Моющий пылесос SE 3 Compact Home

Мощный и энергоэффективный моющий пылесос обеспечивает эффективную глубокую очистку текстильных поверхностей, таких как обивка мягкой мебели. Его компактная конструкция и возможность промывки во время работы делают процесс уборки максимально удобным и эффективным.

Моющий пылесос Kärcher SE 3 Compact Home сочетает компактный дизайн и мощную технологию глубокой очистки, что позволяет легко справляться с загрязнениями на текстильных поверхностях, таких как обивка мебели, дорожки и небольшие ковры. Благодаря компактным размерам, пылесос не только прост в обращении, но и занимает минимум места при хранении, что позволяет быстро подготовить его к работе даже в случае неожиданных загрязнений. Длинный и гибкий всасывающий шланг со встроенной трубкой для подачи моющего средства обеспечивает удобную очистку труднодоступных мест, а длинный кабель предоставляет полную свободу движения во время уборки. Практичные аксессуары хранятся непосредственно на аппарате, что позволяет всегда иметь их под рукой. Система баков «2 в 1» минимизирует контакт с грязью во время работы, а функция промывки после использования предотвращает размножение бактерий и появление неприятных запахов. В комплект входят насадки для мягкой мебели, щелей и чистящее средство.

Особенности и преимущества
Моющий пылесос SE 3 Compact Home: Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборки
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборки
Тщательная очистка текстильных поверхностей. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей. Быстрая и неутомительная очистка благодаря эффективному методу «распыление с всасыванием» в сочетании с мощным, но энергоэффективным двигателем.
Моющий пылесос SE 3 Compact Home: Специально разработанные принадлежности для комфортной глубокой очистки
Специально разработанные принадлежности для комфортной глубокой очистки
Моющая насадка для мягкой мебели легко и быстро удаляет даже глубокие загрязнения, а моющая щелевая насадка облегчает процесс очистки в самых труднодоступных местах. Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
Моющий пылесос SE 3 Compact Home: Гигиеническая функция промывки
Гигиеническая функция промывки
По окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
  • Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
  • С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
  • Хранение аппарата с экономией места.
Система 2 резервуаров
  • Легкое наполнение бака для чистой воды.
  • Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
  • Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
  • Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
  • Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
  • Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
  • Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Площадка для укладки мелких предметов
  • Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
  • Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Простое и удобное использование
  • Удобное включение и выключение аппарата.
  • Интуитивно понятное управление.
  • Моментальная готовность к работе.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 500
Рабочий радиус (м) 5,8
Объем бака для чистой воды (л) 1,7
Объем бака для грязной воды (л) 2,9
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Длина кабеля (м) 3,6
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,26
Вес (с упаковкой) (кг) 6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 450 x 225 x 260

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
  • Насадка для уборки шерсти с обивки мебели
  • Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
  • Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью

Оснащение

  • Хранение кабеля
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Система 2 резервуаров
  • Практичное размещение шланга и аксессуаров
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Функция промывки
Моющий пылесос SE 3 Compact Home
Моющий пылесос SE 3 Compact Home
Моющий пылесос SE 3 Compact Home

Видео

Области применения
  • Ковры
  • Обивка
  • Автомобильные сиденья
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SE 3 Compact Home

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

