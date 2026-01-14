Садовые шланги. Шланги для полива

Садовые шланги Керхер очень гибкие, надежные и устойчивые к переломам. Ничего не помешает Вам позаботиться о своем саде!

Высококачественные садовые шланги PrimoFlex® не содержат вредных для здоровья пластификаторов и отличаются высокой прочностью, гибкостью и стойкостью к перегибам.

В зависимости от модели садового шланга PrimoFlex®, гарантийный период составляет от 12 до 18 лет: PrimoFlex® - 12 лет, PrimoFlex® Plus - 15 лет, PrimoFlex® Premium - 18 лет.