Профессиональные ручные подметальные машины

Эффективность. Комфорт. Максимальная производительность.

Идеальное решение для малого и среднего бизнеса, который ценит время, ресурсы и комфорт. Ручные подметальные машины и подметально-всасывающие машины Kärcher обеспечивают быструю и качественную уборку с минимальным образованием пыли, работая до 12 раз эффективнее, чем обычная метла. Благодаря продуманному эргономичному дизайну они снижают нагрузку на оператора, упрощают эксплуатацию и обслуживание. Идеально подходят для очистки дворов, дорожек, полов в цехах и мастерских, тщательно выметая мусор даже в труднодоступных местах. Для площадей от 300 м² рентабельным выбором станут модели с тяговым приводом.

0 продукт(а/ов)
Подметальная машина Kärcher KM 70/25

    Различия между машинами с ручным и тяговым приводом

    Машина с ручным приводом или машина с тяговым приводом – какой именно продукт вам подходит? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обобщили основные решающие факторы:

    Тип привода

    Подметальные машины с ручным приводом приводятся в движение оператором вручную. Они легкие и маневренные, поскольку пользователь контролирует скорость и направление движения. Подметальные машины с тяговым приводом требуют меньше физических усилий, чем машины с ручным приводом. Они приводятся в движение аккумулятором или бензиновым двигателем, что облегчает работу оператора.

    Площадь уборки

    Из-за ручного управления, а также меньшего объема мусорного контейнера, подметальные машины с ручным приводом, как правило, лучше подходят для кратковременного использования и небольших площадей. Подметальные машины с тяговым приводом — лучший выбор для длительной работы благодаря большему объему мусорных контейнеров и возможности убирать большие площади. Тяговый привод снижает физические усилия, необходимые для уборки.

    Эффективность и скорость

    Подметальные машины с ручным приводом можно эффективно использовать для небольших уборочных работ. Однако для больших площадей уборка занимает больше времени. При уборке помещений площадью примерно от 600 квадратных метров подметальные машины с тяговым приводом, как правило, являются более быстрым и эффективным вариантом.

    Управление и транспортировка

    Как машины с ручным приводом, так и подметальные машины с тяговым приводом чрезвычайно маневренны благодаря своей небольшой ширине. Машины с ручным приводом, однако, имеют минимальный вес без нагрузки, что делает их очень удобными для транспортировки.

     

    В целом, подметальные машины с ручным приводом и подметальные машины с тяговым приводом имеют свои преимущества и недостатки, которые зависят от конкретных требований к уборке. Выбор подходящей машины зависит от таких факторов, как площадь уборки, необходимая производительность и доступный бюджет.

    Подметальная машина Kärcher KM 70/30 C Bp 2SB

    Области применения

    Ручные подметальные машины — это универсальные уборочные машины, которые могут использоваться в самых разных областях. Для площадей от 200 до 8000 квадратных метров они предлагают эффективное решение различных задач по уборке. Производительность и объем собираемого мусора зависят от конкретной модели машины и ее конфигурации.

    Уборка улиц

    Уборка улиц — одно из основных применений ручных подметальных машин. Они чрезвычайно эффективны при удалении грязи, листьев, песка и другого мусора с дорог, тротуаров и парковок. Машины без труда справляются с большими площадями и значительно упрощают процесс уборки.

    Промышленные объекты

    На промышленных объектах подметальные машины играют важную роль в обеспечении чистоты и безопасности на рабочем месте. На заводах, складах, логистических центрах и других производственных площадках они удаляют пыль, стружку и мусор. Это повышает безопасность труда и оптимизирует условия работы.

    Общественные парки и открытые пространства

    Подметальные машины также часто используются в общественных парках и открытых пространствах. Собирая листья, траву, мусор и другие отходы, эти машины обеспечивают чистоту парков, детских и спортивных площадок, что делает эти места более привлекательными для посетителей.

    Торговые центры и парковки

    Торговые центры и парковки также получают преимущества от использования подметальных машин. Высокая проходимость людей и автомобильное движение могут создавать много грязи и пыли. Подметальные машины предлагают эффективное решение для поддержания чистоты этих зон и улучшения их внешнего вида.

    Помимо упомянутых областей, подметальные машины также используются профессионалами в сфере торговли, производственными компаниями и даже автозаправочными станциями. Их универсальность и эффективность делают их незаменимыми инструментами для обеспечения чистоты и порядка в самых разных ситуациях.

    Преимущества подметальной машины по сравнению с метлой

    По сравнению с метлой, ручная подметальная машина имеет целый ряд преимуществ. Основное отличие, безусловно, заключается в скорости. Ручная подметальная машина выполняет работу до 12 раз быстрее, чем метла, экономя ваше время и деньги.

    Кроме того, подметание метлой часто физически тяжело и утомительно. Простое управление и эргономичный дизайн наших машин обеспечивают легкую работу и защищают вашу спину. Мышечное напряжение уходит в прошлое. С помощью подметальной машины с тяговым приводом вы можете еще больше снизить нагрузку при уборке.

    Еще одно преимущество ручной подметальной машины заключается в том, что во время уборки образуется гораздо меньше пыли. При подметании метлой пыль неконтролируемо поднимается в воздух, тогда как при использовании подметальной машины пыль направляется непосредственно в пылесборник. Это не только полезно для здоровья, поскольку улучшает качество воздуха и минимизирует аллергические реакции, но также защищает поверхности от вредного скопления пыли.

    По сравнению с метлой, основными преимуществами ручной подметальной машины являются скорость, улучшенная эргономика, снижение рабочей нагрузки и меньшее образование пыли.

    Подметальная машина Kärcher KM 70/30 C

    Особенности

    Производительность и эффективность

    Даже при уборке небольших площадей ручные подметальные и подметально-всасывающие машины обеспечивают высокую производительность. Эргономичный дизайн машин снижает нагрузку на спину оператора и повышает эффективность уборки.

    Подметальная машина Kärcher KM 85/50 W

    Простота эксплуатации, простота обслуживания

    Наши машины отличаются исключительной надежностью и простотой в эксплуатации. Помимо удобства использования, ручные подметальные машины Kärcher также выделяются легкостью обслуживания. Изношенные компоненты, такие как основная цилиндрическая щетка, боковая щетка и фильтр, заменяются быстро и без усилий, что экономит время и эксплуатационные расходы.

    Подметальная машина Kärcher KM 75/40 W

    Минимальные первоначальные вложения

    Минимальные первоначальные вложения гарантируют быструю окупаемость. Эффективная работа машины позволяет сократить продолжительность уборки и значительно снизить затраты. Таким образом, приобретение ручной подметальной машины — это выгодное вложение средств.

    Подметальная машина Kärcher KM 70/25 C

    Экологичность и долговечность

    Подметальные машины Kärcher отличаются высокой экологичностью. Они спроектированы и изготовлены с акцентом на надежность и долговечность, обеспечивая длительный срок службы. Даже после многих лет интенсивного использования они продолжают функционировать надежно и эффективно. Ремонт и техническое обслуживание машин максимально упрощены. Изношенные детали, такие как основная и боковая щетки, можно заменить и отрегулировать без особых усилий. Подметальные машины Kärcher используют меньше ресурсов для уборки, поскольку для подметания не требуется ни вода, ни химические вещества. Усовершенствованные системы фильтрации минимизируют образование пыли в процессе уборки. Это не только вносит вклад в защиту экологии, но и обеспечивает комфортные и безопасные условия труда.

    Подметальная машина Kärcher KM 70/20 C

    Видео

    интернет-магазин
    Наши контакты

    Vodafone  (050) 334-48-90
    Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
    info@karcher.ua
    Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

    ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
    Киевстар (067) 358-35-66
    Пн-Пт 9:00 - 18:00

    Способы оплаты

    1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

    2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

    3. Наложенный платеж при получении товара

    4. По безналичному расчету после выставления счета

    5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

    Доставка

    1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

    2. Самовывоз из Керхер Центров

    Отзывы и рейтинг
    ★★★★★ ★★★★★
    CO₂-NEUTRAL WEBSITE
    Общая информация
    Горячая линия

    0 800 500 48 90
    (050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
    0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
    (067) 358-35-66 (запчасти)
    (067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

    info@karcher.ua | service@karcher.ua

    Пн-Пт 9:00 - 18:00

     

    Наш адрес

    ООО "Керхер"
    ул. Институтская, 12,
    с. Гатное,
    Фастовский р-н,
    08160 Киевская обл., Украина

    МЫ В СОЦСЕТЯХ!
    • SSL Secured
    © 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.