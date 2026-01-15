Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery

Эргономичный для захвата, ультралегкий и простой в эксплуатации: аккумуляторный триммер для LTR 18-25. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Аккумуляторный триммер LTR 18-25 с батарейным питанием - это бесшумное и надежное оборудование. Его витая линия резки является особенно полезной функцией: она не только гарантирует точный срез, но и легко достигает каждого уголка сада. Линия регулируется автоматически, чтобы обеспечить идеальную длину. Более того, функция обрезки кромок облегчает создание чистых, четких краев вдоль дорожек и патио. Аккумуляторный триммер чрезвычайно легок, а конструкция рукоятки двумя руками делает его очень удобным для хранения и использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery: Эффективная система резки
Эффективная система резки
Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery: Возможность использования ножа
Возможность использования ножа
Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery: Малый вес
Малый вес
Легкий триммер позволяет без переутомления скашивать газонную траву.
Автоматическое удлинение лески
  • Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Эргономичная рукоятка
  • Вторая рукоятка обеспечивает работу в удобной позе, уменьшающей нагрузку на опорно-двигательный аппарат.
Практичный защитный кожух
  • Защитный кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы.
  • Возможность удобной укладки инструмента на время перерывов в работе благодаря дополнительным опорным точкам.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Оптимальное использование лезвий триммера
  • Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Диаметр резки (см) 25
Стримерный резак Голова триммера
Расширение потока автоматическое
Геометрия лески триммера скрученный
Диаметр лески (мм) 1,6
Регулятор скорости вращения Головка тримера
Частота вращения (об/мин) 9500
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 300 (2,5 А·ч) / макс. 600 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 30 (2,5 А·ч) / макс. 60 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,6
Вес (с упаковкой) (кг) 2,39
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1184 x 296 x 386

* Край газона

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Оснащение

  • Катушка с леской
  • Дополнительная рукоятка
  • Поворотная головка триммера

Видео

Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для LTR 18-25 Battery

