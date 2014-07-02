Садовые насосы

ВОДА ПОДКЛЮЧЕНА!

Садовые насосы Керхер обеспечивают надежное снабжение дома водой и полив сада. Вместо использования питьевой воды, которая становится все более дорогой, модельный ряд садовых насосов BP Garden позволяет использовать колодезную, грунтовую или дождевую воду.

Насосы для сада серии BP Garden обеспечивают удобный и экономичный полив, а насосы для дома и сада (серия BP Home & Garden) кроме полива способны снабжать весь дом водой хозяйственного назначения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. В сочетании с подходящей емкостью они обеспечивают надежное водоснабжение стиральной машины или смывного бачка, а постоянное рабочее давление позволяет одновременно использовать их и для полива сада.

Наиболее эффективными являются многоступенчатые насосы, потребляющие при равной производительности на 30 % меньше электроэнергии, чем обычные инжекторные насосы. Еще большую экономию обеспечивают модели eco!ogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.

Насосы для скважин BP Deep Well работают непосредственно под водой. Многоступенчатые механизмы напорных погружных насосов гарантируют подачу воды под мощным напором.