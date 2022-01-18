Ручные вертикальные пылесосы

Легкая очистка - система без мешков

Система фильтрации в вертикальных пылесосах Керхер заслуживает особого внимания. Модели VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily оснащены трехуровневой системой фильтрации. Включает она фильтр циклонного типа, фильтр предварительной очтистки и HEPA-фильтр, который улавливает до 99.97% частиц размером до 0.3 микрон. Это особенно важно для аллергиков и семей с маленькими детьми, так как воздух в доме становится значительно чище.

Фильтры легко извлекаются и чистятся, что делает обслуживание пылесосов простым и удобным. Регулярная чистка фильтров помогает поддерживать высокую эффективность пылесоса и продлевает срок его службы.

Эти высокотехнологичные решения делают вертикальные пылесосы Керхер не только мощными и эффективными в уборке, но и гарантируют поддержание здоровой атмосферы в вашем доме. Выбирайте модель, которая подходит именно вам, и наслаждайтесь чистотой и свежестью каждый день.