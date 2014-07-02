Насос для бочки BP 1 Barrel – современная альтернатива классическому способу полива. Он позволяет поливать растения теплой, отстоявшейся водой, но избавляет от необходимости обходить каждую грядку с тяжелой лейкой. От этого выиграет не только ваша спина. Ваш кошелек также будет благодарен этому насосу. Использование бесплатной и богатой питательными веществами дождевой воды из дождевой бочки позволяет экономить дорогую питьевую воду. В комплект входит шланг PrimoFlex® 1/2" длиной 15 м, пистолет-распылитель и универсальные коннекторы (один с функцией Aqua Stop). Насос для бочек готов к подключению и может быть использован по назначению немедленно. Инновационный кронштейн для крепления на бочке обеспечивает надежную фиксацию и гарантирует эффективный полив, который быстро принесет плоды. Кроме этого, кронштейн для крепления на бочке оснащен встроенным выключателем для удобного включения и выключения насоса и экономии времени и энергии. Находящийся в воде поплавковый выключатель регулирует работу насоса в зависимости от уровня воды и защищает его от сухого хода. Благодаря гибкому шлангу на кронштейне для крепления на бочке насос легко регулируется под любую высоту бочки.