Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus

Мощное и универсальное решение: компактный ручной пылесос CVH 3 Plus для легкой уборки в гостиной, спальне, на кухне или в салоне автомобиля.

Эффективный помощник в повседневной уборке: ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus тщательно удаляет мусор всех видов (например, пыль, волосы или крошки еды) из любых мест. При этом допускающая промывку 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из мелкоячеистой стальной сетки, задерживающей волосы и крупный мусор, и установленного после нее фильтр HEPA-фильтра (по стандарту EN 1822:1998), гарантирует выпуск из аппарата чистого воздуха. Другие его преимущества: высокая сила всасывания, низкий уровень шума и долгий срок службы благодаря применению бесщеточного двигателя постоянного тока, компактность и малый вес, возможность продолжительной (до 20 мин) работы от одного заряда благодаря двум режимам мощности и наличие удобной зарядной станции, позволяющей также хранить аксессуары.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus: Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателю
Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателю
Высокая сила всасывания для выполнения любых небольших уборочных работ благодаря применению бесщеточного электродвигателя постоянного тока.
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus: Выбор между 2 режимами мощности
Выбор между 2 режимами мощности
Режимы малой мощности для продолжительной уборки (макс. 20 мин) и максимальной мощности для увеличения силы всасывания.
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus: Зарядная станция с возможностью хранения аксессуаров
Зарядная станция с возможностью хранения аксессуаров
Удобство заряда аккумулятора и хранения аксессуаров на зарядной станции.
Компактность и малый вес
  • Легкое выполнение небольших объемов повседневных уборочных работ.
Готовность к немедленному применению
  • Возможность повсеместного применения благодаря компактной конструкции и удобству работы с аксессуарами.
Двухступенчатая система фильтрации
  • Оптимальная комбинация мелкоячеистой стальной сетки для задержания крупного мусора и волос с HEPA-фильтром (по стандарту EN 1822:1998).
Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли
  • Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Практичные аксессуары
  • Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Контейнер (л) 0,15
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Потребляемая мощность (Вт) 70
Время работы - мин. уровеннь (мин) 20
Время работы - макс. уровень (мин) 10
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение аккумулятора (В) 7,2
Напряжение (В) 7,2
Емкость аккумулятора (Ач) 2
Время заряда стандартным зарядным устройством. (ч) 4
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,55
Вес (с упаковкой) (кг) 1,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 330 x 76 x 76

Комплектация

  • Зарядное устройство: Зарядная станция + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Щелевая насадка "2 в 1"
  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
  • Базовая станция с функцией заряда

Оснащение

  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 3 Plus

Видео

Области применения
  • Мебель
  • Интерьер автомобиля
Принадлежности
Запчасти для CVH 3 Plus

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.