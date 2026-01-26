Погружной насос с откачкой до дна SP 9.000 Flat является надежным решением для откачки чистой или слегка загрязненной (частицами размером до 5 мм) воды. Его производительности (до 9000 л/ч) вполне достаточно для дренирования небольшого бассейна или устранения затопления подвала, вызванного проникновением грунтовых вод или протечкой из стиральной машины. Контактное уплотнительное кольцо обеспечивает долгий срок службы насоса, гарантия на который может быть продлена до 5 лет. Поплавковый выключатель включает и выключает насос в зависимости от уровня воды и предотвращает работу в режиме «сухого хода». При этом поплавок может быть зафиксирован для работы насоса в непрерывном режиме, в т. ч. при низком уровне воды. Кроме того, модель SP 9.000 Flat имеет складные ножки, которые в расправленном состоянии обеспечивают повышенную производительность откачки. Со сложенными ножками насос запускается уже при уровне воды 7 мм и при работе в непрерывном режиме откачивает ее до остаточного уровня 1 мм. Штуцер системы Quick Connect позволяет быстро и легко присоединять к насосу шланги разных диаметров (1", 1 1/4" и 1 1/2").