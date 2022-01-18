Ручные вертикальные пылесосы

Современные вертикальные пылесосы от Керхер: комфорт и мощь в каждом уголке вашего дома

Современные технологии, удобство использования и высокая эффективность – основные характеристики вертикальных пылесосов от Керхер. Модели VC 7 Cordless yourMax, VC 6 Cordless ourFamily и VC 4 Cordless представляют собой вершину технологического прогресса в дизайне и функциональности уборочной техники.

Вертикальные пылесосы Karcher
VC 7 Cordless yourMax

VC 7 Cordless yourMax - мобильность и многофункциональность

Купить пылесос беспроводной вертикальный VC 7 Cordless yourMax – значит выбрать устройство, которое легко справится с любыми загрязнениями благодаря мощному двигателю и продвинутой системе фильтрации. Этот пылесос швабра беспроводной не требует постоянного подключения к сети, что дает вам свободу движения по всему дому без хлопот с распутыванием и перемещением проводов.

VC 6 Cordless ourFamily

VC 6 Cordless ourFamily - долговечность и экономичность

Вертикальный пылесос без провода VC 6 Cordless ourFamily обеспечивает высокую эффективность уборки при низком энергопотреблении благодаря энергоэффективному двигателю и оптимизированной системе всасывания. Простота в обслуживании и возможность регулировки мощности делают эту модель идеальной для семейного использования. 

VC 4 Cordless myHome

VC 4 Cordless - компактность и мощность в одном устройстве

Если вам нужен вертикальный пылесос для сухой уборки, который легко хранить и использовать, то модель VC 4 Cordless станет вашим идеальным выбором. Несмотря на свои компактные размеры, этот пылесос способен справиться с загрязнениями так же эффективно, как и его более крупные аналоги.

Система фильтрации: чистота и безопасность

Система фильтрации

Легкая очистка - система без мешков

Система фильтрации в вертикальных пылесосах Керхер заслуживает особого внимания. Модели VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily оснащены трехуровневой системой фильтрации. Включает она фильтр циклонного типа, фильтр предварительной очтистки и HEPA-фильтр, который улавливает до 99.97% частиц размером до 0.3 микрон. Это особенно важно для аллергиков и семей с маленькими детьми, так как воздух в доме становится значительно чище.

Фильтры легко извлекаются и чистятся, что делает обслуживание пылесосов простым и удобным. Регулярная чистка фильтров помогает поддерживать высокую эффективность пылесоса и продлевает срок его службы.

Эти высокотехнологичные решения делают вертикальные пылесосы Керхер не только мощными и эффективными в уборке, но и гарантируют поддержание здоровой атмосферы в вашем доме. Выбирайте модель, которая подходит именно вам, и наслаждайтесь чистотой и свежестью каждый день.

Инновационная очистка фильтра с помощью специального инструмента

Одной из ключевых особенностей пылесосов серий VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax является система очистки фильтра с использованием специального инструмента, предоставляющего возможность удобного и гигиеничного обслуживания устройства. Этот инструмент предназначен для того, чтобы пользователь мог очистить входной фильтр без прямого контакта с пылью и грязью.

Процесс очистки прост и интуитивно понятен: вам нужно лишь вставить фильтр в предназначенный для этого очиститель фильтра. После этого следует включить пылесос и вручную прокрутить механизм очистителя. В результате этого действия фильтр эффективно очищается от накопившейся пыли, что позволяет поддерживать оптимальную работоспособность пылесоса и продлевает срок службы самого фильтра.

Для владельцев моделей из серии VC 4 Cordless myHome также доступна возможность приобретения этого инструмента отдельно, что делает процесс ухода за пылесосом еще более удобным и эффективным. Использование специального инструмента для очистки фильтра не только упрощает обслуживание устройства, но и значительно повышает уровень гигиены в процессе уборки, избавляя пользователя от необходимости контактировать с собранной грязью.

Таким образом, благодаря этой функции, пылесосы Керхер становятся идеальным выбором для тех, кто ценит чистоту, удобство и продолжительную службу своих уборочных устройств.

Инновационная очистка фильтра

Вертикальные пылесосы Керхер: идеальные помощники для сухой уборки

Таким образом, вертикальные пылесосы Керхер объединяют в себе немецкое качество, передовые технологии и функциональный дизайн, что делает их идеальным выбором для эффективной сухой уборки вашего дома. 

VC 7 Cordless yourMax и VC 6 Cordless ourFamily выделяются на фоне других благодаря своим беспроводным возможностям, что обеспечивает большую свободу движений при уборке. Эти мощные вертикальные пылесосы способны эффективно собирать пыль и мусор, делая ваш дом идеально чистым без лишних усилий. Они оснащены трехуровневыми системами фильтрации, которые значительно улучшают качество воздуха в помещении, делая его более здоровым для жильцов.

VC 4 Cordless myHome предлагает те же высокие стандарты уборки в более компактном и доступном варианте. Этот вертикальный пылесос идеален для малогабаритных квартир и быстрой уборки. Его легко хранить и использовать, благодаря чему уборка становится не нагрузкой, а легкой и приятной задачей.

Все модели оборудованы инновационными системами очистки фильтра, позволяющими поддерживать их в оптимальном состоянии без контакта с грязью. Это не только удобно, но и гигиенично. Кроме того, если вам нужен вертикальный пылесос или типа стойка, палка, Керхер предлагает различные варианты, которые отлично впишутся в ваш быт и помогут поддерживать порядок в доме.

Вертикальные пылесосы с питанием от сети, хотя и эффективны, становятся менее актуальными из-за их ограниченной мобильности и неудобства использования. Шнур, ограничивающий радиус действия и требующий постоянной смены розеток во время уборки, существенно затрудняет процесс, особенно в больших домах или местах с малым количеством доступных розеток. В ответ на современные требования удобства и мобильности, беспроводные вертикальные пылесосы становятся более предпочтительным выбором, обеспечивая пользователю свободу перемещения и упрощая процесс уборки.

VC 7 Cordless

Где купить пылесос вертикальный?

Купить вертикальный пылесос Керхер вы можете в Киеве или другом городе Украины, при этом вы получаете надежное устройство, которое прослужит вам долгие годы, сохраняя ваш дом чистым и уютным. Вертикальные пылесосы Керхер – это превосходное сочетание стиля, мощности и удобства использования, идеально подходящее для современного жилища.

Вы можете приобрести нашу продукцию в нашем интернет-магазине, в сетевых магазинах наших партнеров, а также в фирменных магазинах.

> Найти магазин

