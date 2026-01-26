Моющий пылесос SE 6 Signature Line

Моющий пылесос SE 6 Signature Line обеспечивает тщательную очистку текстильных поверхностей, гарантируя гигиену вплоть до волокон. Идеально подходит для семей, людей, страдающих аллергией и владельцев домашних животных.

Только наши самые инновационные продукты носят подпись пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. В дополнение к надписи, как эксклюзивному элементу дизайна, моющий пылесос SE 6 Signature Line обладает впечатляющей производительностью и особенно широким ассортиментом аксессуаров. Благодаря привлекательной конструкции с улучшенным механизмом, устройство обеспечивает гигиеническую чистоту на многих текстильных поверхностях. Проверенная временем технология экстракции Karcher обеспечивает лучшие результаты очистки: свежая водопроводная вода и моющее средство для ковров Karcher RM 519 распыляются под давлением глубоко в текстильные волокна, а затем всасываются обратно вместе с разрыхленной грязью — идеально подходит для семей, людей, страдающих аллергией и владельцев домашних животных. SE 6 Signature Line — это многофункциональный продукт 3-в-1, который также можно использовать как полноценный пылесос для сухой и влажной уборки с его аксессуарами. Другие особенности оборудования: система с двумя съемными резервуарами для чистой и грязной воды, эргономичная ручка для удобной транспортировки и практичное хранение аксессуаров на устройстве. После использования устройство легко очищается, что обеспечивает долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Моющий пылесос SE 6 Signature Line: Преимущества Signature Line
Преимущества Signature Line
Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения. Эксклюзивную эргономичную опорную ручку можно прикрепить к трубкам для лучшего направления при чистке ковровых покрытий.
Моющий пылесос SE 6 Signature Line: Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборки
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборки
Тщательная очистка текстильных поверхностей. Легкая и быстрая очистка с помощью эффективного метода распылительной экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Моющий пылесос SE 6 Signature Line: Удобная система с 2 резервуарами
Удобная система с 2 резервуарами
Два отдельных бака для чистой и грязной воды с ручкой для переноски. Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
  • Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
  • Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
  • Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
  • Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Эргономичная опорная ручка
  • Эксклюзивная ручка делает уборку больших текстильных поверхностей удобной и легкой с помощью распылительной экстракции.
  • Регулировка по высоте: положение ручки можно индивидуально отрегулировать в соответствии с ростом пользователя.
  • Удобное управление двумя руками.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
  • Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
  • Удобство использования благодаря эргономичной насадке для пола с функцией распыления и экстракции для больших ковровых покрытий, используемой вместе с опорной ручкой, а также насадке для мягкой мебели и щелевой насадке для обивочных поверхностей.
  • Универсальные возможности благодаря широкому набору принадлежностей для влажной и сухой уборки, включающему переключаемую насадку для сухой уборки пола. Совместимость с многочисленными принадлежностями для хозяйственных пылесосов.
Возможность удобного хранения принадлежностей
  • Насадки и всасывающий шланг можно удобно хранить на корпусе аппарата, благодаря чему они всегда находятся под рукой.
Удобство уборки с использованием плоского складчатого фильтра
  • Возможность чередования сбора влажного и сухого мусора без перерывов на замену фильтра.
  • Тщательная уборка с эффективным пылезадержанием.
  • Отдельная крышка для быстрого и удобного извлечения фильтра без контакта с грязью.
Привлекательный дизайн с большими кнопками, удобными поворотными замками и эргономичной ручкой для переноски
  • Для удобства в обращении.
  • Обеспечивает удобную транспортировку моющего пылесоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Рабочая ширина (мм) 227
Объем бака для чистой воды (л) 4
Объем бака для грязной воды (л) 4
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Длина кабеля (м) 6
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,5
Вес (с упаковкой) (кг) 12,596
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 424 x 320 x 466
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
  • Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм
  • Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
  • Насадка для уборки шерсти с обивки мебели
  • Щелевая насадка
  • Насадка для сухой уборки пола: перекл.
  • Насадка для мягкой мебели
  • Плоский складчатый фильтр: Стандарт
  • Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 1 л
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
  • Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью

Оснащение

  • Опорная ручка
  • Система 2 резервуаров
  • Практичное размещение шланга и аксессуаров
Видео

Области применения
  • Ковры
  • Мягкая мебель
  • Ковровое покрытие
  • Автомобильные сиденья
  • Домашний текстиль, например шторы или наволочки
  • Матрасы
