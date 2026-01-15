Аккумуляторный триммер для газонов
Аккумуляторный триммер для травы Kärcher - универсальный помощник в саду. Не только обеспечивает аккуратный срез даже по краям газона, но и является незаменимым для стрижки труднодоступных мест, в частности углов и узких участков. Эргономичный дизайн ручки гарантирует удобное положение тела во время работы, предотвращая чрезмерную нагрузку на спину.
Особенности
Автоматическая регулировка нейлоновой лески
Мощный двигатель и автоматическая регулировка нейлоновой лески гарантируют безупречный результат при стрижке травы. Для начала работы достаточно установить катушку в нижнюю часть барабана - и ваш аккумуляторный триммер будет готов к использованию. Если леска закончится во время работы, ее можно автоматически подрегулировать нажатием переключателя устройства.
Триммерная леска из скрученного нейлона для точного среза
Скрученная нейлоновая леска обеспечивает чистый и точный срез при стрижке травы. Это позволяет значительно аккуратнее подстригать газон, особенно по краям и в труднодоступных местах.
Дополнительное использование триммерных ножей для сложных работ
Триммер садовый подходит не только для стрижки краев газона, но и для ухода за большими площадями или участками с дикой растительностью. При необходимости можно использовать лезвия триммера для более сложных задач, в частности стрижки густой поросли или сорняков.
Всегда ровный срез по краям газона благодаря вращающейся головке триммера.
Технология Real Time: аккумулятор показывает оставшееся время работы, время зарядки и емкость.
Эргономичное решение для скашивания и подравнивания даже под низкими объектами, например, садовыми скамейками
Приспособление для защиты растений предотвращает их повреждения во время работы.
Индивидуальная регулировка высоты обеспечивает правильное и комфортное рабочее положение.
Предохранительный кожух защищает пользователя от травы, разлетающейся во время скашивания.
Преимущества
Рекомендации по использованию
Подробнее о том, как лучше всего использовать триммер садовый.
Подготовка
Перед работой проверьте участок: уберите камни, ветки и другие предметы. Для ровных территорий подойдут электрические и аккумуляторные триммеры, а для неровного рельефа - модели с верхним расположением двигателя.
Кошение
- Двигайте триммером справа налево, чтобы трава укладывалась ровно.
- На склонах начинайте снизу, двигаясь горизонтальными полосами.
- Возле деревьев и бордюров используйте леску, чтобы избежать повреждений.
Уход
После работы очистите триммер от травы и храните в сухом месте. Если леска прячется внутрь - выключите устройство и поправьте вручную. Храните инструмент в сухом месте, подальше от влаги и пыли.
Kärcher Battery Power 18 В
LTR 18-25 Battery
Аккумуляторный триммер для газона LTR 18-25 Battery удобно размещается в руке пользователя, а диаметр среза 25 см позволяет легко проникать во все углы и узкие места в саду, обеспечивая точную и аккуратную стрижку газона.
Напряжение аккумулятора: 18 В
Диаметр среза: 25 cм
Скорость резки: 9500 об/мин
Толщина лески триммера: 1.6 мм
Производительность на одной зарядке*: 300 м
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.
LTR 18-30 Battery
Удобная стрижка газона с помощью аккумуляторного триммера для газона LTR 18-30 Battery. Возможность регулирования угла наклона триммера позволяет производить стрижку даже под объектами, расположенными низко над землей.
Напряжение аккумулятора: 18 В
Диаметр среза: 30 cм
Скорость резки: 7800 об/мин
Толщина лески триммера: 1.6 мм
Производительность на одной зарядке*: 350 м
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.
LTR 3-18 Dual Battery
Мощный, эффективный и удобный - высокопроизводительный двигатель 36 В, работающий от двух аккумуляторов 18 В, превращает стрижку газона в удовольствие. Также высокоэффективен на высокой траве.
Напряжение аккумулятора: 2 x 18 В = 36 В мощность двигателя
Диаметр стрижки: 30 см
Скорость: 7400 об/мин
Диаметр лески: 1,6 мм
Производительность на одном заряде аккумулятора*: 600 м
* Максимальная производительность с 2 x 18 В / 2,5 Ач сменными батареями Kärcher Battery Power.
Kärcher Battery Power 36 В
LTR 36-33 Battery
Аккумулятор на 36 В и максимальная производительность в 600 м скашивания на одну зарядку делают LTR 36-33 Battery настоящим флагманом линейки триммеров Kärcher. При этом инструмент остается удобным для пользователя с эргономической точки зрения, благодаря плечевому ремню и рукоятке с двумя ручками.
Напряжение аккумулятора: 36 В
Диаметр среза: 28-33 cм
Скорость резки: 7000 об/мин
Толщина лески триммера: 2.0 мм
Производительность на одной зарядке*: 600 м
* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В/2,5 А·ч.
Триммер для травы: разновидности
Как купить электрический триммер для травы? Прежде всего нужно определиться с разновидностью.
Традиционные топливные модели
На первый взгляд кажется, что это мощное решение для больших участков. Однако на практике это тяжелое, шумное оборудование, которое требует регулярного обслуживания и расходов на топливо. Кроме того, во время работы выделяются выхлопные газы, что делает их менее экологичными и неудобными в использовании.
Сетевые электрические модели
Триммер электрический для травы с подключением к сети производит впечатление доступного и тихого инструмента, однако зависит от розетки. Основные плюсы — доступная цена и экологичность. Однако длина шнура ограничивает зону действия, а удлинители создают лишние неудобства и риски во время работы.
Аккумуляторные триммеры Kärcher — оптимальный выбор
Аккумуляторные триммеры Kärcher сочетают все преимущества других типов, устраняя их недостатки. Они обеспечивают тишину и экологичность, при этом предоставляя полную мобильность без привязки к розетке. Эти модели не требуют топлива, легко справляются с любыми задачами на приусадебном участке и отличаются надежностью немецкого качества.
Среди ключевых преимуществ аккумуляторных триммеров Kärcher — удобство использования, минимальный вес, быстрая зарядка и длительное время работы. Это идеально сбалансированное решение для тех, кто ценит комфорт, удобство и максимальную эффективность работы на участке.
Как выбрать триммер садовый электрический?
Каждая характеристика важна. Обязательно сравните перед приобретением.
Площадь и рельеф участка
Для небольших газонов и подрезания по краям идеально подходит модель Kärcher LTR 18-25 Battery — сверхлегкий и эргономичный инструмент для точных работ. Если имеете сложный рельеф или густую растительность, обратите внимание на LTR 36-33 Battery или LTR 3-18 Dual Battery Set — мощные триммеры, способные справляться даже с высокой травой и сорняками.
Ширина покоса
Триммеры для покоса травы Kärcher имеют оптимальную ширину скашивания для каждой задачи: узкая головка в моделях LTR 18-25 (диаметр резки 25 см) и LTR 18-30 (диаметр резки 30 см) обеспечивает точное подрезание в труднодоступных местах, а более широкий покос в LTR 36-33 (диаметр резки 33 см) позволяет быстро обрабатывать большие площади.
Конструкция штанги
У триммеров Kärcher разные типы штанг и все модели отличаются удобным весом для работы без переутомления: у LTR 18-25 – фиксированная штанга (простой и легкий вариант для небольших участков), у LTR 18-30 и LTR 3-18 Dual Battery – телескопическая, которую можно отрегулировать под рост пользователя для максимального удобства, а у самого мощного LTR 36-33 – разъемная штанга, сочетающая силу с возможностью компактного хранения и транспортировки.
Режущее оборудование
В тримерах Kärcher используется скрученная леска с автоматической подачей: в LTR 18-25 и LTR 18-30 она имеет диаметр 1,6 мм (в 18-30 дополнительно можно ставить пластиковый нож), в более мощном LTR 3-18 Dual Battery – более толстая леска 2 мм с опцией ножа, а у флагманского LTR 36-33 также 2 мм леска с 3-ступенчатой регулировкой ширины среза и возможностью работы с ножом, что позволяет эффективно косить даже густую и высокую траву. При этом в модели LTR 36-33 предусмотрена автоматическая регулировка длины лески для удобной непрерывной работы.
Вес и габариты
Вес триммеров Kärcher отличается в зависимости от модели: LTR 18-25 – 1,85 кг, чрезвычайно легкий и удобный для длительной работы; LTR 18-30 – 2,5 кг, с телескопической штангой для комфортной работы под разный рост; LTR 3-18 Dual Battery – 2,42 кг, оптимальный по балансу мощности и веса; LTR 36-33 – 2,7 кг, но благодаря разъемной штанге и плечевому ремню им комфортно пользоваться даже во время длительного кошения.
Комплектация
Комплектация триммеров Kärcher различается по моделям: LTR 18-25 Battery Set сразу поставляется с аккумулятором и быстрым зарядным устройством; LTR 18-30 Battery продается без аккумулятора и зарядки; LTR 3-18 Dual Battery Set имеет в комплекте два аккумулятора 18 В и быстрое двухканальное зарядное устройство для длительной работы; а самый мощный LTR 36-33 Battery также идет без аккумулятора и зарядки, зато оснащен плечевым ремнем для удобства во время кошения.
Гарантия
Выбирайте модель с гарантией, чтобы получить возможность бесплатного ремонта при необходимости. Это также сигнализирует о качестве изделия. На все аккумуляторные триммеры Kärcher предоставляется официальная гарантия на 1 год, которую можно продлить до 2 лет при условии регистрации на сайте. Мы — за долговечность техники.
Цена
Стоимость триммера зависит от технических характеристик и комплектации. Сомневаетесь, триммер купить для травы электрический или иной разновидности? Выбирайте мини триммер для травы с оптимальным соотношением цены и качества для долговременного использования.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.