хранить на корпусе аппарата, благодаря чему они всегда находятся под рукой.
Удобство уборки с использованием плоского складчатого фильтра
- Возможность чередования сбора влажного и сухого мусора без перерывов на замену фильтра.
- Тщательная уборка с эффективным пылезадержанием.
- Отдельная крышка для быстрого и удобного извлечения фильтра без контакта с грязью.
Привлекательный дизайн с большими кнопками, удобными поворотными замками и эргономичной ручкой для переноски
- Для удобства в обращении.
- Обеспечивает удобную транспортировку моющего пылесоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Рабочая ширина (мм)
|227
|Объем бака для чистой воды (л)
|4
|Объем бака для грязной воды (л)
|4
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|6
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,596
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|424 x 320 x 466
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм
- Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
- Насадка для уборки шерсти с обивки мебели
- Щелевая насадка
- Насадка для сухой уборки пола: перекл.
- Насадка для мягкой мебели
- Плоский складчатый фильтр: Стандарт
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 1 л
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Опорная ручка
- Система 2 резервуаров
- Практичное размещение шланга и аксессуаров
Видео
Области применения
- Ковры
- Мягкая мебель
- Ковровое покрытие
- Автомобильные сиденья
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки
- Матрасы
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SE 6 Signature Line
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.